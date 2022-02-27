ЦИК Лукашенко сообщил о том, что «референдум по Конституции» уже «состоялся»

«Референдум» проходит в Беларуси в ситуации, когда на территории страны находится российский военный контингент. Который ведет с территории Белаоуси войну против Украины.

В Беларуси в воскресенье, 27 февраля, проходит так называемый «республиканский референдум по вопросу внесения изменений и дополнений в Конституцию». Белорусский ЦИК заявил, что уже в полдень «референдум состоялся», так как «проголосовало» более половины избирателей. Нет никаких сомнений и в итоговом результате «референдума», который проводится без легитимных наблюдателей, в стране с нелегитимным «президентом», в условиях абсолютной диктатуры.

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«Явка избирателей на 12.00 составила 52,85%», — заверил ЦИК.

С учетом предсказуемости окончательного итога, самым интересным событием, имеющим отношение к этому «плебисциту» стало обращение к белорусам, которое записал президент Украины Владимир Зеленский. Ведь именно с территории Беларуси российская армия наступает на север Украины, в том числе, на Киев, с территории Беларуси украинская земля обстреливается ракетами…

Важнейшая деталь: по «новой Конституции» Беларусь перестанет быть нейтральным государством. А значит, может вступить в войну…

«Сегодня вас всех зовут на избирательные участки, чтобы проголосовать на референдуме, — начал Зеленский. — Это могло бы выглядеть как обычный политический процесс, но сейчас уже точно не может быть ничего обычного. <…> Минувшая ночь в Украине была жестокой. Снова обстрелы, снова бомбардировки жилых кварталов, гражданской инфраструктуры. <…> Васильков, Киев, Чернигов, Сумы, Харьков и многие другие города Украины выживают в таких условиях, которые в последний раз были на нашей и на вашей земле во время Второй мировой войны. Но на войне, которая идет сейчас, вы с нами не на одной стороне...».

«Вы решаете, кто вы. Вы решаете, кем быть. Как вы будете смотреть в глаза своим детям? Как вы будете смотреть в глаза друг другу? Своим соседям? А мы — ваши соседи! Будьте Беларусью, а не Россией. Этот выбор вы делаете именно сейчас…», — сказал президент Украины белорусам. Но сообщений о каких-либо акциях протеста против войны в Беларуси пока не поступало.

Зеленский также отверг всякую возможность проведения переговоров с российской стороной на территории Беларуси (в Кремле утром сообщили, что «делегация, состоящая из представителей МИД, Минобороны и других ведомств, включая администрацию президента, прибыла в Белоруссию» и «готова начать переговоры в Гомеле»).

Зеленский объяснил: «Четыре дня назад именно с белорусской территории пошли крылатые ракеты. Самолеты. Вертолеты. Техника. Били по нашим домам…». «Когда вы были нейтральны, мы говорили в Минске», но сейчас это невозможно, подчеркнул президент Украины, и сказал, что площадкой для переговоров могут быть города в других государствах: «Конечно же, мы хотим мира. <…> Мы хотим окончания войны. Варшава, Братислава, Будапешт, Стамбул, Баку — это все мы предложили российской стороне. Да и любой город нам подходит в стране, с территории которой не летят ракеты».

Лукашенко после обращения Зеленского подтвердил, что с территории Беларуси запускали ракеты по позициям в Украине, но назвал это «вынужденным шагом».

Напомним, накануне поздно вечером с самопровозглашенным президентом Беларуси поговорил по телефону президент Франции. Эмманюэль Макрон призвал Александра Лукашенко потребовать отвода российских войск с территории Беларуси, а также перестать «быть вассалом» (России) и «соучастником» войны против Украины.

Вчера вечером я попросил Александра Лукашенко обеспечить вывод российских войск с территории его страны. Братство между белорусским и украинским народами должно подтолкнуть Беларусь к отказу становиться вассалом и фактическим пособником России в войне против Украины. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) February 27, 2022

Подробнее о том, какие изменения вносятся в белорусский «основной закон», можно прочитать в материалах RFI — «В Беларуси представили поправки к конституции, гарантирующие Лукашенко пожизненную неприкосновенность» и «Обещаны перемены, которые ничего не меняют».

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