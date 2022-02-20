У британской королевы Елизаветы II обнаружили COVID-19

У королевы Великобритании Елизаветы II обнаружили COVID-19, сообщили 20 февраля в Букингемском дворце.

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Королева испытывает легкие симптомы, напоминающие простуду, и рассчитывает продолжить выполнять «облегченные обязанности» в Виндзоре на следующей неделе, сообщили во дворце. Отмечается, что 95-летняя Елизавета II находится под медицинским наблюдением и следует всем соответствующим указаниям.

Елизавета II контактировала со своим старшим сыном и наследником принцем Уэльским, который сдал положительный тест на ковид на прошлой неделе, передает BBC.

9 января 2021 года сообщалось, что королева получила первую дозу вакцины от коронавируса. Корреспондент BBC при дворе говорит, что можно быть полностью уверенными в том, что королева полностью привита.

Известие о заражении королевы коронавирусом пришло через две недели после того, как она принимала поздравления в связи с Платиновым юбилеем, ознаменовавшим 70-летие ее восшествия на трон.

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