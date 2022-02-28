Зеленский запросил безотлагательного присоединения Украины к ЕС. Что ответит Европа?

УКРАИНА - ЕС

Рядом с Владимиром Зеленским во время подписания документа стояли премьер-министр Денис Шмыгаль (слева) и председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук. 28.02.2022

Президент Украины Владимир Зеленский утром 28 февраля обратился к Европейскому союзу «относительно безотлагательного присоединения Украины по новой специальной процедуре». Вечером Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе. Каковы перспективы присоединения украинского государства к ЕС и кто в Европе поддерживает эту инициативу — читайте в материале RFI.

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Зеленский: «Уверен, что это реально»

«Европейцы понимают, что наши солдаты борются за наше государство, а значит, и за всю Европу, за мир для всех стран ЕС, за жизнь детей, за равноправие, за демократию. И это дает нам полное право сделать следующее: мы обращаемся к Европейскому Союзу относительно безотлагательного присоединения Украины по новой специальной процедуре», — сказал Владимир Зеленский утром (цитата по агентству Укринформ).

Вечером в здании Верховной Рады Зеленский подписал заявку на членство Украины в ЕС.

Рядом с Владимиром Зеленским во время подписания (которое в Офисе президента назвали «историческим моментом) стояли премьер-министр Денис Шмыгаль и председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук.

В заявке говорится: «Настоящим письмом Украина, как европейское государство, уважающее ценности, закрепленные в статье 2 Договора о Европейском Союзе, имеет честь подать заявку на членство в Европейском Союзе в соответствии с 49-м Договором о Европейском Союзе».

Сам Зеленский после подписания заявил: «Уверен, что это реально».

Принять, но «не сегодня»?

Накануне, в воскресенье 27 февраля, Урсула фон дер Ляйен заявила в интервью Euronews : «У нас с Украиной идет процесс по интеграции украинского рынка в единый рынок. У нас также очень тесное сотрудничество в области энергетики. Это всё темы, над которыми мы работаем в тесном сотрудничестве и в течение долгого времени. Есть чувство принадлежности, они — часть нас, и мы хотим, чтобы они присоединились к нам».

Европейская комиссия открыла дверь для вступления Украины в ЕС, но это «не завтрашний день», несмотря на просьбу Киева о специальной процедуре интеграции страны «без промедления», заявили в руководстве Евросоюзом агентству France Presse 28 февраля.

Ускоренной процедуры как таковой не существует, а интеграция в Евросоюз — длительный процесс, направленный на сближение законодательства страны-кандидата с законодательством ЕС. Процедура требует сложных переговоров по многим вопросам и выполнения трудных критериев для страны, находящейся в состоянии войны — таких как политическая стабильность и функционирующая рыночная экономика, отмечает AFP.

Ну, и как любое решение в ЕС, прием новой страны требует согласия всех 27 стран Евросоюза. С учетом того, что, например, сегодня власти Венгрии запретили провоз по своей территории европейского оружия для украинской армии, очевидно, что единогласной позиции по вопросу вступления Украины в ЕС будет добиться не так легко.

«Украина подаст официальную заявку, Европейская комиссия должна будет выразить официальное мнение, а Совет примет решение», — заявил председатель Европейского Совета Шарль Мишель. Но отметил при этом: «Членство в Евросоюзе — это давнее требование Украины. Но в ЕС существуют различные мнения и "чувствительность" к расширению».

Мишель сказал, что, конечно, был заранее проинформирован о намерении Украины направить официальную заявку.

Мишель заявил, что Урсула фон дер Ляйен высказала мнение как председатель Комиссии. И подчеркнул, что необходимо соблюдать установленную процедуру. «Она (фон дер Ляйен) не единственная, кто принимает решения», — сказал Мишель. Впрочем, он при этом отметил, что фон дер Ляйен «четко указала на то, что Украина имеет европейскую перспективу».

Как заявил AFP Эрик Морис, эксперт по европейским вопросам Фонда Роберта Шумана, «дверь, открытая Урсулой фон дер Ляйен», — это, прежде всего, «сильное политическое и символическое послание».

Глава Европейского Совета Шарль Мишель объявил о намерении приглашать президента Украины Владимира Зеленского «на регулярной основе» участвовать в саммитах лидеров ЕС. И подчеркнул необходимость «укрепления соглашения об ассоциации», заключенного между Украиной и ЕС в 2014 году, и конкретизирующего выход бывшей советской республики из сферы влияния России.

Напомним, именно отказ тогдашнего президента Януковича от соглашения — под давлением Кремля — и привел ко второй украинской революции, которой воспользовались российские власти, аннексировав Крым и начав войну в Донбассе.

Сейчас Путин ведет против украинцев полномасштабную войну, и как можно более сплоченная и масштабная поддержка со стороны международного сообщества, и в первую очередь, США и Евросоюза — необходимое условие спасения Украины и остановки трагедии.

Призыв Зеленского уже поддержан несколькими центральноевропейскими государствами: в частности, это сделали Чехия, Словения, Словакия, Польша, Литва...

«Я сторонник стандартных процедур, но сейчас мы находимся не в стандартной ситуации. Мы должны ясно дать понять, что Украине рады в европейском сообществе демократических стран», — заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала информагентству ČTK.

Президент Польши Анджей Дуда предлагает немедленно предоставить Украине статус кандидата на вступление в Европейский союз. Об этом Дуда заявил 26 февраля.

Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что Украина является «частью европейского дома», но вступление любой страны в Евросоюз не может произойти даже за несколько месяцев, для этого требуется «интенсивный и глубокий процесс трансформации». Бербок при этом отметила, что Евросоюз всегда был домом, двери которого открыты, и Украина — часть этого дома.

Премьер Нидерландов Марк Рютте высказался более однозначно: «Взаимодействие между Евросоюзом и Украиной может быть более интенсивным, чем сейчас, однако вопрос о полном членстве сегодня не идет».

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что «в текущей повестке» лидеров ЕС пока нет вопроса о принятии Украины в Евросоюз.

«Европейский союз выйдет трансформированным из этого кризиса», — заявил источник RFI в Елисейском дворце, но призвал пока «не давать обещаний, которые мы не сможем выполнить». «Впрочем, все может очень резко измениться», — отметил источник.

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