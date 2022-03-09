Четырнадцатый день войны. Онлайн

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Четырнадцатый день продолжается объявленная 24 февраля президентом РФ Владимиром Путиным война против Украины. RFI продолжает в режиме онлайн-трансляции следить за развитием событий 9 марта. В публикациях указывается время по Парижу (среднеевропейское время).

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16:00 В Мариуполе нанесен удар по больнице и роддому, пишет Би-би-си. Мариупольская городской совет подтвердил информацию, заявив о множестве погибших.

15:50 Украинские власти готовы обсуждать нейтральный статус, но только после вывода войск России. Как сообщает Би-би-си, об этом заявил в эфире телеканала ARD заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква. При этом Жовква подчеркнул, что Украина не намерена идти на компромиссы по принципиальным вопросам (под этим обычно понимается статус Крыма и Донбасса).

15:40 Вильнюс сегодня. Смена названия улицы, на которой расположено посольство РФ.

Теперь посольство РФ будет находиться на улице Героев Украины. AFP - PETRAS MALUKAS

Ранее эта улица называлась Латвийской. 3 марта, анонсируя переименование, мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс заявил, что цель переименования в том, чтобы довести до сведения Владимира Путина, что «украинцы действительно существуют, и они — настоящие герои». «Табличка с названием улицы на здании российского посольства будет напоминать Путину о том, что его ждет Гаага», — добавил градоначальник.

15:15 Минобороны России, наконец, признало, что солдат-срочников отправляют в Украину. Правда, ведомство продолжает утверждать, что речт идет лишь о единичных случаях. «К сожалению, обнаружились несколько фактов присутствия военнослужащих срочной службы в частях российских вооруженных сил, участвующих в проведении „специальной военной операции“ на территории Украины», — заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. И заверил, что «практически все такие военнослужащие уже выведены на территорию России» (цитата по российскому агентству «Интерфакс»). «В настоящее время предпринимаются исчерпывающие меры по недопущению направления военнослужащих срочной службы в районы боевых действий и освобождению захваченных военнослужащих», — добавило официальное лицо российской армии.

Напомним: о том, что российских «срочников» массово отправляют в Украину, представитель Комитета солдатских матерей России заявил изданию «Такие дела» еще в первый день войны, 24 февраля.

«Переводят (на контракт) целыми полками, хотя ребята […] не проявляли инициативы. Есть факты применения физического насилия, избиений тех, кто отказывается становиться контрактником. […] У нас шквал звонков от напуганных матерей со всей России…», — рассказали в Комитете.

14:50 Было уже «более десяти попыток покушения» на жизнь Владимира Зеленского, заверил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк. «Эти риски никуда не исчезли», — добавил Подоляк. Напомним, ранее сегодня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в задачи российской «специальной военной операции» «не входит свержение действующей власти».

14:30 Трудно даже представить, какой удар нанесен экономике России в результате санкций введенных в ответ за войну против Украины, заявил изданию Meduza профессор Чикагского университета Константин Сонин. Если даже сегодня снять все санкции, на восстановление уйдут десятилетия, уверяет экономист.

Сегодня пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос о «миллионной безработице» из-за ухода западных компаний из России: «Все-таки будем надеяться, что не миллионы людей останутся без работы, а меньше». И назвал борьбу с безработицей «приоритетным вопросом», пообещав, что правительство «представит план по борьбе» с этой проблемой.

14:00 Оказывается, Россия «не намерена» свергать власть в Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В задачи «специальной военной операции», которую Путин начал 24 февраля, «не входит ни оккупация Украины, ни разрушение ее государственности, ни свержение действующей власти», — заявила Захарова. И даже заверила, что «операция» «не направлена против мирного населения» (цитата по ТАСС).

Напомним, по данным ООН (на 8 марта), в результате нападения РФ на Украину погибли как минимум 474 мирных жителя, более 2 миллионов человек стали беженцами.

Мария Захарова. AFP - KIRILL KUDRYAVTSEV

При этом представительница МИД РФ повторила, что «целями» начатой войны якобы являются «защита ДНР и ЛНР, демилитаризация и денацификация Украины». Напомним, 6 марта президент Франции Эмманюэль Макрон в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным подчеркнул, «насколько требование (о т. н. „денацификации“) абсурдно».

13:45 Минобороны Великобритании опубликовало ежедневный анализ боевых действий на территории Украины. «Украинские средства ПВО, по-видимому, добились значительного успеха в борьбе с современными боевыми самолетами России, что, вероятно, не позволило им достичь какой-либо степени контроля над воздушным пространством», — говорится в заявлении британского оборонного ведомства, которое упоминает русская служба Би-би-си.

13:00 Между тем, телеканал RT France подал иск в Суд ЕС. RT France требует отменить запрет на распространение своего контента в странах Евросоюза. По данным France-Presse, рассмотрение может занять несколько месяцев, если иск будет принят к производству. Подробнее – в материале RFI.

12:30 Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подтвердил: встреча с главой МИД РФ Сергеем Лавровым состоится завтра, 10 марта. Она пройдет в Турции, «на полях» Анталийского дипломатического форума. Мы «очень серьезно готовимся», «однако, откровенно скажу, ожидания от переговоров у меня сдержанные», — заявил Кулеба, подчеркнув при этом, что украинская сторона «будет выжимать (из переговоров) по максимуму». «Наш интерес» – добиться прекращения огня, «освободить наши территории» и «решить все гуманитарные вопросы», рассказал министр.

Благодаря действиям украинской армии и поддержке партнеров (которые оказывают помощь Украине и ввели санкции против РФ) «я еду на эти переговоры с сильной позицией», — сказал Кулеба.

«Я надеюсь, что он (Лавров) подойдет к этим переговорам добросовестно — не с пропагандистской перспективы, а действительно с задачей поиска решения: как остановить эту войну, развязанную Россией», — добавил глава МИД Украины.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. © https://t.me/verkhovnaradaukrainy/8511 screen

Ранее турецкий президент Эрдоган заявил, что рассчитывает на достижение долгосрочного режима прекращения огня по итогам завтрашних переговоров. Эрдоган назвал «критически значимой» встречу Кулебы и Лаврова в Анталье, которая пройдет при посредничестве главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу.

12:25 Министр обороны Украины Алексей Резников обратился к журналистам и к жителям страны с просьбой не сообщать о предоставлении Украине странами-партнерами того или иного оружия. «Оставьте право высказываться на эти темы только официальным лицам. Я понимаю стремление людей поделиться хорошими новостями. Но […] это может осложнить получение дополнительных возможностей нашей армией […]. В результате Украина может нести потери, которых мы могли избежать и должны избегать! , — говорится в заявлении министра. — Враг не должен знать, чего ему ждать. Пусть это будет ему неприятным сюрпризом».

12:10 «Укрэнерго» сообщает, что Чернобыльская АЭС полностью обесточена. «Боевые действия продолжаются, что делает невозможным ремонтные работы и восстановление энергопитания. Город Славутич тоже обесточен», — заявили в ведомстве. Ранее сегодня стало известно, что МАГАТЭ потеряла связь с системами мониторинга ЧАЭС.

11:45 Президент Украины Владимир Зеленский выступил с новым обращением к нации. «Храбрые украинцы непокоренной страны! Уже 14-й день нашей обороны, нашей защиты. 14-й день нашего единения. […] Масштаб угрозы государству — максимальный. Оккупационный контингент уже завел на нашу территорию почти всех, кого собирали для вторжения в Украину. Но и масштаб нашего ответа — максимальный», — так начал свое выступление украинский лидер. Зеленский напомнил о том, что сегодня — день рождения Тараса Шевченко, который писал:

І на оновленій землі

Врага не буде, супостата,

А буде син, і буде мати,

І будуть люде на землі.

«Это наша давняя мечта. Это его мечта — очистить землю. И она жива! И вполне реальна», — заявил Владимир Зеленский.

Зеленский вновь обратился к тем, кто пришел с войной в Украину: «Российские солдаты! У вас ещё есть шанс выжить. Почти две недели нашего сопротивления показали вам, что мы не сдадимся. […] Мы будем воевать, пока не вернём свою землю и пока не ответим сполна за всех наших убитых людей. За убитых детей. Вы ещё можете спастись, если просто уйдёте».

«Не верьте своим командирам, когда они говорят вам, что у вас ещё есть шансы в Украине. Вас здесь ничего не ждёт. Кроме плена, кроме гибели. […] И мы знаем — у нас есть перехваты, — что ваши командиры уже всё понимают», — заверил Зеленский, еще раз призвав: «Нужно заканчивать эту войну. Нужно возвращаться к миру. Уходите из наших домов, уходите к себе».

11:10 Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) подготовил приказы об отчислении студентов, которые были задержаны на митингах против войны. Большой студенческий совет СПбГУ получил 13 проектов приказов об отчислении, «но вероятно, часть приказов ещё не оформлена», сообщили в вузе.

Напомним, в СПбГУ (тогда он назывался ЛГУ) в 70-е годы прошлого века получал образование Владимир Путин.

К слову, ректор СПбГУ Николай Кропачев — человек, известный не только в области образования. Можно почитать расследования антикоррупционной организации Transparency International (2016) и «Новой газеты» (2020) о некоторых «делах», в которых замешан господин ректор.

6 марта 2022 года г-н Кропачев подписал письмо в поддержу «действий» Путина в Украине.

10:50 Евросоюз расширил свои санкции против РФ и Беларуси. Об этом сообщило французское представительство в Совете ЕС.

На встрече в Брюсселе представители государств ЕС ввели санкции, нацеленные на морской сектор и криптовалюты, и добавили в свой черный список российских руководителей и олигархов. Кроме того, принято решение об отключении трех белорусских банков от международной финансовой платежной системы Swift (это «Белагропромбанк», «Банк Дабрабыт» и «Банк развития»).

К слову, о санкциях. Российские власти не ожидали таких жестких санкций — и теперь не знают, что делать. «Но увольняться чиновники боятся: "Это приравнивается к бегству, а за бегство — расстреливают"», — рассказывает издание Meduza.

10:25 «Российский авиаудар, в результате которого, по сообщениям, погибли 47 гражданских лиц в украинском городе Чернигове, может представлять собой военное преступление», — заявила сегодня правозащитная организация Amnesty International по итогам своего расследования.

3 марта примерно в 12 час. 15 мин. на площадь в Чернигове, образованную улицами Вячеслава Чорновола и Круговой, было сброшено несколько бомб.

«На основании новых интервью, а также проверки и анализа видеоматериалов, группа кризисного реагирования Amnesty International пришла к выводу, что нападение, скорее всего, было совершено российской авиацией, которая использовала по меньшей мере восемь неуправляемых авиабомб, известных как „тупые бомбы“», — сообшает организация.

«Эта шокирующая атака — одна из самых смертоносных, которые пока пережил народ Украины. Прокурор Международного уголовного суда должен расследовать этот авиаудар как военное преступление. Ответственные за такие преступления должны быть привлечены к ответственности, а жертвы и их семьи должны получить полную компенсацию», — заявила представительница Amnesty Джоанна Маринер. Подробнее о работе в Украине Международного уголовного суда читайте в материале RFI.

10:10 Украинские войска выбили россиян с базы в районе города Дергачи (16 км от Харькова), откуда велись обстрелы окраин Харькова. Об этом, как пишет Meduza, сообщил глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов. «Харьков полностью под обороной ВСУ. Враг не предпринимает активных наступательных действий, продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по жилой инфраструктуре на окраине города», — заявил мэр.

09:50 Украина и РФ согласовали эвакуацию мирных жителей шестью «зелеными коридорами». Об этом сообщила на брифинге вице-премьер Украины Ирина Верещук. Она назвала эти «коридоры»:

— Энергодар — Запорожье;

— Мариуполь — Запорожье;

— Ворзель, Буча, Бородянка, Ирпень, Гостомель — Киев;

— Сумы — Полтава;

— Волноваха — Покровск;

— Изюм — Лозовая.

«В полшестого утра мы получили уведомление от Российской Федерации о согласовании ранее предложенных нами маршрутов, а также направлении письма в „Красный Крест“ с таким согласованием», — заявила госпожа вице-премьер, которую цитирует издание «Украинская правда». Ирина Верешук также рассказала, что украинские власти направили письмо в Международный Комитет Красного Креста и сейчас премьер-министр Дениса Шмыгаль договаривается по телефону с руководителем МККК Питером Майером «по поводу утверждения такого согласования».

09:40 О том, как прошел тринадцатый день войны России против Украины можно прочитать здесь.

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