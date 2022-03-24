Макрон: саммит G7 дал возможность «предотвратить сценарии эскалации»

На пресс-конференции после саммита, на который собрались главы государств G7 в Брюсселе, президент Франции подвел итоги. Во-первых, главы государств были единодушны в «усилении поддержки Украины оборонительной техникой», заявил Эмманюэль Макрон. Но «красной чертой», которую обозначил глава французского государства, является то, что страны «Больший семерки» не должны стать участниками войны в Украине.

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Главы государств также напомнили о необходимости «никогда не давать России повода для эскалации конфликта». «Мы решили активизировать работу, чтобы предотвратить сценарии эскалации и организоваться», – заявил Макрон.

Координация санкций

Главы государств G7 также договорились улучшить координацию санкций против России.

«Принято четыре пакета санкций» со второго дня вторжения, напомнил во время пресс-конференции Эмманюэль Макрон. Они были «идеально согласованы», и члены «большой семерки» определились с механизмом контроля за этими санкциями. Лидеры «Большой семерки» также договорились согласовать новый список российских олигархов и подготовить другие решения.

«Продовольственная солидарность»

Наконец, Макрон объявил о новой инициативе «продовольственной солидарности», в ключевой момент украинского кризиса, так как Украина и Россия являются двумя основными производителями зерновых. «Я хотел, как президент Совета Евросоюза в этом семестре на европейском уровне и в прямой связи с Африканским союзом, запустить инициативу "Farm"», — сказал Эмманюэль Макрон. Цель этой инициативы — «смягчить этот кризис». Во-первых, разработав коммерческий чрезвычайный план, выпустив запасы из определенных стран, и, чтобы предвидеть отсутствие производства зерна этим летом, помочь наиболее зависимым странам увеличить их производство.

Невозможность мирных переговоров

«Очевидно, что переговоры не дадут решения ни в ближайшие часы, ни в ближайшие дни», — заявил во время пресс-конференции Макрон.

«На этой неделе я еще несколько раз разговаривал с президентом Путиным. Я провел несколько часов. (…) Очевидно, что переговоры не приведут к решению ни в ближайшие часы, ни в ближайшие дни», — сказал он, отвечая на вопрос прессы.

Однако глава государства напомнил о важности этого пути диалога. Он указал, что если соглашение будет успешным, то еще «слишком рано» определять его контуры.

«Хочется верить, что Китай не будет участвовать ни в какой форме эскалации»

Отвечая на вопрос о позиции Китая в конфликте, президент Франции сказал, что уверен в его сотрудничестве для деэскалации. «Я знаю, как рассчитывать на президента Си в этом отношении», — сказал он, отметив, что регулярно общается со своим китайским коллегой.

«Я верю в китайскую последовательность. Как великая держава, я считаю, что она не может ничего сделать, кроме как быть сдерживающей силой». Таким образом, президент Франции рассчитывает, что его коллега «позаботится о том, чтобы все державы, в частности наделенные полномочиями, пришли в себя». «Я знаю, что Китай привержен стабильности в международных отношениях», — сказал он.

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