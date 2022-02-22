«Больше никакого шоппинга в Милане»: Евросоюз одобрил санкции против 351 депутата Госдумы

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель и глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявили, что страны-члены ЕС единогласно одобрили пакет санкций в связи с признанием РФ самопровозглашенных республик

Страны-члены Европейского союза единогласно одобрили санкции из-за признания Россией самопровозглашенных «республик» Донбасса. Об этом объявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель и глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.

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«Мы пришли к единогласному соглашению по первому пакету санкции», — заявил Ле Дриан по итогам переговоров глав МИД 27 стран-членов ЕС.

Европейский союз одобрил санкции против 351 депутата Госдумы, голосовавших за признание «ДНР» и «ЛНР». Их активы в ЕС будут заморожены, страны Евросоюза не будут выдавать им въездные визы. Под санкции попали 27 физических и юридических лиц за подрыв территориальной целостности и суверенитета Украины. Речь идет о политическом, военном и медийном секторе, отметил Боррель.

«Больше никакого шоппинга в Милане, вечеринок в Сен-Тропе, бриллиантов в Антверпене. Это первый шаг», — заявил Боррель (позже этот твит был удален).

Санкции также ограничивают экономические отношения между сепаратистскими регионами и ЕС, возможность российского государства иметь доступ к европейским капиталам и финансовым рынкам.

Другие санкции могут быть приняты в случае новых агрессивных действий России, добавил Боррель.

Агентство France-Presse отмечает, что до вступления в силу санкции должны быть еще формально приняты.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан отметил, что его переговоры с главой МИД России, запланированные на пятницу, не состоятся.

Ранее Германии остановила сертификацию газопровода «Северный поток-2».

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