Официально Беларусь не участвует в «спецоперации» России против Украины — так называют войну в Минске. Но в ночь на 25 февраля и в течение всего дня российские военные силы курсировали по всей территории Беларуси, главное же направление — это Гомель и Брест, ближайшие к Украине крупные белорусские города.

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От Гомеля до украинского Чернигова — 110 километров, до Киева — чуть более 250. Гомель — один из ключевых пунктов российского вторжения в Украину. Плацдарм на юге Беларуси — наиболее удобен для атаки на киевском направлении для российской группировки «V» — практически вся российская военная техника, размещенная ранее и сейчас постоянно прибывающая в Беларусь, обозначена этой буквой. Части, которые зашли в Украину из Крыма, помечены литерой «Z».

Чернобыльскую АЭС российские войска захватили, зайдя именно с территории белорусской части зоны. «Под Иванковом бои с частями противника, которые зашли к нам из Беларуси через зону отчуждения», — написал в своем Facebook заведующий научным отделом в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике Денис Вишневский. Пока серьезных последствий от захвата ЧАЭС нет, но, по словам Вишневского, ущерб возможен, «если разрушить инженерные барьеры»: «Мы это на штабных учениях отрабатывали: обвал крыши Укрытия (реактора)».

25 февраля украинские официальные источники сообщили об известном им участии белорусской стороны в военных действиях в Украине:

«Управление и наведение авиации осуществляется самолетами типа А-50 с территории Минской области в воздушном пространстве Беларуси и АР Крым. Также известно, что на белорусском аэродроме Гомель осуществили посадку российские ИЛ-76 с десантниками на борту. Из-за повреждения взлетной полосы аэродрома Гостомель противник решил двигаться своим ходом с территории Беларуси в направлении Гомель — Чернигов — Киев».

Знак «V» довольно часто фигурирует на видео с кадрами боев на подступах к Киеву.

Кроме того, украинские телеграм-каналы опубликовали несколько видео с допросами российских военнопленных, которые называют Беларусь точкой выступления своих частей в Украину.

Белорусский телеграм-канал мониторинга военной активности «Беларускі Гаюн» пишет о десятках фото, видео и текстовых сообщений от очевидцев, свидетельствующих о перемещении больших колонн российской военной техники под знаком «V» по белорусской территории. Наибольшая активность военной авиации — под Барановичами и Бобруйском.

Министерство обороны Беларуси не сообщает данных ни о количестве российских военных в стране, ни о целях их перемещений. Из сегодняшних новостей Минобороны: «сообщение об участии в специальной военной операции в Донбассе Вооруженных Сил Республики Беларусь являются фейковыми»; «Вооруженные Силы Республики Беларусь находятся в пунктах постоянной дислокации»; «На южном направлении госграницы задачи выполняются в режиме мирного времени».

В то же время, как сообщают родители белорусских солдат срочной службы, не все военнослужащие находятся в местах постоянной дислокации.

«Десантники из Бреста стоят у белорусско-украинской границы. Это срочники — вчерашние школьники, мой сын там, но ни звонить, ни писать он не может — запрещено. Хорошо хотя бы, что на своей территории находится», — рассказала RFI мать одного из брестских десантников.

Как сообщает гомельский телеграм-канал «Флагшток», «под лечение раненых военных выделен госпиталь инвалидов ВОВ, центральная районная больница Мозыря (город в Гомельской области — RFI) переоборудована под военный госпиталь». Российские машины с красными крестами видели и у Военного госпиталя в Минске, но, как сообщил RFI один из врачей госпиталя, ни один раненый российский военный на лечение сюда пока не поступал: «Думаю, если и есть такие пациенты, то там — ближе к границе».

Потеря информационного суверенитета Беларуси

Сайт медиамониторинга MediaIQ, проанализировав подачу новостей белорусскими государственными СМИ в эти два дня войны, отмечает изменение подходов к освещению конфликта:

«Оно принципиально отличается от освещения в 2014 году аннексии Крыма и войны на Донбассе. Тогда госСМИ черпали новости преимущественно из российских, а не украинских источников, но избегали слов-маркеров, указывающих на отношение к конфликту. Сейчас основным источником информации для госСМИ остаются российские госСМИ и Telegram-каналы, однако не происходит последовательного очищения контента от антиукраинских ярлыков, более того, многие из них взяты на вооружение белорусской государственной пропагандистской машиной».

Вот цитата обозревателя белорусского государственного телеканала СТВ Андрея Муковозчика: «Знаете, есть украинцы и есть хохлы. Такое бывает у любого народа, но сегодня речь о соседях. Хохлы — хитрые, лживые, жадные, неверные. Все хорошие качества украинцев вывернуты у них наизнанку». Другой обозреватель СТВ, Григорий Азаренок («наш глашатай» — так его называет Александр Лукашенко), вспомнил о россиянах, выступивших против войны с Украиной: «Ну, а в России ваш собрат начал вскрываться — урганты и галкины, новогазетчики и эхомосковцы, собчачки и прочий либеральный навоз. Они стреляют в спины русским воинам своими грязными лицемерными охами и ахами. Скоро вы, твари, вернете русскому народу те безумные бабки, которые зарабатываете на российском телевидении, на эти деньги купят танк. Посадят всех вас в него и отправят ловить бандеровцев во Львове, гниды позорные».

В Беларуси не ожидалось больших антивоенных акций по понятным причинам — полтора года репрессий, более тысячи политзаключенных и десятки тысяч вынужденных политэмигрантов. Однако единичные попытки были — участников задерживали сразу же.

Война объединила оппозицию

Экс-кандидат в президенты Беларуси, белорусский демократический лидер Светлана Тихановская заявила о создании переходного кабинета как национального органа власти. Она объявила себя представителем белорусского народа до следующих президентских выборов в стране, который берет на себя ответственность в отстаивании независимости и национальных интересов Беларуси.

«Нелегитимный правитель Беларуси ввел иностранные войска и сделал нашу страну непосредственным участником конфликта. Это государственная измена и предательство интересов нашего народа и белорусского государства», — заявила Светлана Тихановская. Лукашенко после такого, по ее словам, не может считаться «гарантом независимости и территориальной целостности страны».

I addressed Belarus' Ministry of Defense, General Staff, & Security Council, noting that Lukashenka jeopardizes our sovereignty while supporting Russia's aggression against Ukraine. The officers have every legitimate reason not to become accomplices of this aggression. pic.twitter.com/aziakKBtUu — Sviatlana Tsikhanouskaya (@Tsihanouskaya) February 25, 2022

Тихановская обратилась к «Министерству обороны, Генеральному штабу и Совету Безопасности Республики Беларусь»:

«Сейчас у вас есть шанс начать действовать в интересах своей страны, Республики Беларусь. У вас есть все законные основания не выполнять преступные приказы Александра Лукашенко. У вас есть все законные основания не становиться соучастниками агрессии в отношении соседнего мирного государства. У вас есть все законные основания остановить человека, который сегодня совершил измену Родине и белорусскому народу».

Оперативный штаб демократических сил, объединяющий крупнейшие оппозиционные команды — Офис Светланы Тихановской, Координационный Совет и Народное антикризисное управление, поддержал решение о формировании переходного кабинета Тихановской «как национального лидера, представителя белоруского народа, избранного большинством на выборах 2020 года».

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