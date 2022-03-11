Deutsche Bahn запускает грузовой «железнодорожный мост» в Киев

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Deutsche Bahn запускает грузовой «железнодорожный мост» в Киев.
Deutsche Bahn запускает грузовой «железнодорожный мост» в Киев. AP - Fabian Sommer
RFI

Немецкий оператор железнодорожных путей Deutsche Bahn в пятницу начал доставку гуманитарной помощи и товаров первой необходимости в Украину. Программа называется «железнодорожный мост» в Киев.

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«В ночь с четверга на пятницу первый поезд (…) отправился с сортировочной станции Седдин под Берлином в направлении Киева», — говорится в заявлении Deutsche Bahn (DB).

В этом поезде – 15 контейнеров с «350 тонн» товаров, в числе которых «спальные мешки, матрасы, подгузники, консервы, питьевая вода, теплая одежда и детское питание», а также медицинское оборудование, уточняет DB.

Немецкая компания железных дорог Deutsche Bahn на 100% принадлежит государству.

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