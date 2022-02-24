Лукашенко опровергает участие белорусских сил в войне против Украины

Утром 24 февраля Александр Лукашенко провел военное совещание в Минске. За несколько часов до встречи с военными Лукашенко, по информации его пресс-службы, поговорил по телефону с Владимиром Путиным, последний «проинформировал белорусского коллегу о ситуации на границе с Украиной и на Донбассе».

Реклама Читать далее

По словам Лукашенко, Путин «подробнейшим образом посвятил меня в ситуацию и, самое главное, в развитие этой ситуации, как он заявил, цель проведения операции однозначна: это прекращение геноцида народа в Донецкой и Луганской областях».

Лукашенко заявил, что лично принял решение оставить в Беларуси «часть группировки российских войск».

«Почему? Мне не стыдно об этом сказать: мы не были готовы прикрыть южное направление в данной ситуации, поскольку украинские подразделения — военные, не пограничные — выдвинулись к границе и начали проводить там маневры. Мы это видели, но у нас там никогда не было войск. Поэтому я предложил какую-то небольшую часть, пока мы своими Вооруженными Силами не заменим их», — сказал Лукашенко.

По его словам, Путин воспринял это как «еще один шанс обезумевшим политикам в Украине сделать соответствующие выводы».

Лукашенко подчеркнул, что белорусские войска не принимают участия в российской спецоперации в Донбассе:

«Вот я прочитал: „Около 5 утра госграница Украины на участке России и Беларуси подверглась атаке со стороны российских войск, которые поддерживаются Беларусью“. Мерзавцы крайние! Наши войска никакого участия не принимают в этой операции».

Кроме того, Лукашенко заявил, что украинское руководство даже не пыталось связаться с Путиным. По словам Лукашенко, сегодня ночью представитель военного руководства Украины «попросился на разговор» с ним. Лукашенко предложил «немедленно связаться с министром обороны, Генштабом России для того, чтобы не началась эта бойня».

«Позвонил он туда? Не позвонил. Он, зная, что может начаться конфликт, даже не позвонил в Москву. Слушайте, были же случаи в истории, когда Хрущев Кеннеди ночью позвонил и прекратили термоядерную войну. А здесь, видите ли, позвонить было трудно, снять трубку. Мерзавец!» — заявил Лукашенко.

Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский в своем ночном обращении к гражданам Украины и России сообщил: «Сегодня я инициировал телефонный разговор с президентом Российской Федерации. Результат — тишина. Хотя тишина должна быть на Донбассе».

Лукашенко призвал Украину к переговорам, но переговорам на условиях России: «Да, они будут более строгие по отношению к Украине. А как же сегодня, если ты терпишь поражение? Конечно, тебе победитель что-то продиктует».

Страна-агрессор

Демократический белорусский лидер Светлана Тихановская заявила: «Час назад Россия при участии режима Лукашенко начала безосновательную и бесстыдную военную агрессию против Украины. Режим превратил нашу страну в агрессора. Но белорусы не хотят войны. Беларусь решительно осуждает этот шаг и поддерживает Украину».

Hour ago Russia with the participation of Lukashenka’s regime launched a groundless and shameless military aggression against Ukraine. The regime turned our country into an aggressor. But Belarusians don’t want war. Belarus strongly condemns this move and stands with Ukraine. — Sviatlana Tsikhanouskaya (@Tsihanouskaya) February 24, 2022

Офис Тихановской «провёл экстренный звонок, чтобы поддержать белорусов Украины»:

«Обсуждали военные действия в Украине и атаку России. Офис рекомендовал выезжать через открытые границы, если есть такая возможность. Представители диаспоры отметили, как важно сейчас читать только проверенные источники информации. Также Офис подчеркнул, что войну начал Путин, Лукашенко стал его соучастником, но сами беларусы — против войны и хотят её остановить».

Для объявления белорусского государства «страной-агрессором» есть ряд оснований. Так, официальные украинские источники сообщают об участии ПВО Беларуси участвуют в уничтожении инфраструктуры ВСУ: «Зафиксирован запуск ракеты из Могилёвской области».

Госпогранслужба Украины сообщила, что со стороны Беларуси вертолет без опознавательных знаков совершил обстрел у моста перед пунктом пропуска «Славутич».

Очевидцы говорят о выезде ночью из Минска и областных городов белорусских военных на юг страны. Сообщения о передвижении российской военной техники к белорусско-украинской границе поступают постоянно. Наиболее полная картина — в телеграм-канале мониторинга военной активности «Беларускі Гаюн».

В разговоре с корреспондентом RFI житель поселка Тереховка (Добрушский район Гомельской области, около 20 км от соединения российской, украинской и белорусской границ — там стоит знаменитый памятник дружбы «Три сестры) сообщил:

«Канонада слышна с утра, такой силы, что стены дрожат у нас, среди военных, которые тут передвигаются уже несколько дней есть и наши (белорусские), но больше российских. Страшно, что прилетит к нам ответ от Украины».

«Те (в Беларуси), кто мыслили только категориями „стабильность и лишь бы не было войны“ — остались без стабильности и стали союзниками государства, совершившего прямую и явную агрессию по Уставу ООН. И на нашей территории войска государства-агрессора. И это пока…», — пишет в своем телеграм-канале известный белорусский военный эксперт Егор Лебедок.

Угрозы нет, но валюту размели

«Никакой паники, абсолютно никакой! Все мероприятия, которые запланировали, проводим: и спортивные, и общественно-политические — все мероприятия. Никакой сегодня угрозы для страны нет ни на одном направлении, но мы планы их видим и знаем», — цитирует Лукашенко государственное агентство БелТА.

Таким образом Лукашенко опроверг слухи об отмене или переносе референдума по изменению белорусской Конституции, который должен пройти 27 февраля.

Вместе с тем, в Беларуси резко вырос курс доллара и евро по отношению к белорусскому рублю, население скупает валюту, в некоторых валютных банкоматах уже нет наличности.

Паузу долго удержать не получается

После признания Кремлем независимости так называемых ЛНР и ДНР в Минске взяли паузу — видимо, многое в «имперской» речи Путина не очень понравилось еще формально независимой Беларуси. ГосСМИ, помимо упоминания самого факта признания, не давали новостей на эту тему.

Сегодня Лукашенко сказал, что Беларусь в ближайшее время примет решение касательно признания ДНР и ЛНР: «У нас этот вопрос в повестке дня стоит, и в ближайшее время мы сделаем так, как будет нужно и нам, и России».

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться