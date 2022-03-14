Никакой роскоши, «пока бомбы падают на невинных людей в Украине»: ЕС принял четвертый пакет санкций против РФ

«Мы запретим экспорт любых предметов роскоши ЕС из наших стран в Россию… Поддерживающие военную машину Путина больше не смогут наслаждаться своим роскошным образом жизни, пока бомбы падают на невинных людей в Украине», — заявила глава Еврокомиссии. На фото: Москва. 10.03.2022

Страны-члены Европейского союза приняли четвертый пакет санкций в ответ на военную агрессию РФ против Украины. Санкции коснутся новых людей и компаний, близких к российской власти. Евросоюз также обратится в ВТО с требованием лишить Россию условий «наибольшего благоприятствования» в торговле. Кроме того, наложен запрет на экспорт предметов роскоши из стран Евросоюза в РФ. «Поддерживающие военную машину Путина больше не смогут наслаждаться своим роскошным образом жизни, пока бомбы падают на невинных людей в Украине», — пояснила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйн.

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Страны-члены Европейского союза приняли новый пакет санкций против российских олигархов и компаний, сообщается на странице председательстующей в Совете ЕС Франции в Twitter.

Французское председательство добавило, что Евросоюз одобрил заявление во Всемирную торговую организацию о приостановке рассмотрения заявки Беларуси в этой организации. ЕС также одобрил приостановку применения к России клаузулы о наиболее благоприятствуемой нации, согласно которой каждая страна обязуется применять к товарам другой страны наилучшие условия. По правилам ВТО, все ее члены предоставляют друг другу этот статус, который позволяет снизить таможенные пошлины, устраняет торговые барьеры и предотвращает дискриминационное отношение к товарам, пишет Euronews. И напоминает, что в 2012 году Россия стала членом ВТО после 18 лет переговоров.

Новые санкции против России пока не были детализированы, они вступят в силу сразу после публикации в Официальном журнале ЕС, отмечает Le Monde.

Впрочем, накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обрисовала общие контуры основных ограничительных мер:

— «Мы будем продолжать оказывать давление на российские элиты, близкие к Путину, а также на их семьи и тех, кто этому способствует»;

— «Мы следим за тем, чтобы российское государство и его элиты не могли использовать криптоактивы, чтобы обойти санкции. Мы остановим окружение, близкое к Путину и всех задействованных в его войне, от использования этих активов, их роста и возможной передачи…»;

— «Мы запретим экспорт любых предметов роскоши ЕС из наших стран в Россию как прямой удар по российской элите. Поддерживающие военную машину Путина больше не смогут наслаждаться своим роскошным образом жизни, пока бомбы падают на невинных людей в Украине»;

— «Мы запретим импорт ключевых товаров в металлургическом секторе из Российской Федерации»;

— «Мы предложим ввести серьезный запрет на новые европейские инвестиции в энергетический сектор России».

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