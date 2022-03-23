6000 километров на такси: мадридские водители привезли украинских беженцев в Испанию.

Около 60 мадридских водителей такси проехали почти шесть тысяч километров, чтобы доставить гуманитарную помощь в польскую столицу, а потом забрать 135 украинских беженцев и привезти их в Испанию.

Реклама Читать далее

«Это наши герои», — сказала 22-летняя украинская девушка агентству France-Presse на испанском — языке, который она выучила в детстве во время поездки в Испанию. В ночь со среды на четверг, после сорока часов путешествия, под аплодисменты и звуки клаксонов колонна мадридских водителей такси прибыла в Мадрид. «Ласкаво просимо» — таким баннером встретили жители Мадрида прибывших беженцев.

«Теперь я собираюсь искать работу, чтобы заработать деньги и помогать своей семье и своей стране», — объяснила девушка. Ее родители умерли, но ее бабушка и дедушка остались в Киеве. Она добиралась до Варшавы частично на попутках, частично пешком.

Выйдя из такси, водители и пассажиры бросаются друг другу в объятия, чтобы попрощаться после нескольких дней совместного путешествия по Европе. Большинство этих беженцев — женщины и дети, имеющие семью или друзей в Испании. Их также сопровождали четыре собаки и кошка.

Ukrainian refugees fleeing the Russian invasion arrived in Madrid with the help of a group of Spanish taxi drivers who volunteered for a 40-hour trip to Poland and back to support the mass evacuation https://t.co/ENjK3I0wL9 pic.twitter.com/6wdCbtc361 — Reuters (@Reuters) March 18, 2022

«Я очень устала, но чувствую такое облегчение», — выдыхает Ольга, приехавшая с двумя детьми и не желающая называть свою фамилию, потому что опасается за безопасность своих близких, оставшихся в Украине.

Инициатива этой поездки возникла у водителей такси во время разговора в аэропорту Мадрида, они обсуждали бомбардировки украинских городов российскими войсками. Один из водителей предложил отправиться в Польшу за беженцами, и другие согласились, вспоминает Хосе Мигель Фунес, представитель Федерации профессиональных такси Мадрида, которая координировала операцию.

«Реакция была невероятной. Мы этого не ожидали», — говорит он. Хавьер Эрнандес, который привез пару с 12-летним ребенком, сказал журналистам, что «не мог оставаться вот так, скрестив руки», после того как увидел по телевизору репортажи о том, как тысячи детей и женщин спасаются от войны. «За один день их жизни изменились», — продолжает он, считая со своей стороны, что он «делал только то, что он делает все время в Мадриде: вел машину».

Стоимость операции, около 50 тысяч евро (которые включают, в основном, расходы на бензин и дорожные сборы), была профинансирована самими таксистами. «Они невероятны! Некоторые дети водителей даже давали деньги из своей копилки», — рассказал 38-летний Хесус Андрадес, один из координаторов конвоя.

Мадридские такси имеют давние традиции солидарности. После терактов на мадридском вокзале Аточа в 2004 году, в результате которых погиб 191 человек, многие из них доставляли раненых в больницы. В 2020 году, в разгар пандемии COVID-19 в Испании, они бесплатно развозили врачей по домам и отвозили пациентов в больницы.

6000 километров на такси: мадридские водители привезли украинских беженцев в Испанию {{ scope.counterText }} {{ scope.legend }} © {{ scope.credits }} {{ scope.counterText }} i {{ scope.legend }} © {{ scope.credits }}

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться