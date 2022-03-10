На саммите в Версале ЕС обсудит вопросы энергетической и оборонной политики

Внеочередной неформальный саммит стран Евросоюза открывается 10 марта в Версале, близ Парижа. Главы государств и правительств 27 стран ЕС в контексте войны в Украине будут решать вопросы энергетики, европейской обороны и новой модели экономического развития.

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Созванный по инициативе председательствующей в ЕС Франции, двухдневный форум (10-11 марта) откроется выступлением председателя Европарламента Роберты Мецола в 17ч.30 мин. по парижскому времени. В послании на сайте ЕС президент Эмманюэль Макрон подчеркивает, что сегодня — важнейший момент для Европы. Потому что для решения «проблем экономики, пандемии, перед лицом недружественных держав и в условиях изменения климата наиболее эффективным будет ответ общеевропейский».

Программа саммита очень широка. Но приоритетными для ЕС остаются три вопроса: о снижении импорта российского газа на 2/3 к концу года, об укреплении европейской обороны и построении новой модели экономического развития.

Вопрос об эмбарго на российские энергоносители для экспертов более, чем ясен. В отличие от США, Евросоюз слишком сильно зависит от поставок из России. Закупки российского газа составляют 45%, нефть — 25%. А это значит, что к полному отказу от них ЕС не готов. Министр экологического перехода Франции Барбара Помпили подтвердила это в среду в Нью-Йорке. В ходе консультаций в ООН в качестве представителя ЕС, она подтвердила намерение двадцати семи стран Евросоюза принять «очень жесткие меры», чтобы к концу года «сократить импорт российского газа на две трети».

Таким образом, в Версале членам ЕС предстоит договориться по трем аспектам энергетической диверсификации: об увеличении импорта из других стран сжиженного природного газа, о стабилизации энергосбережения и путях ускорения декарбонизации экономики. В последнем вопросе правительство Франции, как и было заявлено еще до кризиса в Украине, намерено делать ставку на атомную энергетику и возобновляемые источники энергии. Участники саммита должны положить основы новой европейской политики в долгосрочной перспективе в том, что касается закупок сырья, полупроводников и другого импорта в ключевых отраслях экономики. Цель саммита — выработать общеевропейский экономический подход.

Не исключено, что по принципу плана восстановления экономики в условиях пандемии Covid, Евросоюз выделит специальный бюджет и план инвестиций в области обороны и энергетики. Это предложение Франции.

Вопрос о членстве Украины в ЕС остается неизбежным. Но, как заявил в интервью радиостанции FranceInter госсекретарь по вопросам ЕС Клеман Бон, Украина вступит в Европейский союз «не завтра». Но, по его словам, приоритетом текущего моменты является «оказание поддержки военной и гуманитарной.

Саммит в Версале планировался до военной операции России в Украине. Первоначальноая повестка дня предполагала обсуждение европейской модели экономического роста и инвестиций до 2030 г.

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