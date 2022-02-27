Глава МИД Украины: ядерные угрозы Путина — попытка надавить на Украину перед переговорами

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел во второй половине дня 27 февраля брифинг для международной прессы. Кулеба, в частности, заявил: Александр Лукашенко заверил президента Владимира Зеленского в том, что военные Беларуси не будут задействованы против Украины. Кроме того, Кулеба считает, что приказ Владимира Путина о приведении российских «сил ядерного сдерживания» в боевую готовность рассчитан на то, чтобы оказать давление на украинское руководство перед намеченными на сегодня переговорами.

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«Президент (самопровозглашенный — Прим. Ред.) Лукашенко заверил президента Зеленского, что никакая военная сила Беларуси не будет задействована против Украины», — заявил Кулеба (цитата по Укринформ). «Это уже достижение, и мы можем только надеяться, что Александр Лукашенко будет держать слово», — подчеркнул глава МИД Украины, подчеркнув, что белорусское руководство «может в любой момент» ввязаться в войну (Напомним, сегодня в Беларуси прошел «референдум по изменению Конституции», в результате которого страна должна потерять свой нейтральный статус. Утром в день референдума к белорусам обратился президент Украины).

Относительно переговоров с РФ, которые должны начаться вечером 27 февраля «на украинско-белорусской границе в районе реки Припять», Кулеба заявил, что тот факт, что РФ готова проводить их без каких-либо предварительных условий, ультиматумов и требований — «уже победа».

«Мы будем рады, если результатом этих переговоров будет мир и конец войны. Но [...] мы не сдадимся, мы не капитулируем, мы не отдадим ни одного сантиметра нашей территории. Не в этом цель нашей борьбы», — сказал украинский министр.

Решение Владимира Путина о приведении российских «сил ядерного сдерживания» в боевую готовность было рассчитано на то, чтобы оказать давление на Украину (перед переговорами), но мы не уступим, подчеркнул глава украинской дипломатии. «Мы рассматриваем это объявление, этот приказ, как попытку повысить ставки и усилить давление на украинскую делегацию», — подчеркнул Кулеба.

«Мы будем слушать то, что Россия хочет нам сказать. Мы собираемся без предварительных обсуждений, без предварительного соглашения о том, что может получиться в результате переговоров», — добавил он.

«Я хотел бы напомнить вам, что всего пару дней назад, когда началась война, Россия вовсе не была заинтересована в переговорах, — сказал Кулеба. — Теперь, когда она понесла потери [...] и ее блицкриг провалился, Россия начинает говорить — на языке ультиматумов».

Кулеба также призвал другие государства еще серьезнее усилить санкционное давление на Москву и прекратить покупать у РФ нефть и газ, за счет продажи которых она, в том числе, финансирует ведение войны с Украиной.

«Чрезвычайно важно, чтобы Россия была отключена от SWIFT в максимальной степени... Не играйте в политические игры и прекратите зарабатывать деньги, пропитанные нашей кровью. Давайте остановим Путина, давайте остановим войну, давайте восстановим мировой и европейский порядок. Только тогда вы сможете восстановить [...] бизнес-связи с Россией», — сказал украинский министр.

«Я не буду дипломатичным. Некоторые страны пытаются оставить лазейки [...], чтобы иметь возможность левой рукой ввести какие-то меры, а правой — продолжать торговать с Россией. Прекратите делать это, прекратите торговать кровью украинских мужчин, женщин и детей. Это не метафора, это реальность [...]. Ваши имена навсегда останутся в учебниках истории как имена предателей человечности, которые не смогли противостоять агрессору в Европе в ключевой момент», — заявил глава МИД Украины.

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