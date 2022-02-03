Макрон начал день переговоров с лидерами США, ЕС, Польши, России и Украины и не исключил визита в Москву

После разговора с президентом США у главы французского государства Эмманюэля Макрона на четверг, 3 февраля, запланирована целая серия переговоров по кризису вокруг Украины. В первой половине дня — с главой Евросовета и президентом Польши. Вечером — с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Накануне президент Франции не исключил своих визитов в Москву и Киев. О «скором» визите в Москву объявил канцлер Германии Олаф Шольц.

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Поздно вечером в среду, 2 февраля, Эмманюэль Макрон провел переговоры с Джозефом Байденом. В сообщении Белого дома подчеркивается, что президенты Франции и США говорили о координации действий в отношении России — как в области «дипломатии», так и в подготовке «быстрых и серьезных» санкций на случай «дальнейшего вторжения России в Украину». Макрон и Байден подтвердили продолжение интенсивных контактов в рамках «скоординированного и комплексного подхода» к решению кризисной проблемы — в рамках консультаций с союзниками по НАТО и ЕС.

В администрации президента Франции агентству Reuters сообщили, что Макрон и Байден обсудили «различные параметры» действий «в логике деэскалации» украинского кризиса. Лидеры Франции и США «согласились с целесообразностью закрепления положительного прогресса, достигнутого [на переговорах] в “нормандском формате” и с необходимостью продолжать диалог в целях реализации Минских соглашений» по Донбассу.

Утром в четверг, 3 февраля, президент Эмманюэль Макрон провел по видеосвязи переговоры с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем. После полудня (в 12:30 по Парижу) глава французского государства наметил проведение телефонных переговоров с президентом Польши Анджеем Дудой.

В четверг вечером Эмманюэль Макрон проведет разговор сперва с президентом России, а затем — Украины. Переговоры с Владимиром Путиным намечены на 18 часов по парижскому времени (20:00 мск). С Владимиром Зеленским Макрон начнет разговор в 19:15 (21:15 мск).

Накануне вечером президент Франции не исключил возможности побывать с визитами в Москве, а также в Киеве. «Я очень обеспокоен ситуацией на месте», — сказал Макрон журналистам в кулуарах встречи министров внутренних дел ЕС, которая проходила во Франции.

«Приоритетом для меня в украинском вопросе и диалоге с Россией является деэскалация и нахождение политических условий для выхода из кризиса, для чего необходима способность продвигаться вперед на основе Минских договоренностей», — указал президент Франции.

Он уточнил, что его возможная поездка в Москву и, может быть, в Киев будет зависеть «от продвижения в переговорах в ближайшие часы».

«Я ничего не исключаю, потому что считаю, что роль Франции — особенно во время ее председательства (в Совете ЕС) в этом полугодии — состоит в том, чтобы попытаться найти это общее решение» для преодоления кризиса, — добавил Макрон, который в последние дни несколько раз разговаривал с президентами России и Украины.

Макрон «убежден» в «необходимости прямого диалога» с российским коллегой, поскольку такой разговор «позволяет добиться прогресса». «Для Украины это важно, потому что у господина Зеленского нет этого прямого диалога», — сказал агентству France-presse источник в Елисейском дворце.

В администрации президента Франции AFP указали, что смысл возможного визита Макрона в Москву состоит в том, чтобы «оценить угрозу, прощупать ситуацию», с тем чтобы избежать нежелательного развития событий.

В ближайшее время в Москву для переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным о кризисе вокруг Украины отправится канцлер ФРГ Олаф Шольц. Эта встреча уже «запланирована и скоро состоится», сказал Шольц в среду, 2 февраля, в интервью немецкому телеканалу ZDF. Точную дату он не назвал. Шольц также сообщил, что на 7 феварля запланирован его визит в Соединенные Штаты и встреча с Джозефом Байденом.

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