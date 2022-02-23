Евросоюз ввел санкции против властей РФ за признание «ДНР» и «ЛНР» и созвал экстренный саммит на 24 февраля

Страны-члены ЕС единогласно одобрили санкции из-за признания Россией самопровозглашенных «республик» Донбасса. Об этом 22 февраля объявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель и глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.

Лидеры ЕС проведут экстренный саммит по кризису в отношениях России и Украины в четверг вечером, 24 февраля, в Брюсселе. О созыве очной чрезвычайной встречи глав государств и правительств 27 стран в эту среду сообщил председатель Европейского совета Шарль Мишель. Одновременно ЕС официально утвердил согласованные накануне санкции против Москвы из-за признания Владимиром Путиным независимости самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР».

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ЕС в эту среду принял пакет ограничительных мер в ответ на решение Российской Федерации признать неподконтрольные правительству Украины районы Донецкой и Луганской областей в качестве независимых образований и последующее решение о вводе российских войск в эти районы. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на сайте Европейского совета 23 февраля.

Окончательно утверждены санкции «первого пакета», которые накануне согласовали министры иностранных дел 27 стран ЕС и о которых сообщали глава европейской дипломатии Жозеп Боррель и глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.

Адресные ограничительные меры

«ЕС распространит ограничительные меры на 351 депутата Государственной Думы РФ, которые проголосовали 15 февраля за обращение к президенту Путину о признании независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской “республик”», — говорится в заявлении Евросовета.

Также адресные ограничительные меры касаются «еще 27 высокопоставленных лиц и организаций, которые сыграли роль в подрыве или угрозе территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины». ЕС указывает, что в этот дополнительный «черный список» физических и юридических лиц внесены:

- «члены правительства, причастные к незаконным решениям»; - «банки и предприниматели/олигархи, финансово или материально поддерживающие российские операции» в Донецкой и Луганской областях или «извлекающие из них выгоду»; - «высокопоставленные офицеры, сыгравшие роль во вторжении и действиях по дестабилизации обстановки»; - лица, «ответственные за ведение дезинформационной войны против Украины»

Речь идет о замораживании европейских активов указанных физических и юрлиц, о запрете на предоставление им средств. Для физлиц вводится запрет на въезд или транзит через территорию ЕС.

Ограничительные меры за нарушения территориальной целостности Украины ЕС таким образом ввел уже в общей сложности против 555 физических и 52 юридических лиц.

ЕС также ввел ограничения для сепаратистских «ДНР» и «ЛНР», касающиеся торговли и инвестиций. Это «запрет на импорт товаров» с данных территорий, «ограничения на торговлю и инвестиции, связанные с некоторыми секторами экономики», а также «запрет на предоставление туристических услуг» и запрет на «экспорт некоторых товаров и технологий» в эти образования.

Финансовые санкции

ЕС ввел также «секторальный запрет на финансирование Российской Федерации, ее правительства и Центрального банка». Ограничив доступ властей РФ «к рынкам капитала и финансовых услуг» ЕС, Брюссель стремится сократить для Кремля возможности «финансирования политики эскалации и агрессии».

Экстренный кризисный саммит ЕС

Очная встреча лидеров 27 стран Евросоюза состоится в четверг вечером, 24 февраля, в Брюсселе после признания Москвой сепаратистских регионов Украины. Об этом заявил в среду председатель Европейского совета Шарль Мишель. Начало очного саммита намечено на 8 вечера по среднеевропейскому времени.

«Агрессивные действия Российской Федерации нарушают международное право, а также территориальную целостность и суверенитет Украины», — говорится в заявлении о созыве саммита. Шаги Москвы «также подрывают европейский порядок безопасности. Важно, чтобы мы оставались едиными и решительными и вместе определяли наш подход и наши коллективные действия», — добавил Шарль Мишель.

«Применению силы и принуждению к изменению границ нет места в 21 веке. Я хочу поблагодарить вас за единство, которое вы продемонстрировали за последние несколько дней, в том числе за быстрое утверждение» пакета санкций Советом ЕС, — отметил постоянный председатель Евросоюза.

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