Ядерные угрозы и «таблетки от радиации»: о спросе на препараты йода в ЕС

На фоне боевых действий вокруг АЭС в Украине, а также приказа В.Путина о переводе на особый режим несения службы ядерных сил РФ в ряде стран Евросоюза, по сообщениям СМИ, в аптеках повысился спрос на препараты с содержанием йода. Медики предупреждают, что препараты для профилактики лучевой болезни нужно принимать по строгому протоколу — и только в случае радиационного заражения. Во Франции таблеток йодида калия нет в свободном доступе, они выдаются только по распоряжению властей.

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Как сообщило агентство Reuters, на этой неделе жители Чехии, Болгарии и Польши начали массово скупать в аптеках йодид калия и другие препараты с высоким содержанием йода.

Ударную дозу обычного йода (стабильного изотопа йод-127) рекомендуется принять при утечке радиации людям, находящимся в зоне поражения. Он накапливается в щитовидной железе, препятствуя накоплению там радиоактивного изотопа йод-131, одного из самых опасных продуктов распада ядерного топлива. Спецпрепарат принимают для профилактики рака щитовидки.

В Болгарии, по сообщению Reuters, за последние шесть дней продано больше таблеток с содержанием йода, чем обычно за год. В Польше число продающих йод аптек за эти же дни выросло в два с лишним раза.

В Бельгии, как сообщает France-Presse со ссылкой на фармацевтов, жители массово обращаются в аптеки за таблетками йодида калия. Только за утро четверга, 3 марта, было распределено 56 000 упаковок, по данным Ассоциации бельгийских фармацевтов APB. До российского вторжения в Украину спрос на препараты с высоким содержанием йода в стране был нулевым. В Бельгии с 2018 года йодид калия выдается бесплатно — по одной упаковке на семью. Это решение власти приняли в ответ на обеспокоенность населения старением парка бельгийских АЭС и риском аварий.

Спрос на препараты с содержанием йода вырос в Хорватии. Как сообщает AFP, высший врачебный совет страны был вынужден предупредить о недопустимости произвольного приема йодида калия и высоком риске «серьезных побочных последствий».

Во Франции о растущем интересе населения к препаратам с содержанием йода сообщают газета Le Figaro и радио Europe-1 и RTL, а также крупнейшие региональные издания — Ouest-France, Nice-Matin, Le Dauphiné Libéré, L’Est Républicain и многие другие.

Впрочем, в свободном доступе во Франции «таблеток от радиации» нет.

Йодид калия выдается населению ТОЛЬКО по решению префектов — в чрезвычайной ситуации, связанной с радиоактивным заражением. Запасами препарата для этого, в частности, располагают аптеки, находящиеся в радиусе 20 км от 19-ти французских АЭС. В этих зонах «таблетками от радиации» — и тоже на случай ЧП — располагают учебные учреждения, предприятия и госорганы.

В зонах вокруг АЭС проводят кампании бесплатной раздачи йодида калия жителям — только по спискам. Последняя такая кампания, как отмечает Le Figaro, проводилась в 2019-2020 годах.

Производит «таблетки от радиации» специальная армейская лаборатория: в 2021 году для обновления запасов было выпущено 53 млн таблеток, сообщает Le Figaro.

Во Франции Институт радиационной защиты и ядерной безопасности (IRSN) на своем сайте предупреждает:

Они (таблетки йодида калия) должны приниматься в аварийной ситуации и только по указанию властей — не ранее, чем за час до воздействия радиоактивности, и самое позднее в течение последующих 6-12 часов.

Французское Управление по ядерной безопасности (ASN) также напоминает, что йодид калия — «лекарство, которое следует принимать в конкретном случае (радиационного заражения) и по распоряжению властей».

Настоятельно не рекомендуется принимать эти препараты для профилактики. В дополнение к возможным побочным эффектам (тошнота, рвота и т. д.) прием йодсодержащих таблеток может быть опасен для здоровья, в частности, может привести к блокаде щитовидной железы, — подчеркивает ASN.

ВОЗ рекомендует прием йодида калия находящимся в радиусе 15 - 20 километров от места аварии. Прием пищевых добавок с низким содержанием йода в надежде обезопасить себя от лучевой болезни Всемирная организация здравоохранения называет «полностью бесполезным и бессмысленным».

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