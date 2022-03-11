Deutsche Bahn запускает грузовой «железнодорожный мост» в Киев.

Немецкий оператор железнодорожных путей Deutsche Bahn в пятницу начал доставку гуманитарной помощи и товаров первой необходимости в Украину. Программа называется «железнодорожный мост» в Киев.

Реклама Читать далее

«В ночь с четверга на пятницу первый поезд (…) отправился с сортировочной станции Седдин под Берлином в направлении Киева», — говорится в заявлении Deutsche Bahn (DB).

В этом поезде – 15 контейнеров с «350 тонн» товаров, в числе которых «спальные мешки, матрасы, подгузники, консервы, питьевая вода, теплая одежда и детское питание», а также медицинское оборудование, уточняет DB.

Немецкая компания железных дорог Deutsche Bahn на 100% принадлежит государству.

Unsere #Schienenbrücke von @DB_Cargo und @DBSchenker nimmt Fahrt auf. In der Nacht zum Freitag ist bei Berlin ein erster Zug mit 350 Tonnen Hilfsgütern für die Menschen in der #Ukraine gestartet. Weitere Züge sind geplant. Mehr unter: https://t.co/lJKCF3KlQt #WeStandWithUkraine pic.twitter.com/0jmxSkyugV — Deutsche Bahn AG (@DB_Presse) March 11, 2022

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться