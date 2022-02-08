Три главных эмоции в материалах французской прессы по поводу визита Макрона к Путину в Кремль — чрезвычайно сдержанный оптимизм, нескрываемый скепсис и грустная ирония. Примечательную обложку создала газета Libération, посмеявшись над тем, за какой длинный стол организаторы встречи усадили Путина и Макрона. Газета довела картинку до абсурда и, удлинив стол втрое и свернув его змейкой, подписала обложку заголовком: «Макрон — Путин. ДИАЛОГ ПО-РУССКИ».

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«Макрон за столом переговоров с Путиным: пять часов, и ни о какой деэскалации речи не идет», — резюмирует Libé: «Россиянин вновь потребовал возвращения НАТО в периметр, существовавший до 1997 года, осудив — под ироничную улыбку Макрона — „нарушения прав человека“ в Украине. <...> Француз говорил об „императивной необходимости“ сохранения мира в Европе, не преминув при этом дать несколько „оплеух“ своему коллеге, которого он обвинил, в частности, в „предвзятом пересмотре“ недавней истории».

«Во время совместной пресс-конференции, состоявшейся вскоре после полуночи в Кремле, Путин и Макрон продемонстрировали общее желание сделать все возможное, чтобы избежать войны в Украине, но прежде всего они придерживались своих позиций», — подчеркивает издание.

«Президент Путин заверил меня <...> в своем желании сохранить стабильность и территориальную целостность Украины. „С нашей стороны мы сделаем все, чтобы найти компромиссы, которые удовлетворят всех“, — сказал Путин, заявив, что ни он, ни Макрон не хотят войны между Россией и НАТО, в которой „не будет победителя». «Обмен дипломатическими любезностями», — оценивает Libération: «Ведь по существу, не было никаких явных признаков „деэскалации“, которую Макрон надеялся привезти из Кремля, как и никаких обязательств со стороны Путина вернуться к „нормандскому формату“…».

Елисейский дворец, конечно, заранее позаботился о том, чтобы «снизить ожидания, оставив нам надежду в лучшем случае лишь на несколько „незначительных“ уступок со стороны Путина, „если вообще на что-то“: „Главное — провести эту дискуссию“, — настаивало окружение Эммануэля Макрона». «Как будто сам факт установления диалога с российским президентом был главной целью, к которой стремился французский президент в Москве», — отмечает газета.

«Президент Франции получил от Владимира Путина в понедельник, 7 февраля, в конце пятичасовых переговоров в Кремле, обещание быть готовым к „компромиссу“», — оценивает итоги визита газета Le Monde.

Попытка Макрона «привести в движение „новый процесс“, а не зацикливаться на „разногласиях“ и „недопонимании“, стоящих за глубоким кризисом в отношениях между Москвой и Западом» — «это узкий путь», «который основан не столько на действительно новых предложениях, сколько на вере французского президента в силу его волюнтаризма», — отмечает газета. Подчеркивая, что несмотря на оптимистичные заявления Макрона, который считает прошедший диалог «отправной точкой» последовательности действий, которая должна продлиться несколько недель и привести к какому-то положительному результату, надежд на это мало: «Задача будет трудной, и первые слова Владимира Путина на пресс-конференции были напоминанием об этом. Российский президент, который встретил своего гостя с определенной теплотой, вновь перечислил многочисленные темы российского недовольства, начиная с самого последнего: отказ НАТО и США принять „предложения по безопасности“, представленные Москвой».

Le Monde также отмечает, что критикуя «нежелание» украинского руководства выполнять Минские соглашения, Путин «подкрепил свои слова старой поговоркой с женоненавистническим подтекстом»: «Нравится, не нравится — терпи моя красавица!».

При этом «Макрон не пожалел усилий, чтобы представить сбалансированную позицию, которая бы успокоила российскую сторону. Заявив, что твердо придерживается определяющих для европейского континента принципов — начиная с (уважения) государственного суверенитета — и напомнив об агрессии Москвы против своих соседей, он (в то же время) проявил понимание российских опасений». И даже, как уверяет Le Monde, заявил в самолете по пути в Москву что «финляндизация» Украины, то есть предоставление ей нейтрального статуса, является одной из «моделей на столе» переговоров.

Макрон и Путин сидели более пяти часов «на расстоянии нескольких метров друг от друга, каждый — в конце огромного белого овального стола», — также отмечает Le Figaro, подчеркивая, что «эта дистанция, установленная российским президентом, не обязательно имела политическое значение», ведь «Путин, который боится ковида и потребовал от французской делегации четыре отрицательных ПЦР-теста, чтобы получить возможность приехать в Россию, на прошлой неделе поступил так же со своим другом Виктором Орбаном, премьер-министром Венгрии».

Как бы то ни было, «Эммануэль Макрон — президент, который любит рисковать. И никогда не сдается, когда сталкивается с препятствием, даже если оно считается непреодолимым для самых проворных скаковых лошадей», — образно отмечает газета. И продолжает в том же стиле: «Поэтому он отправился в Москву, чтобы встретиться с кремлевским медведем, который с осени прошлого года оказывает давление на Европу, разместив более 100 тысяч солдат на границах Украины, бывшей советской республики, независимость которой ему не нравится».

Это была уже седьмая встреча Макрона с Путиным (в дополнение к 16 телефонным разговорам) и, «возможно, она будет самой важной»: «Для будущего Украины. Для безопасности Европы. И для международного послужного списка (Макрона) за несколько недель до президентских выборов».

Le Figaro тоже приводит версию про упоминание Макроном в самолете гипотезы «финляндизации Украины». «При этом подтверждая, что без согласия Украины ничего не будет сделано», — подчеркивает издание. «Макрон напомнил, что ни суверенитет Украины, ни безопасность таких стран, как Финляндия, ни безопасность „европейских братьев“ не могут быть принесены в жертву. Не было и речи о возвращении „сфер влияния“ в Европе».

С Путиным президенту Франции пока договориться практически ни о чем не удалось. Тем не менее, «Эммануэль Макрон был рад, что по крайней мере определил „темы сближения“ со своим российским коллегой», считает газета. Подчеркивая: «В Москве военная сила часто побеждает дипломатию. И иногда реалистов, таких как Эммануэль Макрон, стреноживает сама реальность».

«Глава французского государства предложил хозяину Кремля создать конкретные гарантии безопасности в Европе, но ему также придется успокоить украинцев, которые обеспокоены не только наращиванием российских войск на своих границах, но и любой попыткой компромисса за их (украинский) счет», — отмечает французская служба RFI.

Корреспондент RFI в Киеве подчеркивает: тот факт, что Путин использовал фразу «…терпи моя красавица», «подтверждает для украинцев образ мыслей хозяина Кремля в его психологическом отношении к Украине».

«В ожидании совместного выступления Эмманюэля Макрона и Владимира Зеленского многие украинские наблюдатели опасались, что президент Франции приехал в Киев со слишком большими просьбами об уступках. Во вторник утром несколько украинских комментаторов сравнили Макрона с Невиллом Чемберленом, премьер-министром Великобритании, который подписал Мюнхенские соглашения с немцами в 1938 году, что не предотвратило войну».

Впрочем, сам Владимир Зеленский в последние дни «подал несколько сигналов, свидетельствующих о том, что он поддерживает посреднический подход Эмманюэля Макрона».

Тем не менее, и для Украины есть «красные линии», напомнил в понедельник, 7 февраля, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба: «Дипломатические решения — да, но никаких уступок по суверенитету». По его словам, только украинский народ имеет право определять направление своей внешней политики. Кроме того, глава МИДа Украины потребовал «долгосрочного отвода российских войск от украинской границы и оккупированных территорий».

«Как бы кто ни пытался сделать это в России, никому не удастся вбить клин между Украиной и ее партнерами», — также сказал Дмитрий Кулеба, указав на «Россию и пророссийских политиков» за рубежом.

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