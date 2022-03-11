Война Путина против Украины: решения саммита Евросоюза и четвертый санкционный удар

На итоговой пресс-конференции саммита Евросоюза президент Франции, действующего председателя Совета ЕС, объявил о готовности единой Европы наращивать давление на власти РФ в ответ на продолжение войны против Украины. Версаль, 11/03/2022.

На шестнадцатый день российского вторжения в Украину Европейский союз объявил о подготовке четвертого по счету за две недели масштабного сакционного удара по экономике РФ, обвинив Кремль в нежелании «всерьез вступать в переговоры», прекращать боевые действия, которые продолжаются на фоне «новой лжи» российских властей и преступлений, в том числе атак на мирное население. 11 марта в Версале завершился двухдневный саммит ЕС, на котором лидеры 27 стран обсудили дальнейшие шаги в условиях войны, продолжающейся на территории Европы.

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На итоговой пресс-конференции прошедшего в Версале саммита Евросоюза президент Франции, действующего председателя Совета ЕС, объявил о готовности единой Европы наращивать давление на власти РФ.

Если Путин усилит бомбардировки, осуществит осаду Киева, если он еще больше усилит военные действия, мы знаем, что нам придется ввести еще более масштабные санкции, — заявил Эмманюэль Макрон.

По словам французского президента, который намерен «в ближайшие часы» провести новый разговор с Путиным, в вопросе усиления санкций у ЕС и его партнеров «нет запретов и табу».

Итоговое заявление саммита лидеров 27 стран подчеркивается, что за «возвращение войны в Европу» «полную ответственность несут Россия и ее сообщница Беларусь». «Виновные будут привлечены к ответственности за свои преступления, включая неизбирательные атаки на гражданских лиц и гражданские объекты», — заявляет ЕС, поддерживая решение прокурора Международного уголовного суда о начале расследования возможных военных преступлений в Украине.

DIRECT | #EU2022FR | Follow the joint press conference given by @EmmanuelMacron, @UrsulaVonDerLeyen and @CharlesMichel for the informal summit of EU Heads of State and Government https://t.co/m9pg29fdxs — Présidence française du Conseil de l’UE 🇫🇷🇪🇺 (@Europe2022FR) March 11, 2022

«Мы полны решимости оказать еще большее давление на Россию и Беларусь. Мы ввели действенные санкции и готовы быстро ввести новые», — указано в итоговом заявлении саммита Евросоюза, который вновь подтвердил готовность предоставить временную защиту всем украинским беженцам, а также продолжать политическую, финансовую, материальную и гуманитарную поддержку Украины.

France-Presse напоминает, что верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на саммите в Версале предложил удвоить сумму, выделяемую на поставки Украине оборонительных вооружений. В конце февраля на эти цели ЕС выделил из общего фонда беспрецедентные ассигнования в размере 500 млн евро. Боррель предложил довести объем помощи до €1 миллиарда.

О подготовке новых санкций против РФ по итогам саммита сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она отметила, что «безжалостное вторжение России в Украину продолжается», гражданское население подвергается «непрестанным атакам».

Россия пока не проявляет готовности всерьез вступать в переговоры для дипломатического решения. Вместо этого все, что мы слышим, — это новая ложь и ложные обвинения. А гуманитарные коридоры цинично либо до сих пор не открыты, либо подвергаются бомбардировке российскими войсками вскоре после их объявления, — заявила глава Еврокомиссии.

Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС вместе с партнерами по G7 работает над усилением санкционного давления на режим Путина — после «трех масштабных волн санкций», уже введенных в течение двух недель. Для дальнейшей изоляции РФ и истощения ее ресурсов для финансирования «варварской войны» в ближайшее время предложены следующие шаги.

Исключение РФ из режима наибольшего благоприятствования, предусмотренного в рамках Всемирной торговой организации. Как поясняет Reuters, вывод Москвы из-под действия этого основополагающего принципа ВТО позволит США, ЕС и G7 вводить запретительные пошлины на любой российский импорт.

Полное эмбарго на продажу в Россию «любых предметов роскоши».

Запрет на импорт в ЕС «ключевых» видов продукции российской металлургии, чтобы лишить Москву «миллиардных экспортных доходов».

«Широкий запрет на новые европейские инвестиции в энергетический сектор России». Как пояснила глава ЕК, «запрет будет распространяться на все инвестиции, передачу технологий, финансовые услуги, связанные с разведкой и добычей энергоносителей».

ЕС продолжит координировать работу по контролю за исполнением решений об индивидуальных санкциях против представителей правящей в РФ элиты. Речь идет о замораживании европейских активов высших руководителей страны (включая самого Путина, а также Шойгу и Лаврова), чиновников и военных, олигархов и крупных бизнесменов, а также членов их семей. В «черном списке» ЕС на данный момент 862 россиянина. 11 марта глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель пообещал внести предложения по расширению санкционного перечня физических, а также юридических лиц (юрлиц из РФ в «черном списке» сейчас 53).

Глава Еврокомиссии также в пятницу указала, что ЕС и его партнеры следят за тем, чтобы российское государство и его элиты не могли использовать криптоактивы для обхода санкций.

Урсула фон дер Ляйен также сообщила о совместных усилиях стран ЕС и G7, направленных на то, чтобы приостановить членство России в ведущих мировых финансовых организациях, включая Международный валютный фонд и Всемирный банк.

На саммите в Версале обсуждалась и проблема критической зависимости Евросоюза от поставок нефти, газа и угля из России. В силу этой зависимости ЕС пока не считает возможным вводить эмбарго на импорт российских углеводородов. На саммите обсудили промежуточные решения. Это предварительный план Еврокомиссии о сокращении на две трети в течение года закупок газа у РФ (40% потребностей ЕС в газе пока обеспечивают российские поставки). В срочном порядке Брюссель также работает над предложениями, которые бы обеспечили Евросоюзу независимость от импорта энергоносителей из РФ — до 2027 года.

Шарль Мишель (глава Евросовета, постоянный председатель ЕС), Эмманюэль Макрон (президент Франции, которая сейчас возглавляет Совет министров ЕС), Урсула фон дер Ляйен (глава Еврокомиссии). Версаль, 11/03/2022. REUTERS - SARAH MEYSSONNIER

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