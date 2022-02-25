Россия лишена права на представительство в Комитете министров Совета Европы и в ПАСЕ

Совет Европы в пятницу, 25 февраля, решил лишить Российскую Федерацию права на представительство в Комитете министров и Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) в связи с вооруженным нападением России на Украину. Решение вступает в силу немедленно.

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В коммюнике отмечается, что Россия остается членом Совета Европы и участницей соответствующих конвенций, включая Европейскую конвенцию по правам человека.

Судья, избранный в Европейский суд по правам человека от России, также остается членом суда. Жалобы против Российской Федерации по-прежнему будут рассматриваться ЕСПЧ, по ним будут выноситься решения и постановления.

«Приостановление» — это окончательная, а временная мера, оставляющая открытыми каналы связи, отмечает Совет Европы.

В 2014 году Россию лишили права голоса в ПАСЕ за аннексию Крыма. Российскую делегацию восстановили в полномочиях в 2019 году, несмотря на протест стран Восточной Европы. Россия является членом ПАСЕ с 1996 года.

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