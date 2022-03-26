В субботу, 26 марта, на Мальте проходят парламентские выборы. Действующий премьер-министр Роберт Абела является фаворитом. Репутация Лейбористской партии, которую он представляет, несколько омрачена обвинениями в коррупции, выдвигавшимися погибшей в 2017 году журналисткой Дафне Каруаной Галицией.

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Роберт Абела построил свою избирательную кампанию вокруг экономических успехов, которых нынешнему руководству страны удалось добиться в последнее время, а также на стратегии, избранной им для борьбы с пандемией коронавируса и оказавшейся успешной. Как отмечают специалисты университета Джонса Хопкинса, за все время пандемии на Мальте было зафиксировано 76 357 случаев заражения, 627 человек скончались. К настоящему моменту прививки от COVID-19 сделали 92,7% жителей Мальты.

При этом репутация Лейбористкой партии в глазах избирателей омрачена обвинениями в коррупции, которые выдвигала журналистка Times of Malta Дафне Каруана Галиция. Журналистка была известна благодаря своему блогу, в котором она писала о коррупции в высших должностных кругах Мальты, а также участию в публикации «Панамского досье». Галиция погибла при взрыве собственного автомобиля 16 октября 2017 года. За 15 дней до убийства она жаловалась в полицию на угрозы.

Одно из последних громких расследований 56-летней журналистки касалось тогдашнего премьер-министра Мальты Джозефа Муската — лейбориста — и двух его ближайших помощников. Галиция написала об их связи с панамскими офшорами, продажей мальтийских паспортов и получением денег от правительства Азербайджана. Гибель журналистки всколыхнула все островное государство и спровоцировала возмущение в Европе. В последствии расследования Галиции были завершены другими журналистами.

Соперником Абелы на выборах является представитель Националистической партии Бернард Грек. Во время митингов в Валлетте он неоднократно предупреждал избирателей о том, что во время парламентских выборов на карту будет поставлена мальтийская демократия.

Проводившиеся накануне дня голосования опросы показали, что 53,3% избирателей были намерены отдать свои голоса Абеле, однако опрос, проведенный изданием Malta Today показал, что всего за два дня до выборов почти 25% граждан все еще не определились с выбором. Явка на выборах на Мальте традиционно высокая — обычно превышает 90%. Население Мальты составляет около 516 000 человек. Окончательные результаты голосования станут известны не раньше вечера понедельника.

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