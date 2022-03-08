Европейская организация по ядерным исследованиям приостановила статус страны-наблюдателя для России

Европейская организация по ядерным исследованиям (CERN), создавшая Большой адронный коллайдер, приостанавливает статус страны-наблюдателя для Российской Федерации в связи с нападением России на Украину.

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На внеочередном заседании 8 марта Совет CERN решил приостановить статус страны-наблюдателя для Российской Федерации до нового распоряжения. Организация не будет участвовать в новых проектах с Россией и ее институтами до нового уведомления.

Сообщается, что CERN будет продвигать инициативы по поддержке украинских сотрудников и украинской научной деятельности в области физики высоких энергий.

Подчеркивается, что 23 страны-участницы CERN решительно осуждают военное вторжение России в Украину, к которому причастна Беларусь. Они будут тщательно следить за ситуацией и готовы принять другие меры в случае необходимости. Руководство CERN будет соблюдать все международные санкции.

Совет Европейской организации по ядерным исследованиям выражает поддержку «многим членам российского научного сообщества CERN, которые отвергают это вторжение», — говорится в заявлении.

Отмечается также, что руководство CERN, его персонал и научные сообщества стран-членов CERN работают над тем, чтобы сделать вклад в гуманитарную деятельность в Украине и поддержать украинское сообщество CERN.

Европейская организация по ядерным исследованиям — крупнейшая в мире лаборатория физики высоких энергий. В экспериментах CERN был сделан целый ряд крупных научных открытий. В CERN на границе Франции и Швейцарии был построен Большой адронный коллайдер, крупнейший в мире ускоритель заряженных частиц.

Совет CERN заявил, что организация была создана после Второй мировой войны, чтобы объединить нации и людей для мирной научной работы. Российская «агрессия идет вразрез со всем, за что выступает организация», — подчеркивается в коммюнике.

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