Президент Чехии намерен представить Владимира Зеленского к высшей госнаграде

Президент Чешской Республики Милош Земан 7 марта заявил о намерении представить президента Украины Владимира Зеленского к высшей государственной награде — ордену Белого льва.

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«Президент [Владимир Зеленский] продемонстрировал мужество и храбрость, оставшись в своей стране, несмотря на предложения об эвакуации», — цитирует Милоша Земана Radio Prague International.

Президента Чехии ранее называли одним из главных союзников Владимира Путина в Европе. Земан осудил нападение России на Украину, назвав Путина «безумцем», которого следует «изолировать». Развязанную Москвой войну в Украине Милош Земан назвал «неспровоцированной агрессией» и «преступлением против мира» и призвал к жестким санкциям против РФ.

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