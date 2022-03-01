«Докажите, что вы с нами»: президент Украины выступил перед Европаламентом

Депутаты Европейского парламента устроили овацию президенту Украины Владимиру Зеленскому, который выступил перед ними по видеосвязи с короткой речью. Приводим ее текст полностью.

В последние дни я не знаю, как здороваться, потому что не могу говорить «доброе утро», «добрый день» или «добрый вечер». Не могу, потому что ежедневно для кого-то этот день точно плохой. Ежедневно для кого-то этот вечер — последний. И это абсолютная правда. Я говорю сегодня и сейчас о своих гражданах, гражданах Украины, которые ценой своей жизни защищают достоинство, защищают свободу.

Я очень рад тому, что я сейчас увидел здесь, и тому, что слышал — я рад этому настроению. Объединительному. Я рад, что мы объединили всех вас — страны Европейского Союза. Но не знал, что такой ценой. И это трагедия для меня, трагедия для каждого украинца, трагедия для нашего государства — такая высокая цена. Очень высокая цена. Тысячи погибших. Две революции. Одна война. И 5 дней полномасштабного вторжения Российской Федерации.

Я не читаю сегодня текст по бумажке, потому что бумажки в жизни моего государства закончились. Все это — реальность. Все эти погибшие люди. Все это — настоящая жизнь.

И знаете, я считаю, что мы отдаем сегодня за ценности, права, за свободу, просто за желание быть равными, такими же, как вы, как каждый человек, — мы отдаем наших лучших людей. Самых крепких, сильных украинцев. Исключительных!

Мы очень часто любим говорить, что мы победим всех. И я рад, что сейчас вы не только говорите об этом, а видите это. И мы точно всех победим, я уверен в этом.

Есть такое выражение «выбор Европы Украиной» — то, к чему мы стремились, к чему шли и идем. Я бы очень хотел, чтобы сегодня звучало у вас там, от вас к нам: «выбор Европой Украины».

У меня всего несколько минут, чтобы пообщаться с вами, потому что такие небольшие у нас перерывы из-за постоянных обстрелов и ракетных ударов.

Это утро было трагическим для всех нас. Две крылатые ракеты (ударили) по Харькову. Городу у границ с Российской Федерацией. Там всегда было очень много россиян и всегда они дружили, были очень теплые отношения. Там более 20 вузов, это город, где самое большое количество университетов в нашей стране. Молодежь — яркая, умная, которая всегда собирается и собиралась на все праздники на самой большой площади в нашем государстве — площади Свободы.

И это самая большая площадь в Европе — это правда — эта площадь Свободы. Представьте себе: с утра две крылатые ракеты — в площадь Свободы! Десятки жертв. Вот такова цена свободы. Мы боремся прямо за свою землю и за свою свободу.

И поверьте мне, несмотря на то, что сейчас заблокированы все крупные города нашего государства, никто в нашу свободу и государство не зайдет. Поверьте мне, каждая площадь с сегодняшнего дня, как бы она ни называлась, будет называться площадью Свободы. В каждом городе нашего государства.

Никто нас не сломает. Мы сильны, мы — украинцы.

У нас, вы знаете, есть желание, чтобы наши дети жили. Мне кажется, что это честно. Вчера 16 детей погибли. И снова президент Путин скажет, что это какая-то операция, и «мы бьем по военной инфраструктуре». Где наши дети? На каких военных заводах они работают, на каких ракетах они? Может, они в танках ездят? 16 детей ты убил!

Уважаемые присутствующие, у нас очень мотивированный народ, очень. Мы боремся за наши права, свободу, жизнь. А сейчас мы боремся за выживание. И это самая главная наша мотивация. Но мы боремся за то, чтобы быть равноправными членами Европы. И я считаю, что сегодня мы всем показываем, что мы такие.

С нами Европейский Союз будет крепче. Без вас Украина будет одинока. Мы доказали свою силу, доказали, что мы, как минимум, такие же, как вы. Докажите, что вы вместе с нами. Докажите, что вы нас не бросаете. Докажите, что вы — действительно европейцы. И тогда жизнь победит смерть, а мир — тьму.

Слава Україні!