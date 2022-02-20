Российские войска останутся в Беларуси, несмотря на завершение совместного учения

Несмотря на официальное завершение российско-белорусского военного учения 20 февраля, российские войска останутся в Беларуси и дальше, заявил белорусский министр обороны Виктор Хренин. Его цитирует ведомственный телеграм-канал. Официально это преподносится как продление «проверки сил реагирования».

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По словам министра обороны Беларуси, Владимир Путин и Александр Лукашенко решили продолжить «проверку сил реагирования Союзного государства» и после завершения совместного учения «Союзная решимость-2022».

Такое решение принято из-за «нарастания военной активности у внешних границ Союзного государства и обострением ситуации в Донбассе», заявил Хренин.

По его словам, направленность новой проверки остается той же, что и раньше: она «призвана обеспечить адекватное реагирование и деэскалацию военных приготовлений недоброжелателей вблизи наших общих границ». «Будут тщательно проработаны этапы обороны Союзного государства, которые не были охвачены с такой степенью детализации учебными вопросами предыдущего периода проверки», — заявил министр обороны Беларуси.

Подводя итоги учения «Союзная решимость-2022», Виктор Хренин заявил, что РФ и Беларуси «продемонстрировали прочность отношений», «решительность в отстаивании наших национальных интересов, в том числе — и с применением военной силы».

Накануне госсекретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович отметил, что учения «Союзная решимость» завершаются 20 февраля, но «проверка войск не завершена». «Учения — один из этапов завершающей стадии проверки. Сами учения проведены. Проверка может быть продолжена. Когда, до каких пор — решение примет руководитель проверки», — цитирует его государственное белорусское агентство БелТА.

РФ перебросила значительны военные силы на границу с Украиной и отправила десятки тысяч своих солдат в Беларусь. Президент США Джо Байден заявил, что «убежден», что Владимир Путин принял решение о военной операции, и РФ сейчас пытается сфабриковать предлог для ее начала. В США считают, что целью российских войск, находящихся в том числе на белорусско-украинской границе, может быть Киев.

Тем временем власти самопровозглашенных «республик» заявляют о том, что Украина якобы планирует начать наступление на Донбасс в нынешних условиях. Минобороны Украины призывало не верить этим заявлениям.

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