Отказ от безъядерного статуса: ЕС выступил с предупреждением Лукашенко после «референдума» по Конституции

«Крайне опасным» в Евросоюзе назвали исключение из Конституции Беларуси указания на ее безъядерный статус. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель 28 февраля отреагировал на итоги референдума по конституционным изменениям, прошедшего накануне в Беларуси. Сами поправки лишь дают «Лукашенко дополнительные инструменты для дальнейшего укрепления своей власти», — отметил Боррель.

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«Вчера белорусский режим организовал конституционный референдум в контексте повсеместных нарушений прав человека и жестоких репрессий против всех слоев белорусского общества», — говорится в заявлении главы Европейской службы внешних связей, который напомнил о более чем 1070 политзаключенных в Беларуси, где «полностью закрыто пространство для подлинных публичных дебатов», используется «преднамеренная дезинформация», а «огромное количество белорусских граждан были вынуждены покинуть страну).

«Изменения Конституции дают Лукашенко дополнительные инструменты для дальнейшего укрепления своей власти», — отметил Боррель.

Особую тревогу ЕС вызывает исключение «ссылки в статье 18 на безъядерный статус Беларуси».

В этот понедельник перед совещанием в Брюсселе министров обороны стран ЕС Жозеп Боррель указал: «Мы знаем, что означает для Беларуси стать ядерной [страной]. Это значит, что Россия разместит ядерное оружие в Беларуси, и это очень опасный путь».

В своем новом заявлении глава дипломатии ЕС «самым решительным образом осудил причастность Беларуси к продолжающейся агрессии против Украины», напомнив, что единая Европа будет преследовать всех белорусских пособников российской агрессии.

По заявлению ЦИК, за конституционные поправки Лукашенко проголосовало почти 83% пришедших на участки для голосования (или 65,16% от числа внесенных в списки избирателей). Против высказались 12,8% принявших участие в этом мероприятии (10% от списочного состава). Явку ЦИК написал на уровне 78,6%.

В день референдума в Беларуси, по данным МВД, задержали около 800 человек (официально — «за нарушения общественного порядка»). В день референдума по Конституции 27 февраля белорусы выходили на акции солидарности с Украиной, на которую напала путинская РФ. Рядом с некоторыми участками люди скандировали «Нет войне», возле министерства обороны собралась антивоенная акция, в Минске постоянно гудели автомобили.

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