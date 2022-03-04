Украинские беженцы получили право на безусловную защиту в Европе: как им помогут

Война, начатая Путиным, уже превратила в беженцев миллион жителей Украины. На фото: украинка, прибывшая на железнодорожный вокзал в Берлине.

Министры внутренних дел всех 27 стран Евросоюза единогласно согласились предоставить «временную защиту» в ЕС беженцам, спасающимся от войны на Украине. Это позволит им не только оставаться в Евросоюзе, но и работать, иметь доступ к социальным и жилищным пособиям, образованию и медицинскому обслуживанию.

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Как отмечает AFP, для предоставления таких условий украинским беженцам власти ЕС впервые активировали директиву 2001 года о перемещенных лицах. В Брюсселе назвали это решение, принятое вечером 3 марта, «историческим».

«Мы уже приняли около 1 миллиона беженцев (из Украины) и (при необходимости) примем еще миллионы. Нам нужно (было) это законодательство, чтобы обеспечить им адекватную защиту», — сказала комиссар ЕС по внутренним делам Илва Йоханссон после встречи министров в Брюсселе.

«Мы не наивны, принятие миллионов беженцев создаст бесчисленные проблемы для наших обществ. Но сейчас мы находимся в гораздо лучшем положении для реагирования», чем во время предыдущих миграционных кризисов, добавила госпожа Йоханссон.

«Наше единогласное решение отражает полную приверженность ЕС солидарности с украинским народом перед лицом этой войны, которую невозможно оправдать», — прокомментировал министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен, добавив, что соглашение будет официально утверждено перед публикацией в пятницу, 4 марта, для его вступления в силу.

Статус «временной защиты» будет предоставляться гражданам Украины и их семьям, тем, кто уже имеет статус беженца, а также гражданам других стран, которые длительное время проживали в Украине.

Статус предоставляется на 1 год — с возможностью продления (еще два раза по 1 году).

Новый статус положен тем, кто покинул Украину, начиная с 24 февраля, когда по приказу Путина началась война.

«После того, как неделю назад Россия начала жестокую атаку, почти 875 000 человек вынуждены были покинуть свои дома в Украине. Более половины (454 тыс.) выехали в Польшу, 116 000 — в Венгрию, 67 000 в Словакию, 45 000 — в Румынию и 79 000 — в Молдову, которая не входит в ЕС», — сообщило 3 марта МВД Украины. И пояснило, что принятое Евросоюзом решение «предусматривает предоставление гражданам Украины и резидентам Украины право жить, работать, получать медицинскую помощь, жилище и образование немедленно на срок до одного года, без необходимости проходить длительные процедуры предоставления убежища».

«Если конфликт продлится долго, или беженцы не смогут безопасно вернуться, этот статус может быть продлен еще на два года», — отметили в украинском министерстве.

Позднее в тот же день, 3 марта ООН объявила о том, что число беженцев из Украины уже достигло 1 миллиона. Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев предположило, что в итоге Украину могут покинуть до 4 миллионов человек, предупредив, что даже этот прогноз может быть пересмотрен в сторону увеличения, сообщает «Голос Америки».

Как пишет France-Presse, до заседания в Брюсселе несколько стран, включая Австрию, Польшу и Венгрию, «выражали обеспокоенность» по поводу предоставления «временной защиты» неукраинским беженцам. Но после «впечатляющего» выступления (по видеосвязи) министра внутренних дел Украины Дениса Монастырского «было достигнуто соглашение о том, что иностранные граждане, имеющие доказательства (длительного) проживания в Украине, будут рассматриваться как украинские граждане», — рассказала глава МВД Германии Нэнси Фезер.

Что качается касается иностранцев, проживавших в Украине, но не имевших долгосрочного вида на жительство (временные работники, студенты и т. д.), то хотя на них и не будет распространяться «статус временной защиты» в ЕС, но «мы предложим им немедленную защиту и поможем с жильем, одеждой и едой», но затем «будем консультироваться со странами, из которых они прибыли», чтобы выяснить, как можно безопасно отправить их на родину, — пояснила Илва Йоханссон.

При этом власти Евросоюза призвали пограничников обеспечить въезд в ЕС всех беженцев из Украины, независимо от национальности.

«Защита людей, спасающихся от путинских бомб, — это не только акт сострадания во время войны. Это также наш моральный долг как европейцев», — заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Protecting the people fleeing Putin’s bombs is not only an act of compassion in times of war.



This is also our moral duty, as Europeans.



Romania is doing the right thing. https://t.co/ycRD5NP8s3 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 3, 2022

Что решили власти Соединенных Штатов

3 марта и власти США объявили, что предоставит — на 18 месяцев — «временный защищенный статус» (TPS) для десятков тысяч украинцев, находящихся в Соединенных Штатах, и не имеющих возможности вернуться на родину из-за войны.

«Эти условия возникли в результате полномасштабного российского военного вторжения в Украину, которое является крупнейшей конвенциональной военной акцией в Европе со времен Второй мировой войны», — говорится в заявлении министерства внутренних дел США.

TPS запрещает депортацию иностранцев, чьи страны считаются нестабильными из-за вооруженных конфликтов или стихийных бедствий. Статус подразумевает предоставление вида на жительство и разрешения на работу.

По оценкам американского министерства внутренних дел, под действие статуса в связи с войной в Украине попадут около 75 тысяч человек.

Американский жест доброй воли имеет гораздо более ограниченный характер, чем решение Евросоюза. Как говорится в заявлении американского МВД, «лица, которые попытаются приехать в США (из Украины) после 1 марта 2022 года, не будут иметь права на TPS».

Что решили власти Великобритании

Великобритания может принять более 200 тысяч беженцев, спасающихся от украинской войны, после смягчения визовых требований, об этом 1 марта заявила министр внутренних дел Прити Пател.

Решение было принято после того, как правительство Джонсона столкнулось с критикой со стороны членов парламента — за то, что Великобритания «не так щедра», как Евросоюз, в вопросе приема спасающихся от российского насилия граждан Украины, пишет Politico.

Выступая в Палате общин, министр анонсировала, что люди, уже живущие в Британии, смогут привезти из Украины «более широкий круг родственников». Она также объявила о скором начале выдачи виз для «отдельных категорий лиц», у которых нет семейных связей с проживающими в Соединенном Королевстве (дата начала выдачи по этой схеме еще «уточняется»).

Приезжающим будет предоставлено право остаться минимум на один год, им будет разрешено работать, они получат доступ к государственным услугам, добавила Пател.

Подробнее о том, кто и как может получить право на убежище в Великобритании из-за войны в Украине, можно узнать на официальном сайте Палаты общин (на английском языке).

Служба виз и иммиграции Великобритании открыла телефонную линию помощи для людей в связи с ситуацией в Украине: 0300 303 2785.

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