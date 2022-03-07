Госсекретарь США прибыл в Латвию после краткого визита в Литву

США разместят в Литве дополнительно 400 своих военных в рамках укрепления восточного фланга НАТО на фоне вторжения России в Украину. Об этом госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил 7 марта в ходе визита в Вильнюс. На встрече с главой американской дипломатии президент Литвы Гитанас Науседа призвал оказать помощь Украине «всеми возможными способами», чтобы «избежать Третьей мировой войны». Энтони Блинкен, побывавший ранее в Брюсселе, Польше и Молдове, вечером 7 марта прибыл в Латвию.

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Госсекретарь США Энтони Блинкен, находящийся 7 марта с визитом в Вильнюсе, объявил о переброске в Литву дополнительно 400 американских военнослужащих. На совместной пресс-конференции с главой литовского МИД Габриэлем Ландсбергисом он сообщил, что в страну прибудут подразделения Первой бронетанковой бригады армии США. Контингент американских войск в Литве увеличится примерно до тысячи человек.

В настоящее время на полигоне Пабраде, в 30 км от границы с Беларусью, дислоцировано около 500 американских солдат. В воскресенье на полигоне побывал глава Комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли. Он сообщил, что американский контингент будет усилен системами противовоздушной обороны малой дальности и самоходными артиллерийскими установками.

I met today with Lithuanian Prime Minister @IngridaSimonyte and Foreign Minister @GLandsbergis in Vilnius. Together, we reaffirmed that Putin must end his premeditated and unprovoked war in Ukraine. I also reaffirmed our ironclad commitment to our @NATO Allies and partners. pic.twitter.com/A5n20xs9QD — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) March 7, 2022

Корреспондент RFI в Вильнюсе Мариель Витюро напоминает, что в странах региона, входящих в НАТО, США развертывают дополнительно 3500 военных. Литва готова принять танковый батальон. Представитель литовского командования сообщил RFI, что правительство приняло решение профинансировать прием дополнительных сил НАТО, подготовив для этого три военных базы, на каждой из которых можно разместить 800 солдат.

США разместили истребители F-35 на авиационной базе в Шауляе, в стране также находятся военные Сил специальных операций США.

Энтони Блинкен провел в Вильнюсе встречу с президентом и премьер-министром Литвы.

Президент Гитанас Науседа во время беседы подчеркнул необходимость всесторонней помощи Украине. «Мы обязаны помочь Украине всеми возможными способами, в том числе и военными. Если мы хотим избежать Третьей мировой войны, мы должны сделать это сейчас. Россия представляет собой долговременную угрозу для союзников по НАТО и для безопасности Европы в целом. Эта угроза сохранится независимо от окончания военного вторжения России в Украину. Мы должны серьезно готовиться к обороне», — цитирует президента Науседу информационный портал DELFI.

Met with Lithuanian President @GitanasNauseda in Vilnius today to discuss our strong bilateral ties and Putin’s unlawful and unprovoked attack against the people of Ukraine. Proud to stand with Lithuania in enhancing transatlantic security and defending our shared values. pic.twitter.com/XtX2mxc4W8 — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) March 7, 2022

На встрече с Энтони Бинкеном премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните указала: «В Украине идет борьба за то, как будет выглядеть мир будущего. Если не останется Украины, то основанный на свободе, демократии и правилах международный мир окажется под невиданной угрозой».

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