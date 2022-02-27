Белорусы совместили референдум с антивоенным протестом

В Беларуси в воскресенье, 27 февраля, прошел так называемый «республиканский референдум по вопросу внесения изменений и дополнений в Конституцию»

Так называемый конституционный референдум, по официальной информации, состоялся еще в первой половине дня. Антивоенную акцию у Генштаба Минобороны Беларуси разогнали к вечеру. Почти две сотни задержанных — данные обновляются правозащитниками.

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Публичных массовых акций Минск и другие города Беларуси не видели с осени 2021 года — властям репрессиями удалось свести к минимуму гражданскую активность белорусов. Более тысячи человек признаны политзаключенными, через репрессивную машину прошло несколько тысяч, закрыты практически все негосударственные СМИ, их телеграм-каналы признаны экстремистскими, несколько десятков тысяч граждан Беларуси покинули страну из-за угрозы преследования.

Тем не менее, военное вторжение России в Украину и очевидная помощь Беларуси — с ее территории заходят российские войска, наносятся ракетные удары, координируются действия авиации в украинском небе — не получило поддержки среди белорусов, несмотря на доминирование в информационном поле страны госСМИ и российских телеканалов. 27 февраля, основной день голосования на референдуме, оказался единственно возможным для демонстрации своей позиции по отношению к российской агрессии и участию в ней Беларуси. И хотя бы каким-то ответом украинским соседям — в соцсетях пассивность белорусов нередко приравнивали к согласию с действиями своих властей.

«Не нужно гнать на белорусов. В 2020-м сотни тысяч белорусов показали себя героями. Несколько месяцев на протесты выходило ошеломляющее количество людей, при том что их калечили, пытали, убивали. Таких массовых выступлений Европа не знала. Но сегодня требовать массовых выступлений — это означает совсем не ощущать адской внутрибелорусской атмосферы, призывать безоружных идти на крупнокалиберные пулеметы. Сегодня властвуют безумцы, но это не навсегда. Белорусы, уверен, еще скажут свое слово», — пишет в своем Facebook политический обозреватель Александр Класковский.

Оппозиция предложила сторонникам перемен приходить на участки в 14:00 и ставить галочки напротив и «да», и «нет», то есть делать бюллетень недействительным, так как предлагаемые изменения в Конституцию лишь цементируют нынешнюю политическую архитектуру белорусской власти. Но фактор войны несколько изменил планы: белорусам предлагалось после голосования в 14:00 остаться у участков, разговаривать с единомышленниками, просвещать обывателей информацией о войне.

На некоторых участках — не только в Минске — люди после голосования скандировали: «Нет войне!», «Слава Украине!», «Жыве Беларусь!». Машины на улицах — сигналили. Знакомые белорусам по протестам 2020–2021 годов черные микроавтобусы не заставили себя ждать.

«Подъехал микроавтобус, забрал семерых мужчин. Они сами в него пошли. Женщин на нашем участке не трогали. Никто не разошелся, зная, что приедет следующий микроавтобус. Люди готовы сесть (в тюрьму), потому что не знают, что можно еще сделать. Очевидно, нас вышло мало для того, чтобы сделать нечто более решительно», — говорит молодая минчанка.

Многие фотографировали свои испорченные бюллетени, самые популярные надписи: «Х** войне!», «Российский военный корабль, иди на**», «Стоп war», «Слава Украине».

Задержания за солидарность с Украиной, стоит отметить, начались как минимум за сутки до голосования — например, за комментарии в соцсетях и цветы, принесенные к посольству Украины в Беларуси.

«Дух 2020-го никуда не подевался. Белорусы спасли честь своей нации и страны, выйдя на улицы. Каждый из них заплатит за это минимум тяжелой тюрьмой. Жыве Беларусь. Слава Украине», — подытожила события 27 февраля в своем Facebook известная белорусская писательница, лауреат премии Гедройца 2021 года Светлана Курс.

Митинг у Генштаба

Штаб белорусского демократического лидера Светланы Тихановской после, можно сказать, успешных для нынешней Беларуси акций у участков призвал белорусов выйти в 15:00 (время по Парижу) на антивоенную акцию к Генеральному штабу Министерства обороны. Генштаб находится почти в центре Минска, недалеко от площади Победы. Несмотря на то что силовики наводнили столицу с самого утра, около 300 человек смогли собраться в назначенном месте и начать скандировать «Нет войне!», «Слава Украине!»

Все участники акций и после голосования, и у Генштаба говорили о втягивании Беларуси в войну на стороне агрессора. Особенную тревогу вызвали слова Александра Лукашенко после его голосования на референдуме:

«Они же отлавливают русских и белорусов в Украине, они их избивают, отбирают у них все, что можно. Он (Владимир Зеленский) что, толкает меня на проведение спецоперации, чтобы я освобождал своих людей там?»

«Это Лукашенко готовит уже нас, что он туда направит наши войска. Сто процентов, его стиль — придумать, скажем так, обоснование для уже решенного вопроса», — говорит Олег, участник митинга.

«Он сам уже ничего не решает, это же понятно — платит за поддержку Москвы на выборах, когда зашатался. Скажут ввести войска — введет. Тем более, все говорят, что наши части уже на границе. Родственники из Луцка спрашивают: неужели белорусские солдаты придут к нам из Бреста? А что ответить… скорее всего, придут. Жалко, стыдно, больно», — согласна еще одна участница акции.

Близлежащие улицы поддерживают участников митинга сигналами. Акция продлилась не более получаса — начались задержания, часто жестокие, парк Горького — недалеко от Генштаба — был оцеплен. Акции с последующими задержаниями прошли и в других районах Минска, а также в крупных городах и райцентрах.

Belarusians bring 🇺🇦 flags for protests all over the country to show solidarity with Ukrainians. Our people don't want to be aggressors. #StandWithUkraine pic.twitter.com/6gMDb2DC3q — Sviatlana Tsikhanouskaya (@Tsihanouskaya) February 27, 2022

По состоянию на 16:00 по среднеевропейскому времени, явка избирателей на референдуме, по данным ЦИК, составила 74,86%. ЦИК заявил, что досрочно проголосовало рекордное количество избирателей — почти 43%.

Возможности проголосовать были лишены белорусы, находящиеся за рубежом. В этот раз участки для голосования при посольствах не открывались.

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На момент публикации материала правозащитники сообщали о 200 задержанных по всей Беларуси. Список обновляется.

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