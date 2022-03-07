Борис Джонсон ответил на критику Франции по вопросу приема украинских беженцев

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в понедельник, 7 марта, на фоне критики выступил в защиту иммиграционной политики своего правительства, назвав ее «щедрой». При этом он заявил, что Британия не будет пускать украинских беженцев «без какого-либо контроля». Глава МВД Франции Жеральд Дарманен обвинил Британию в «недостатке гуманизма», после того как британская сторона вернула украинцев без виз.

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«У нас уже есть два очень щедрых пути» приема украинских беженцев, цитирует Джонсона Sky News. Речь идет о пути воссоединении семей, «по которому потенциально в страну могут приехать сотни тысяч людей» и «гуманитарный путь», — пояснил премьер Великобритании.

Днем ранее британское МВД сообщило, что на тот момент «около 50» виз было выдано украинцам по программе воссоединения семей. Эта программа позволяет украинским беженцам, имеющим родственников в Соединенном Королевстве, подать заявление на трехлетнее пребывание.

Борис Джонсон сказал, что сейчас «тысячи» заявок от украинцев находятся на рассмотрении британских властей, и Британия сохранит «как можно более щедрый» подход в приеме беженцев. При этом премьер-министр отметил, что правительство Великобритании не будет вводить систему, по которой украинцы смогут приехать «без каких-либо проверок или без какого-либо контроля».

В субботу министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен в своем письме британской коллеге Прити Пател обвинил власти Британии в «нехватке гуманизма» и в «совершенно неадекватной реакции» на кризис с украинскими беженцами.

С 28 февраля 517 украинцев, бежавших из Украины, пытались воссоединиться со своими семьями в Великобритании через пор Кале или через туннель под Ла-Маншем. 250 из них, не имеющих виз, британские власти вернули во Францию. Об этом сообщила префектура департамента Па-де-Кале. Им было предложено вернуться в Париж или Брюссель, чтобы подать заявку на визы, подтвердили на Даунинг-стрит.

Накануне в Управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев заявили, что нынешний кризис с беженцами в Европе — «самый быстрорастущий» со времен Второй мировой войны. По последним данным ООН, более 1,7 млн украинцев покинули страну в связи с войной, развязанной Владимиром Путиным.

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