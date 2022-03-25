Евроюст будет координировать сбор доказательств военных преступлений в Украине

В четверг Гааге, в штаб-квартире Евроюста собрались несколько министров юстиции европейских стран, чтобы обсудить роль агентства в сборе доказательств возможных военных преступлений в Украине.

Европейское агентство судебного сотрудничества Eurojust в четверг объявило о создании группы следователей для сбора доказательств возможных военных преступлений и преступлений против человечности в Украине.

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В четверг Гааге, в штаб-квартире Евроюста собрались несколько министров юстиции европейских стран, чтобы обсудить роль агентства в сборе доказательств возможных военных преступлений в Украине. Европейские министры юстиции решили мобилизовать агентство в рамках общего расследования, начатого Международным уголовным судом (МУС), чтобы помочь ему в сборе доказательств.

«Война в Украине — это гуманитарная, геополитическая и экономическая катастрофа невообразимых масштабов, но она также объединила нас в нашей человечности и стремлении к справедливости», – говорится в пресс-релизе организации.

«Несколько государств-членов ЕС начали национальные расследования, и первая совместная следственная группа, занимающаяся военными преступлениями и преступлениями против человечности, будет создана при поддержке Евроюста, — заявил президент агентства Ладислав Хамран. «Мы несем ответственность за координацию уголовных расследований в Европейском союзе и за его пределами, а также за то, чтобы все мы действовали согласовано», — говорится в пресс-релизе организации. По словам Ладислава Хамрана, Евроюст станет связующим звеном между расследованиями государств-членов ЕС и независимым и беспристрастным расследованием МУС.

Прокурор МУС, который тоже находится в Гааге, 3 марта начал расследование о возможных военных преступлениях в Украине после того, как получил одобрение от более чем 40 государств-участников МУС. «У нас есть все основания полагать, что в Украине были совершены преступления», — сказал министр юстиции Франции Эрик Дюпон-Моретти накануне встречи в четверг. «Нам нужно, чтобы справедливость восторжествовала. Первый шаг — собрать доказательства, Евроюст будет играть решающую роль», — добавил он.

После заседания министров юстиции в четверг Эрик Дюпон-Моретти от имени Франции – председателя Совета Европейского Союза заявил следующее: «Председательство в Совете Европейского Союза хотело бы подчеркнуть уникальную роль, которую Евроюст может сыграть в сборе доказательств предполагаемых военных преступлений в Украине. Евроюст имеет признанный опыт координации национальных расследований для поддержки судебных преследований путем обеспечения эффективной координации и может тесно сотрудничать с судебными органами государств-членов, украинской прокуратурой и прокуратурой МУС, чтобы обеспечить привлечение к уголовной ответственности за военные преступления».

«Сегодняшняя встреча подтверждает, что международное сообщество, помимо дискуссий, теперь готово к действиям. Если мы едины в нашем стремлении восстановить справедливость в Украине, мы также должны координировать свои действия — как в политическом, так и в оперативном плане. Евроюст поддерживает государства-члены ЕС в их расследованиях основных международных преступлений, и в настоящий момент мы наблюдаем, как эти дела переходят от стадии подготовки к стадии конкретного оперативного сотрудничества. Благодаря нашим усилиям мы продолжим тесно сотрудничать с МУС», – говорится в заявлении главы Евроюста Ладислава Хамрана, которое размещено на сайте министерства юстиции Франции.

С 2011 года в Евроюсте работает специальная группа по борьбе с геноцидом (Genocide Network Secretariat). Эта группа собирает данные в области основных международных преступлений и предоставляет национальным прокурорам платформу для обмена оперативной информацией, а также опытом и передовой практикой.

Помимо поддержки расследований основных международных преступлений, Евроюст оказывает помощь государствам-членам ЕС в трансграничном судебном сотрудничестве, направленном на конфискацию активов лиц и организаций, находящихся под санкциями. Агентство участвует в работе специальной Целевой группы по замораживанию и изъятию, деятельность которой координирует Европейская комиссия.

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