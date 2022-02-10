Белорусский философ Владимир Мацкевич голодает в СИЗО, среди требований — передать дело в суд

Владимир Владимирович Мацкевич — белорусский философ и методолог, общественно-политический деятель, создатель Летучего университета. Был задержан 4 августа 2021 года после обыска в доме в рамках уголовного дела.

Известный философ и методолог Владимир Мацкевич называет свою принудительную изоляцию в СИЗО наказанием «за мыслепреступление». Он голодает уже неделю, с 14 февраля 65-летний политзаключенный намерен перейти к сухой голодовке.

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Владимир Мацкевич находится под арестом с 4 августа 2021 года, власти обвинили его в «организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок — ч. 1 ст. 342 УК РБ». С 4 февраля философ объявил голодовку на воде. Через адвоката он пояснил свое решение тем, что «его дело фактически не движется», «4 февраля заканчивается очередной срок расследования и вновь ожидается бессмысленное продление срока содержания под стражей», «обвинение туманно, следствие застыло на месте».

Посредством голодовки Владимир Мацкевич требует: изменить меру пресечения на подписку о невыезде; завершить следственные действия и передать дело в суд; назначить дату судебного разбирательства. В случае невыполнения требований, по истечении 10 дней Мацкевич намерен перейти к сухой голодовке.

Кто такой Мацкевич?

Владимир Мацкевич родился в 1956 году в Сибири в белорусской семье, высланной сюда после Второй мировой войны. Окончил Ленинградский госуниверситет по специальности «инженерная психология», ученик известного методолога Георгия Щедровицкого, участник Московского методологического кружка.

До 1994 года жил в Ленинграде, Москве, Вильнюсе и Риге. В Беларусь вернулся в 1994-м, получил гражданство. Во второй половине 90-х сотрудничал с Министерством образования, до 2001 года возглавлял центр методологии Республиканского института профессионального образования.

«Мацкевич в первую очередь — публичный интеллектуал. Он, конечно, много менял всяких ролей в своей жизни. Он и философ, и политик, и методолог, кто-то называет его ученым, одно время его называли и политологом — кем только не называли. Это такой способ жизни. Он — интеллектуал, как его понимали и понимают в европейской традиции. Человек, который мыслит и публично демонстрирует результаты своего мышления, не запираясь в башнях из слоновой кости, как это делают многие ученые, а пытаясь с помощью мысли и разума переустроить в том числе социальную и политическую реальность вокруг себя, — говорит в интервью RFI социолог Оксана Шелест, представитель команды Мацкевича (так себя называют ученики, коллеги и единомышленники философа, начавшие кампанию за его освобождение). — И он всегда активно распространял в Беларуси идею, что есть такие люди — интеллектуалы, которые меняют мир не с помощью денег, административных ресурсов, власти и т. п., а с помощью идей, используя представления, понятия, ценности. И все это завязано на европейскую традицию мышления, норм, практики и представлений о том, как мир должен быть устроен».

Глава Центра европейской трансформации, политолог Андрей Егоров отмечает роль Мацкевича в становлении белорусского гражданского общества — философ подчеркивал важность не партийного строительства, но именно создания и развития гражданских инициатив.

«Если говорить о политике и гражданском обществе, то Мацкевич стоял у истоков основания Объединенной гражданской партии, известнейшей инициативы «Хартия'97», Национальной платформы Форума гражданского общества Восточного партнерства, международного консорциума «ЕвроБеларусь», который объединял десятки НГО. Он же инициировал ряд действий внутри белорусского гражданского общества, например, в 2010 году, когда государство попыталось построить вертикаль из прогосударственных НГО под руководством Владимира Макея (ныне министр иностранных дел Беларуси. — RFI), Мацкевич развернул широкое движение противодействия. Тогда это было чрезвычайно важным для сохранения и развития независимых структур гражданского общества Беларуси. Много чего можно сказать о деятельности и влиянии, но подчеркну, что его особенность — сочетание теории и практики, он много писал о гражданском обществе, но он же был и одним из самых активных его деятелей», — сказал Андрей Егоров.

«Мацкевич — продолжатель традиции, к которой он приобщился в составе кружка Щедровицкого в Москве. Минский кружок продолжал эти идеи, Агентство гуманитарных технологий (так он здесь назывался) привлекало к себе внимание многих интеллектуалов Беларуси, очень много людей прошло через этот кружок, некоторые и через другое его детище «Летучий университет», сейчас его ученики или единомышленники — известные в регионе социологи, философы, политологи», — добавил Егоров.

Все серьезно

«Мыслепреступление — он сам так в переписке говорит о том, почему его арестовали и изолировали. Все по Оруэллу, — рассказывает Оксана Шелест. — Это изоляция от общества, изоляция от общественно-политической практики человека, который имеет способность и мужество мыслить и пытаться претворить мышление в жизнь. Да, белорусский режим считает это опасным для себя».

Коллеги и соратники философа подчеркивают, что голодовка — это серьезный и осознанный шаг со стороны 65-летнего философа.

«Владимир Мацкевич все делает серьезно. Если задуманы какие-то ходы и принято решение делать их в соответствии с идеальным планом, идеями и принципами, он делает это несмотря ни на что. Ни на актуальную ситуацию, ни на то, как это будет воспринято — одобрено или осмеяно — белорусским обществом или теми структурами, к которым он обращается и на которые он рассчитывает. Тут бы я еще отметила его отношение к голодовкам. Он всегда рассматривал голодовку как очень крайний и очень серьезный инструмент действия, который принимается и применяется только тогда, когда у людей действительно не остается другого выхода и других инструментов. Мацкевич в общественно-политической новейшей истории Беларуси действует активно с 1994 года — и все это время разными средствами и способами. Так было в ситуации 2006 года — поворотной — он знал, что если в 2006 году ничего не переломится, то мы дойдем до вот этого всего, в чем мы сейчас живем, так было и в ситуации 2019-го, когда перед нами снова появилась угроза российского аншлюса и Мацкевич организовывал цепи солидарности, инициировал кампанию «Свежий ветер», — говорит Оксана Шелест. — Но к такому средству, как голодовка, он прибегал лишь один раз — когда власти попытались закрыть протестантскую церковь «Новая жизнь», он примкнул к голодовке верующих из солидарности — это даже не его церковь. Он не мог не поддержать их голодовку, именно потому, что всегда понимал это средство как крайний способ решения вопроса. Та голодовка оказалась эффективной и успешной, в том числе и потому, что и Мацкевич, и его друзья и коллеги присоединились, действовали активно, та реакция гражданского общества, которую они смогли вызвать, все же остановила власти. Сейчас это его индивидуальное действие, его личная борьба с белорусским режимом. Он сделал свою ставку и ждет ответа властей. Но это вызов и для нас всех. Ведь сегодня мы понимаем, что человеческая жизнь сама по себе для белорусского режима мало что значит. Мы, конечно, можем попытаться убедить белорусский режим в том, что это очень значимая жизнь, но жизни на самом деле все значимы. И если мы не реагируем на это, если готовы смотреть на это спокойно и не можем предпринять действия, которые сделают слишком высокими издержки для властей от возможного трагичного исхода голодовки философа, то что ж... это серьезная проверка нас как нации».

Голодовка Мацкевича, протестанта кальвинистского толка, вместе с евангелистами из «Новой жизни» в 2006-м продолжалась 23 дня — власти хотели лишить верующих здания церкви, ситуация освещалась правозащитниками всего мира, в защиту прав верующих выступили европейские структуры и Госдеп США. Власти отступили на 15 лет — в феврале прошлого года в здание церкви вошли силовики и завершили начатое в 2006-м, впрочем, в прошлом году под тотальную зачистку в Беларуси попали сотни организаций. Сейчас прихожане «Новой жизни» собрали подписи «в Следственный комитет с прошением предоставить Мацкевичу доступ к пастору».

Оксана Шелест подчеркивает, что «Мацкевич действует продуманно».

«Он не выставляет невыполнимые требования вроде “за мир во всем мире”, “восстановить законность в стране” или “немедленно установить демократию в Беларуси”. Это было бы самоубийством — ни один человек не сможет голодать столько времени, которое понадобится на решение таких задач. Требования Мацкевича — абсолютно реализуемы и выполнимы, это требования к соответствующим органам сделать свою работу, не более того. Это выполнимо. Режиму должно быть дороже не выполнить требования, чем их исполнить, — говорит Оксана Шелест. — Тут для нас все понятно: мы сегодня можем и должны сделать невыполнение требований именно чрезмерно дорогим для властей. Кампания в поддержку Мацкевича инициирует максимальный общественный резонанс — в Беларуси, за пределами страны, призывает к максимальной солидарности. Широкая поддержка и солидарность — это сила, чем ее больше — тем лучше. И в этом смысле каждый голос — как бы это ни удивительно звучало сейчас в Беларуси — имеет значение».

Оксана Шелест отмечает: «Формально решения принимают органы — Генпрокуратура, Следственный комитет, хотя мы понимаем, что на самом деле решения принимаются в другом месте. Но и эти люди из органов должны быть обеспокоены тем, что на их совести — если вдруг — окажется смерть публичного интеллектуала, философа, известного не только в Беларуси, но и в мире».

«Уморить голодом философа — это позорное для страны дело. Позорное не только для тех, кто это делает, но и для тех, кто просто на это смотрит», — добавляет Оксана Шелест.

По словам Андрея Егорова, «Международная ассоциация гуманитариев, известная в Восточной Европе структура, выпустила обращение, оно открыто к подписанию». «Интеллектуалы реагируют, хотя, конечно, хотелось бы больше — сейчас это критически важно, — сказал политолог. — К сожалению, как признают в беседах высокопоставленные еврочиновники, сейчас Беларусь отодвинута в европейской повестке, дескать, сами понимаете — почти война в регионе».

Подписи в поддержку требований Мацкевича также собирают на платформе change.org, солидарным с философом предлагается направлять обращения в СК и Генпрокуратуру.

Сам Мацкевич через адвоката 7 февраля сообщил, что «в целом чувствует себя удовлетворительно», находится «в ровном настроении», так как подготовил себя морально и физически к голодовке. По его словам, администрация СИЗО относится к факту голодовки корректно и в рамках стандартных норм и процедур: зафиксировала факт голодовки, Мацкевича посещали дежурный врач и психолог следственного изолятора.

Владимир Мацкевич — не единственный из научного, экспертно-аналитического сообщества Беларуси, кто находится сейчас в СИЗО. Так, летом прошлого года в Минске были задержаны эксперт в сфере гражданского общества Татьяна Кузина и политолог Валерия Костюгова.

Кузина, Костюгова, Мацкевич признаны правозащитниками политзаключенными. Сейчас, по данным правозащиты, в Беларуси насчитывается 1040 политических заключенных.

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