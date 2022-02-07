«Рискованная дипломатическая миссия»: Эмманюэль Макрон отправился в Москву и Киев

Президент Франции Эмманюэль Макрон прибывает в понедельник вечером в Москву, где его ждет рабочий ужин с Владимиром Путиным. По словам французского лидера, он летит в Россию с целью «избежать ухудшения ситуации» с Украиной. Из российской столицы Макрон отправится в Киев, чтобы встретиться со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.

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«Мы будем обсуждать условия деэскалации. Нужно оставаться реалистами. Мы не добьемся односторонних жестов, но нам необходимо избежать ухудшения ситуации», — заявил Эмманюэль Макрон в воскресенье в интервью изданию Le JDD.

Как отмечает AFP, ставки высоки, и эта поездка может поставить французского президента «в затруднительное положение, если он вернется с пустыми руками». Ведь, как напоминает французское агентство, Франция сейчас занимает пост страны-председателя в Совете Евросоюза.

Источники в окружении Эмманюэля Макрона в разговоре с AFP подчеркивают, что перед ним стоит задача «выиграть время и заморозить ситуацию как минимум до апреля», когда в разных европейских странах, в частности в Венгрии, Словении и в самой Франции, пройдут выборы.

В ходе этого визита Эмманюэль Макрон хотел бы добиться от Владимира Путина соглашения, направленного на снижение напряженности на линии разграничения в Донбассе, а также соблюдения Минских договоренностей, пишет Le Figaro.

Собеседники издания в Елисейском дворце рассказывают, что намеченный на вторник визит в Киев позволит Эмманюэлю Макрону вместе с украинским коллегой Владимиром Зеленским «проанализировать» итоги встречи с Владимиром Путиным. Завтрашний визит в украинскую столицу станет первым для французского президента, который уже неоднократно бывал в Москве.

Международный обозреватель Le Figaro Изабель Лассер сравнивает дипломатический демарш Эмманюэля Макрона с дипломатической миссией Николя Саркози в августе 2008 года, когда президент Франции отправился в Москву и Тбилиси через несколько дней после вступления российских войск на территорию Грузии.

«Эта инициатива позволила укрепить статус Саркози на международной арене и смягчить ситуацию, хотя Кремль так никогда и не выполнил условий подписанных российской стороной мирных соглашений», — отмечает Изабель Лассер.

Однако, как подчеркивает журналистка, сегодняшняя ситуация совсем не похожа на август 2008 года. Тогда нужно было договориться о прекращении уже начавшегося конфликта. Сегодня «речь идет о предотвращении новой войны» в Европе.

Кроме того, в отличие от Николя Саркози в 2008 году, французский лидер больше не действует в одиночку. Накануне визита в Москву и Киев Эмманюэль Макрон начал настоящий дипломатический марафон и провел более десятка телефонных переговоров на высшем уровне со своими европейскими и американскими союзниками. Вечером в воскресенье, 6 февраля, Эмманюэль Макрон переговорил с главой Белого дома Джо Байденом. До этого, он обсудил ситуацию с лидерами стран Балтии.

Помимо этого, на минувшей неделе французский лидер трижды поговорил по телефону с Владимиром Путиным и дважды с Владимиром Зеленским.

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