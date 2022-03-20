В Бельгии автомобиль врезался в участников карнавала: шесть погибших, десятки раненых

В Бельгии автомобиль врезался в толпу на карнавале, есть погибшие

Рано утром в воскресенье, 20 марта, автомобиль врезался в топлу людей, участвовавших в карнавале в бельгийском городе Ла-Лувьер. Шесть человек погибли, десятки получили ранения. Десять пострадавших в тяжелом состоянии, сообщает бельгийская Le Soir со ссылкой на местные власти.

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Примерно в 5 утра машина на высокой скорости врезалась в толпу, собравшуюся на карнавале в Стрепи-Бракеньи (район города Ла-Лувьер в Валлонии). Водитель после этого продолжил движение и скрылся, сообщил бургомистр. В городе был немедленно введен план действий в чрезвычайных ситуациях.

В результате наезда на толпу шесть человек погибли, 10 пострадавших госпитализированы в тяжелом состоянии, еще 27 человек получили более легкие ранения, сообщил врач на пресс-конференции, его цитируют местные СМИ.

«Мои мысли с жертвами и их близкими. Моя поддержка – службам экстренной помощи», — написал премьер-министр Бельгии Александр де Кро. Соболезнования близким погибших выразила глава МВД Бельгии Аннелис Верлинден. «То, что должно было стать праздником превратилось в трагедию», — написала она.

Премьер-министр, глава МВД, а также король Бельгии Филипп прибудут в Ла-Лувьер в воскресенье. На место также выедет министр-президент Валлонии Элио ди Рупо.

Пока неясно, был ли наезд на толпу умышленным. Le Soir пишет, что в городе работает прокуратура, следственный судья и другие эксперты, чтобы установить точные обстоятельства случившегося. Сообщалось о двух задержанных, которые ранее не были известны полицейским службам.

Город Ла-Лувьер начал свой карнавальный период в начале марта после того, как санитарная ситуация перешла на «желтый» уровень. Карнавальных гуляний не было в 2020 и 2021 годах из-за пандемии коронавируса. Карнавал в Стрепи-Бракеньи должен был начаться 20 марта и продолжиться 21 и 22 марта.

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