Правительство Джонсона попросило пересмотреть лицензию на вещание RT в Великобритании

Министр цифровизации, культуры, СМИ и спорта Великобритании Надин Доррис обратилась к медиарегулятору Ofcom с просьбой пересмотреть лицензию на вещание в стране российского телеканала RT (экс-Russia Today). Информацию подтвердил на заседании Палаты общин премьер-министр Борис Джонсон.

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Как сообщает The Independent, правительство Джонсона «уступило давлению» со стороны оппозиции: с требованием запретить вещание в Великобритании «путинского пропагандистского» канала выступил лидер Лейбористской партии Кир Стармер. «Я не вижу причин, по которым ему (RT) должно быть разрешено продолжать вещание в этой стране», — сказал Стармер, выступая в нижней палате парламента.

В ответ на призыв лидера лейбористов принять меры против RT премьер Джонсон подтвердил факт обращения в Ofcom, подчеркнув: «Мы живем в демократической стране […], и мы живем в стране, которая верит в свободу слова, и я считаю важным, чтобы мы оставили за Ofcom, а не за политиками право решать, какие медиа-организации запрещать».

Тем не менее, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что словами о пересмотре выдачи лицензии на работу RT Борис Джонсон якобы признался в регуляции СМИ правительством, а не медиарегулятором.

Напомним, в начале февраля в Германии запретили вещание RT, а во Франции начали проверку в отношении этого финансируемого из бюджета России телеканала.

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