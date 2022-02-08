В Беларуси будут заочно судить политиэмигрантов

Минск возмущается отказом Польши и Литвы выдавать «беглых», как их называют белорусские власти, поэтому суды над оппозиционерами-политэмигрантами будут проходить «без участия лица, в отношении которого рассматривается уголовное дело».

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Александр Лукашенко поддержал предложение ввести заочное производство по уголовным делам в отношении обвиняемых, находящихся за пределами Беларуси. Соответствующий законопроект в ближайшее время будет направлен в Палату представителей, заявил председатель Следственного комитета Дмитрий Гора на заседании Совета безопасности.

Глава СК пояснил мотивы властей поведением некоторых стран, в частности Польши и Литвы, которые отказывают Беларуси в выдаче лиц, «которые совершили преступления на нашей территории (в том числе и экстремистские преступления) и продолжают свою преступную деятельность в настоящее время». Напомним, на днях генпрокуратура Беларуси завела уголовное дело на варшавского судью Дариуша Лубовского, отказавшегося выдать Беларуси главного редактора телеграм-канала Nexta Степана Путило.

Лубовский заявил: «Вы не можете кого-то отдать в руки правосудия, если этой системы правосудия вообще не существует. Вы не можете кого-то отдать в руки государства, которое на самом деле государством не является».

«Для того чтобы реализовать принцип неотвратимости уголовной ответственности, вносится предложение рассматривать в судах уголовные дела в отношении таких лиц в случае, если нам отказано в их выдаче либо если не поступило ответа на запрос о выдаче, в заочном порядке, — цитирует главу СК Беларуси государственное агентство БелТА. — Реализация этого института позволит нам обеспечить неотвратимость наказания, а также возмещение ущерба по уголовным делам лицами, которые совершили уголовные преступления. Думаю, что это будет иметь и довольно действенный профилактический эффект».

Под возмещением ущерба, видимо, следует понимать арест или конфискацию имущества вынужденных эмигрировать после репрессий 2020–2021 годов белорусов. Во всяком случае, предложения наказывать их если не тюремным сроком, так хотя бы материально достаточно часто в последнее время звучат и в эфире гостелеканалов, и в провластных телеграм-каналах.

Да и сам Лукашенко 28 января намекнул на это: «Их родственники плачут: здесь у них осталась собственность. Мы близко подошли к решению этих вопросов. А что вы думаете? Тут у меня кого-то будут убивать, сжигать, а я буду смотреть на это сквозь пальцы? Мы им пока направили сигнал, и они зашевелились: как быть, что делать?»

В этот же день стало известно об аресте минской квартиры Яны Латушко, дочери одного из лидеров оппозиции в эмиграции Павла Латушко. Сама Яна, как и ее отец, сейчас находится в Польше.

Глава Совбеза Беларуси Александр Вольфович кратко прокомментировал новый законопроект: «Пусть каждый предатель задумается: продолжать вредить стране или вести себя достойно».

В вынужденной эмиграции, по разным оценкам, сейчас находятся от 200 000 до 250 000 белорусов.

Референдум под охраной

Лукашенко также говорил о референдуме по изменению Конституции, который должен пройти 27 февраля. Скорее, о противодействии тем, кто, по мнению властей, хочет его сорвать. По словам Лукашенко, сейчас «основное острие нацелено против членов участковых и других комиссий». «Мы договаривались, что этих людей надо всячески защитить. И такую команду правоохранительные органы получили. Недавно наш министр внутренних дел об этом говорил. Пусть даже не переживают те, кто сегодня занимается государственными делами. У нас сегодня не та ситуация, что была в 2020 году, и каждого мы сможем защитить. Это наша святая обязанность. Не дай бог они прикоснутся хоть к одному человеку. Вы знаете, что будет», — заявил Лукашенко.

По мнению белорусского правителя, сорвать референдум пробуют те же силы, которые пытались осуществить «неконституционный переворот» в 2020 году. Этим силам, по информации Лукашенко, выдали 6 миллиардов долларов, «те, кто их не отработал, попытаются опять взбудоражить людей».

Накануне заседания Совбеза. 7 февраля, Лукашенко заявил, что части сотрудников Министерства по чрезвычайным ситуациям выдадут оружие: «Пистолеты, автоматы, пулеметы, гранатометы, или мы их будем вооружать еще и какой-то техникой? Думаю, да. И этот актив будет, серьезный актив, и подспорье для нашей армии на случай, если вдруг».

Надпись на тротуаре рядом с местом гибели 10 августа 2020 года участника белорусских протестов Александра Тарайковского (архивное фото 24/08/2022). AP - Dmitri Lovetsky

На референдуме 27 февраля гражданам предлагается только один вопрос: «Принимаете ли Вы изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь?».

В проекте новой Конституции 89 поправок, главные касаются института президентcтва. Так, один и тот же человек не сможет занимать пост президента страны больше двух сроков (сейчас — без ограничений); Лукашенко нельзя будет привлечь к ответственности за действия, которые он совершил, будучи президентом.

Вводятся ограничения для претендующих на пост президента: выдвигаться на пост руководителя государства сможет только гражданин старше 40 лет (35 лет по прежней Конституции); претендент должен постоянно проживать в Беларуси последние 20 лет (раньше 10); никогда не иметь ранее иностранного гражданства.

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