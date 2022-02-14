«Конвой свободы»: сотни автомобилей направились в Брюссель

Бельгийская полиция блокирует доступ в столицу страны. К утру понедельника, 14 февраля, на подъездах к Брюсселю было перехвачено около 30 автомобилей.

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Бельгийские власти остановили около тридцати автомобилей, которые направлялись к Брюсселю в составе так называемых «конвоев свободы» противников антиковидных ограничений. Об этом сообщил в понедельник, 14 февраля, бургомистр (мэр) Брюсселя Филипп Клоуз.

Акция протеста, вдохновленная колоннами грузовиков в Канаде, была запрещена властями Бельгии, а после митингов выходного дня во Франции силы бельгийской полиции были развернуты на нескольких автомагистралях, чтобы перекрыть въезд в столицу. «На данный момент мы обнаружили до 500 транспортных средств (...), легковых автомобилей, кемперов, небольших фургонов. Тридцать или около того были заблокированы, остальным удалось пройти», — сказал Филипп Клоуз в понедельник утром в эфире радио La Première (RTBF).

По его словам, в начале утра около сорока автомобилей собрались на стоянке на окраине Брюсселя, куда полиция решила направить автоколонну демонстрантов. От этой стоянки «можно будет обговорить пеший маршрут манифестантов в сопровождении полиции», уточнил мэр Брюсселя. «Но речь идет о том, чтобы не блокировать бельгийскую столицу», — предупредил он. «Сложность здесь в том, что у нас нет запроса от организатора. В Бельгии вы должны подать запрос на демонстрацию. Мы бдительны, поэтому проводим широкую мобилизацию», — добавил Филипп Клоуз.

Закрытие автомагистрали E40

Мэр Брюсселя отметил, что во Франции автоколонны «конвоя свободы» оказались по масштабу «меньшими, чем того опасались французские власти», и в основном состояли из легковых автомобилей, а не грузовиков, как в Канаде. «Я думаю, что немногие бельгийские или европейские компании уполномочили своих сотрудников приехать и заблокировать столицу грузовиком компании», — добавил он. В качестве меры предосторожности полиция бельгийской столицы объявила в понедельник утром о закрытии автомагистрали E40 в направлении Левен-Брюссель. Это основной маршрут, в частности, из Германии и востока Бельгии.

В воскресенье вечером на парковке на окраине Лилля (север Франции), недалеко от бельгийской границы, французская полиция обнаружила около 1300 автомобилей, которые, по-видимому, останавливались здесь по пути в Бельгию. Но, зная о запретах, действующих в Бельгии, некоторые пассажиры этих автомобилей не определились с конечным пунктом назначения. Высказывалось предложение направиться в Страсбург (восток Франции), где расположено одно из зданий Европарламента.

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