После ядерной войны останутся две страны — ГДР и США

Воскресная колонка Гасана Гусейнова о трудностях российско-европейского диалога, новых словечках русской блогосферы и старом советском анекдоте 1960-х годов, немецком «кремлятнике» Герхарда Шредера и его «скрепцах», а также о «давно исчезнувшей ГДР» и современной Германии.

Реклама Читать далее

Всю глубину трудностей российско-европейского диалога хорошо понимаешь, когда сравниваешь язык взрослых СМИ и подростковый сленг соцсетей. Добрая приятельница прислала мне сегодня ночью новые словечки русской блогосферы, которые очень трудно перевести на какой-нибудь европейский язык: «кремлятник» и «скрепцы».

На русскоязычных просторах словами этими обозначают людей, близких к руководству Российской Федерации, но не отличающихся особой сообразительностью, что ли: они кудахчут, но раз довольно бестолково, подсказывают что-то некстати, думают, что поддерживают своими предложениями или высказываниями линию властей, а на самом деле ведут себя, можно сказать, как слепцы. Как бы то ни было, слова, слету понятные носителю современного русского языка, нуждаются в развернутом комментарии для какого-нибудь немца.

С другой стороны, в так называемом свободном мире публикуются статьи, которые без комментария трудно понять уже русским: многие реалии этого самого свободного мира ушли из активной памяти.

В разгар холодной войны и бряцания ядерным оружием сдерживания в СССР был такой анекдот. Тут надо было бы заметить, и не в первый раз, что молодежь современная нашего стариковского советского юмора не понимает, у нее и с иронией плохо совсем. Вот почему обложусь-ка соломкой: я пересказываю старый анекдот в целях иллюстративной доходчивости, а не для того, чтобы над ним посмеяться, ок?

Итак, старый советский анекдот — 1960-х годов примерно, времен Карибского кризиса. У армянского радио спрашивают:

— Какие страны останутся на земле после ядерной войны?

— ГДР и США!

— ???

— Ну да, Грузинская Демократическая Республика и Соединенные Штаты Армении.

На этом месте полагалось смеяться.

Между тем, выросло целое поколение людей, которые знают, что США — это Америка, а вот что ГДР — это Германская Демократическая Республика, она же Восточная Германия, не заглядывая в Википедию, уже и не скажут. А уж старые гэдээровские аббревиатуры — штази (Stasi, Staatssicherheit, или Госбезопасность), IM — неофициальный сотрудник, т. е. стукач или осведомитель Штази, — нуждаются для среднего русского читателя в комментарии. Страшно сказать, но и в самой Германии уже подросло поколение, особенно из числа приехавших в Германию из бывшего СССР или с Балкан, для которого загадочными будут и русские, и немецкие ключевые слова недавно минувшей эпохи.

Вот почему для взаимопонимания между поколениями и народами могут пригодиться и словечки — едва заметные где-то в траве или, наоборот, хорошо видимые на зимнем снегу, вот как «кремлятник» и «скрепцы».

Сегодня, 6 января 2022 года, в воскресном выпуске самой, наверное, известной немецкой газеты вышла статья-расследование берлинского корреспондента Конрада Шуллера, переводя которую на русский язык, можно было бы упомянуть два эти слова. Шуллер на конкретных примерах показывает немецкий «кремлятник» во главе со старым канцлером Герхардом Шредером, ныне бизнесменом и доверенным лицом Владимира Путина. На этот раз в центре внимания не сам глава немецкого «кремлятника», а другие «скрепцы», или «путинферштееры», которые сплели в Германии высокопрочную сеть.

Могут спросить, что означает выражение «старый канцлер». В Германии канцлер бывшим не бывает, и называют его «старым канцлером» (Altkanzler или, в случае Меркель, Altkanzlerin). Несколько дней назад как раз в связи с таким уважительным словоупотреблением чуть было не возник конфуз: ведущий одной из политических программ общественно-правового телевидения Германии сказал относительно недавно избранному федеральному канцлеру Олафу Шольцу, что, мол, не слишком ли долго тот не появляется на публике и не выступает по горячей политической повестке: у граждан страны даже появилось ощущение, что страной правят два канцлера — новый, Шольц, и старый — Герхард Шредер. Шольц кое-как вырулил, сославшись на Конституцию ФРГ, согласно которой в стране имеется только один канцлер, и этот канцлер — он, Шольц.

Но жители-то Германии чувствуют совсем другое. С этого и начинает Конрад Шуллер, показавший, что президент России и глава немецкого «кремлятника» Герхард Шредер ловко сговорились: «Путин разместил дополнительные войска на границе с Украиной, а Шредер, глава совета директоров теперь уже не только Роснефти, но и Газпрома, потребовал от Киева прекратить «бряцание оружием».

Кто же входит в шредеровский «кремлятник»?

Не только бывшие — премьер-министр земли Мекленбург-Передняя Померания Эрвин Зеллеринг и бывший офицера Штази Маттиас Варниг, управляющий директор «Северного потока-2», но и другие. Ведь Варниг и Зеллеринг тесно взаимодействуют с другой социал-демократкой, ныне как раз возглавляющей ту самую федеральную землю Германии, где выползают на сушу оба газопровода из России, — Мануэлой Швезиг. С нею вся троица — Варниг, Зеллеринг и Шредер встречается, например, на музыкальном фестивале в Узедоме.

Есть там «скрепцы» и помельче: министр финансов и бывший глава государственной канцелярии Хайко Гойе был спичрайтером Шредера, а другой сотрудник — Дитера Галлер был до 2005 года главой отдела в канцелярии Шредера, позже — послом в Эр-Рияде и даже, вместе со Шредером, автором предисловия к «Путеводителю по Саудовской Аравии». Сейчас Галлер стал председателем наблюдательного совета новой компании «Газ для Европы», которая должна создать видимость независимости от компании Северный поток-2. Это трюк должен был убедить власти ЕС, что оператор газопровода якобы не зависит от материнской компании, как того и требуют европейские правила. Правда, министерство иностранных дел Германии наложило вето на это назначение, но кто его знает, кто еще в рукаве у Шредера и Варнига.

Эрвин Зеллеринг, бывший премьер-министр, получил российский «Орден Дружбы» в 2017 году, а звание «скрепца» заслужил тем, что возглавил две организации, финансируемые «Северным потоком-2»: так называемый Фонд защиты климата и окружающей среды Мекленбурга-Передней Померании и Ассоциацию Германо-Российское Партнерство. После того, как российский бук сбил над Донбассом боинг MH17, и федеральное правительство приостановило тесные контакты с РФ, Зеллеринг организовал у себя на деньги «Северного потока» «День России в Мекленбурге-Передней Померании». Тогдашний заместитель российского посла Зверев объяснил в интервью газете «Ди Вельт», что, мол, в новых условиях Российская Федерация перейдет к контактам с федеральными землями Германии, минуя Берлин. Зеллеринг тогда, в 2014, выступил с осуждением санкций. Так и текут в Мекленбург-Переднюю Померанию деньги «Северного потока-2».

Большой потерей для «скрепцев» стала смерть в 2020 году бывшего министра экономики в правительстве Шредера Вольфганга Клемента. В свое время именно Клемент спас своего босса от возможного преследования: осенью 2005 года, когда Шредер только-только проиграл выборы в Бундестаг Ангеле Меркель, а новость о его новых должностях в энергетических концернах России еще лежала в сейфе, уходившее со сцены правительство Германии приняло решение о гарантиях для миллиардного кредита для предстоящего газопровода «Северный поток-1». Клемент заявил тогда, что канцлер понятия не имел о гарантиях, данных правительством.

В благодарность за верность Клементу предложили стать основателем и главой «Восточного Института» в Висмаре, специализирующегося на праве и экономике РФ. «Восточный институт» получает деньги от спонсоров, но, ссылаясь на соображения конфиденциальности, не называет имен этих спонсоров. А вот присутствие в составе руководителей и Восточного института, и Ассоциации Германо-Российское Партнерство (Verein Deutsch-Russische Partnerschaft) Эрвина Зеллеринга не скроешь.

Как и положено настоящему «скрепцу», Зеллеринг комментирует для немецкой публики внутриполитические события в России: на сайте Ассоциации он изо всех сил отстаивает официальную позицию российского правительства по делу о теракте против Алексея Навального и призывает к отмене санкций против РФ.

В обслуживание «Северного потока-2» вовлечены и другие организации, возглавляемые бывшими агентами Штази, так что старый советский анекдот о «выживании ГДР» после ядерной войны совсем не анекдотически материализуется в конкретных персонах — бывших полковниках Национально-Народной Армии ГДР и осведомителях Штази.

В России явно недооценивают юные годы своего вождя. Многим кажется, что ГДР — давно исчезнувшее и растворившееся в теле Германии советское образование. Но так ли это на самом деле? По своему устройству ГДР гораздо ближе современной Российской Федерации, чем даже Советский Союз, если бы люди вообще помнили недавнее прошлое. Сшивать это знание интересно, может быть, не только филологам, объясняющим немцам, кто такие «скрепцы» или «кремлядь», а русским, почему сотрудники Штази распоряжаются их деньгами.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться