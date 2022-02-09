ЕС поддержал независимых журналистов Беларуси и призвал Минск освободить политзаключенных

Европейский союз выпустил заявление по случаю Дня солидарностью с Беларусью. Европейская внешнеполитическая служба призвала белорусские власти освободить политзаключенных, выразила солидарность с независимыми журналистами и поддержку белорусам в стремлении к демократическому будущему.

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С президентских выборов в Беларуси прошло 18 месяцев. «Полтора года в Беларуси режим Лукашенко продолжает масштабные нарушения прав человека и жестокие репрессии в отношении почти всех сегментов белорусского общества», — говорится в заявлении ЕС.

В документе отмечается, что сейчас в Беларуси более 1040 политзаключенных, в том числе 33 сотрудника СМИ, и «о новых политически мотивированных приговорах сообщается ежедневно». Многие задержанные подверглись жестокому обращению, многие были приговорены к длительному заключению во время политических процессов, проходивших за закрытыми дверями. Евросоюз продолжает призывать к их немедленному освобождению. В тексте подчеркивается, что вместе с иностранными партнерами ЕС работает над тем, чтобы обеспечить справедливость в отношении жертв и ответственность — для виновных в нарушении прав.

18 months after falsified elections, more than 1040 Belarusians remain behind bars. In spite of all, independent journalists and citizens are holding out.

The EU will remain a reliable supporter for the people of Belarus. #StandWithBelarushttps://t.co/O1nALKV9Bu pic.twitter.com/0TCeua7LDY — European External Action Service - EEAS 🇪🇺 (@eu_eeas) February 9, 2022

«Сотни журналистов были вынуждены покинуть страну из-за преследования. Белорусские власти объявили независимую журналистику вне закона, а граждан преследуют за попытки получить доступ к любой независимой информации», — говорится в заявлении. Несмотря на это, независимые журналисты продолжают «сражаться за правду, демократию и фундаментальные права» и вести свою работу как в Беларуси, так и за ее пределами.

«Европейский союз и его страны-участницы продолжать поддерживать белорусскую независимую журналистику. Мы поддерживаем белорусов в их стремлении к безопасному, суверенному, демократическому и процветающему будущему», — отметили в ЕС.

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