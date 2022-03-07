На Западе обсуждают отказ от российских энергоносителей, курс рубля рухнул до исторических минимумов

На фоне обсуждений странами Запада отказа от закупок российской нефти и газа курс рубля упал до исторических минимумов. На форексе курс евро вырос на 40% по отношению к рублю, курс доллара — на 50% с пятницы, пишет агентство экономической информации «Прайм».

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По состоянию на 19:26 по московскому времени курс евро на форексе составлял 165 рублей курс доллара — 157 рублей. Валютные торги на Московской бирже в понедельник не проводятся.

Курс рубля рухнул на фоне сообщений о том, что на Западе могут ввести эмбарго на импорт российской нефти и газа из-за военного нападения России на Украину. Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американская администрация ведет со своими партнерами в Европе «очень активные переговоры» о возможности запрета на поставки российской нефти.

Агентство Reuters передает, что руководство Европейского союза на этой неделе должно договориться о постепенном выходе из зависимости от российского газа, нефти и угля. Агентство ссылается на проект официального заявления. В документе говорится, что Евросоюз намерен добиться этого путем диверсификации поставок и их маршрутов, в том числе через использование сжиженного природного газа, биогазовые и водородные технологии, ускорение развития возобновляемой энергетики.

10 и 11 марта лидеры ЕС встретятся в Версале, чтобы обсудить усиление европейской обороны и стратегической независимости в таких секторах как электронные чипы, здравоохранение и продовольствие.

На фоне новостей о возможном эмбарго на поставки российских энергоносителей, цены на природных газ и нефть подлетели. Как отмечает AFP, цена на баррель нефти Brent и WTI в понедельник на некоторое время превысила 130 долларов впервые с 2008 года. Фьючерсы на газ в Европе достигли исторических рекордов. Евросоюз импортирует из России 40% газа.

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