Евросоюз наложит санкции на Владимира Путина и Сергея Лаврова

ЕС введет санкции против Путина и Лаврова, сообщают СМИ со ссылкой на главу МИД Австрии и источник среди официальных лиц в Берлине

Европейский союз наложит санкции на президента РФ Владимира Путина и главу МИД РФ Сергея Лаврова, передает Reuters со ссылкой на министра иностранных дел Австрии Александера Шалленберга. Об этом же сообщает AFP со ссылкой на главу МИД Германии Анналену Бербок.

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Глава МИД Австрии Александер Шалленберг отметил, что речь идет о заморозке их активов. Путин и Лавров смогут и далее посещать страны Евросоюза, чтобы не закрывать возможность переговоров, сказал он.

В своем обращении к парламенту президент Франции заявил, что европейские санкции затронут в том числе «самых высокопоставленных руководителей Российской Федерации». Их имен он не назвал.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок отметила, что ЕС намерен ввести «жесткие» санкции против Путина и Лаврова за их ответственность в развязывании войны против Украины.

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