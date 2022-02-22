В Беларуси началось досрочное голосование на конституционном референдуме

В октябре 2004 года большинство белорусов, по официальным данным, разрешили Лукашенко участвовать в президентских выборах неограниченное количество раз.

Основной день голосования на референдуме по изменению белорусской Конституции — 27 февраля, но досрочное голосование, по официальным данным, обычно привлекает почти половину избирателей страны. Оппозиция критикует практику досрочного голосования за широкие возможности для фальсификаций, власти говорят о желании людей не загружать себя походом на участок в выходной день.

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Во время досрочного голосования на участки допускается не более трех наблюдателей, в основной день — максимум пять.

На последнем волеизъявлении — выборах президента в августе 2020 года — досрочно, по официальным данным, проголосовало 42% избирателей. При этом в основной день голосования, 9 августа, на участках до позднего вечера были очереди избирателей, нехватка бюллетеней и проблемы с обнародованием протоколов голосования.

Что предлагается поменять

На референдум — четвертый в истории независимой Беларуси — выносится один вопрос: «Принимаете ли Вы изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь?» При голосовании большинства за новый вариант Конституции в стране появится новый орган власти — Всебелорусское народное собрание — с широкими полномочиями. Среди нескольких десятков поправок главные касаются института президентcтва. Так, один и тот же человек не сможет занимать пост президента страны больше двух сроков, Александра Лукашенко нельзя будет привлечь к ответственности за действия, которые он совершил, руководя страной в предыдущие сроки.

Для претендентов на пост президента вводятся ограничения: выдвигаться на пост сможет только гражданин старше 40 лет (раньше старше 35 лет); претендент должен постоянно проживать в Беларуси последние 20 лет (раньше десять); никогда не иметь ранее иностранного гражданства.

Что в действительности поменяется в политической архитектуре страны

Анатолий Лебедько, экс-глава оппозиционной Объединенной гражданской партии, ныне представитель демократического лидера Светланы Тихановской по парламентскому сотрудничеству и Конституционной реформе, говорит, что «изменения на бумаге есть, а вот будущего (у страны) с этими изменениями нет».

«Есть политический кризис и достаточно сильный спрос на перемены, зафиксированный еще в 2020 году. Конституционная реформа (предложенная властью) никак не отвечает ни на политический кризис, ни на запрос на перемены. Это перераспределение полномочий — из одного в другой карман одного и того же мундира. Мы остаемся страной с гиперпрезидентской формой правления. Всебелорусское народное собрание — конструкция из 1200 человек — выглядит очень странно и удивительно, тут уместны параллели с Ираном, но никак не с европейской политической культурой», — сказал Анатолий Лебедько на заседании Экспертно-аналитического клуба накануне.

Глава Института политических исследований «Палітычныя сфера», политолог Андрей Казакевич соглашается с Лебедько, что ВНС — «орган экзотический, не соответствующий мировой практике, не только европейской».

«Но я не совсем согласен, что Беларусь остается суперпрезидентской республикой. Суть всех изменений фактически сводится к одному: функции у различных органов власти отнимаются и передаются ВНС, таинственному органу, который даже непонятно как будет избираться, очевидно, что ВНС не будет избираться народом, его члены будут фактически назначаться. Его главная функция: обеспечить, устроить место для Лукашенко в случае его ухода с поста президента, а также явить дополнительные механизмы, которые позволят предотвратить демократические изменения в стране, да и вообще любые изменения», — сказал Андрей Казакевич.

При этом для нового президента определенные ограничения предусмотрены: «указы и декреты президента перестают иметь большую юридическую силу, чем законы; президент перестает влиять на избирательный процесс — не назначает главу ЦИК, частично теряет контроль над судебной властью».

«Эти функции отдаются ВНС, которое будет принимать решения, обязательные для исполнения остальными органами. Парламент теряет важную функцию — возможность инициировать импичмент президенту. Ослабляется парламент и президент, усиливается ВНС, и Лукашенко, которому как действующему президенту разрешено будет совмещать президентство с руководством ВНС, получает максимальную концентрацию полномочий», — отметил политолог.

С чужой армией в своей стране

Российские войска, прибывшие на учения «Союзная решимость — 2022», вопреки первоначальному плану не покинули Беларусь 20 февраля по окончании совместных с белорусами тренировок. Около 30 000 военнослужащих, по оценкам Запада — Минобороны Беларуси не сообщает точные цифры, остались здесь на неопределенный срок.

Военный эксперт, создатель и координатор аналитического проекта Belarus Security Blog Андрей Поротников в комментарии RFI отмечает, что на конституционной реформе после выборов 2020 года как раз настаивал Кремль, а Лукашенко не раз подчеркивал, что это, дескать, люди, народ хочет перемен, а ему, собственно, все равно.

«Нельзя исключать, что российские войска должны обеспечить проведение этой реформы. С одной стороны, запугивая внутренних оппонентов белорусского режима российским присутствием, с другой, сдерживая Запад от вмешательства. Заодно и белорусскую власть чтобы дисциплинировать», — сказал Андрей Поротников.

Кроме того, российские военные рассматриваются Минском как один из сдерживающих факторов для внутренней оппозиции, считает эксперт!

«Референдум фактически проводится в формате спецоперации. Данные членов комиссий засекречены, люди, которые пытались принять участие в наблюдении, просто исчезают из поля зрения, ко всем представителям оппозиционных политических партий, выдвинутых в комиссии, пришли с обысками на следующий день. Очевидно, что режим не уверен в стабильности ситуации. Проведение референдума без протестов и без „злонамеренного вмешательства Запада“ — это общие интересы Кремля и Минска», — считает Андрей Поротников.

Новации избирательного процесса

Учитывая опыт 2020 года — люди фотографировали бюллетени и отсылали данные платформе «Голос» для предупреждения фальсификаций, — власти сделали все возможное, чтобы предупредить любые, по их мнению, антигосударственные действия. Кабинки для голосования сейчас в Беларуси без шторок, на некоторых участках даже без задних стенок — просто условные рамки с урнами. Фотографировать по закону вроде бы не запрещено, но в первый день досрочного голосования избиратели сообщают о проблемах с этим. «Да просто не хочется ничего такого делать, комиссия смотрит, милиция смотрит, непонятные люди какие-то на тебя смотрят. Не хочется проблем», — рассказал RFI один из досрочно проголосовавших в Минске.

Состав избирательных комиссий засекречен. Новый глава ЦИК Игорь Карпенко так пояснил телеканалу «Беларусь 1» эту новацию:

«Насколько необходимо сегодня эти данные выставлять, когда в Беларуси вступил в силу закон о защите персональных данных? И он уже в определенной степени диктует свои требования по внесению изменений и дополнений в избирательное законодательство».

Несмотря на засекреченные данные, по словам главы ЦИК, буллинг в отношении членов участковых комиссий не прекращался:

«То, что шли угрозы в адрес участковых комиссий, в первую очередь — это факт. И скажу больше — даже некоторым приходили письма с угрозами и напоминанием об ответственности. Были к нам и обращения рядовых граждан не печатать их персональные данные. Поэтому было принято это взвешенное решение. Но оно никоим образом не отражается на праве граждан свободно принимать участие в референдуме и высказывать свою позицию».

Накануне силовые ведомства Беларуси сообщали о задержанных за угрозы членам комиссий, а также о задержанных за письма экстремистского содержания. Таковым, как следует из видео, представленных силовиками, явились призывы считать голоса избирателей честно.

Политолог Андрей Елисеев отмечает: «Пожалуй, таких чудес „голосования” не видывала не то что история Беларуси, но и всего европейского континента. <…> Состав надсмотрщиков на участках для голосования растет с каждым днем. Он будет включать в себя следующие группы лиц: собственно, члены избиркомов и тщательно отобранные провластные наблюдатели; сотрудники правоохранительных органов; „народные дружинники”; „молодежные отряды охраны правопорядка” при БРСМ (белорусская прогосударственная молодежная организация — RFI); 5000 сотрудников Министерства по чрезвычайным ситуациям; „мобильные отряды ветеранов спецназа”».

С 21 февраля МВД Беларуси несет службу в усиленном режиме.

Впрочем, несмотря на постоянную рекламу референдума и льготы для голосующих досрочно — студентам, например, обещают легальный пропуск дня занятий, нежелающих, напротив, пугают выселением из общежитий, — очереди в Минске стоят 22 февраля не на участки для голосования. Ажиотаж заметен в пунктах обмена валюты: белорусский рубль упал по отношению к доллару и евро вслед за российским после вчерашнего признания Россией независимости так называемых ДНР и ЛНР.

Правозащитники сообщают о нарушениях во время первого дня голосования практически во всех регионах страны — большинство из них как раз касаются принуждения к досрочному волеизъявлению.

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Три предыдущих референдума в Беларуси также меняли Конституцию страны. В мае 1995 года референдум вернул советскую (с незначительными изменениями) символику, ввел двуязычие и расширил полномочия президента — это был первый год у власти Александра Лукашенко.

Осенью 1996 года референдум превратил страну из президентско-парламентской в президентскую. После референдума неуступчивый Верховный совет был распущен, из числа сторонников Лукашенко был сформирован новый двухпалатный парламент.

В октябре 2004 года большинство белорусов, по официальным данным, разрешили Лукашенко участвовать в президентских выборах неограниченное количество раз.

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