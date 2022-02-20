«Лукашенко расплачивается суверенитетом» — демократические силы Беларуси требуют вывода российских войск

Белорусские демократические силы требуют немедленного вывода российских войск из Беларуси и будут добавиться, чтобы этот вопрос был вынесен на рассмотрение Совета безопасности ООН.

Реклама Читать далее

«Лукашенко потерял самостоятельность в принятии решений. Ведь из-за него Беларусь теряет субъектность, а беларусы — контроль над собственной страной», — заявили в офисе лидера демократических сил Беларуси Светланы Тихановской в связи с решением оставить российские войска в Беларуси и после официального окончания совместных учений 20 февраля.

В офисе Тихановской подчеркивают, что сохранение российских войск в Беларуси нарушает белорусскую Конституцию, международное право, ставит под угрозу безопасность белорусов и всего региона.

«Беларусь втягивают в чужую войну и превращают в страну-агрессора. Лукашенко расплачивается за поддержку Кремля суверенитетом — и сейчас мы видим последствия», — говорится в заявлении.

Демократические силы Беларуси потребовали немедленного вывода российских войск с территории страны и будут добавится, чтобы этот вопрос был вынесен на рассмотрение Совета безопасности ООН. «Мы уже направили письма в страны ЕС с предложениями новых сильных санкций, которые бьют по режиму, а не по людям. Мы проведем консультации с соседями, Европейским Союзом, США и Великобританией», — отметили в офисе Светланы Тихановской.

20 февраля министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что несмотря на официальное завершение российско-белорусского военного учения 20 февраля, российские войска останутся в Беларуси и дальше. Официально это преподносится как продление «проверки сил реагирования». По словам министра, такое решение приняли Александр Лукашенко и Владимир Путин из-за «нарастания военной активности у внешних границ Союзного государства и обострением ситуации в Донбассе».

Россия перебросила значительные силы к границам Украины, в том числе на белорусско-украинскую границу. Президент США Джо Байден заявил, что «убежден», что Владимир Путин принял решение о военной операции, и РФ сейчас пытается сфабриковать предлог для ее начала. В США считают, что целью российских войск, находящихся в том числе на белорусско-украинской границе, может быть Киев.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться