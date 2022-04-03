В Венгрии проходят парламентские выборы

В воскресенье, 3 апреля, в Венгрии начались парламентские выборы. Они проходят раз в четыре года, глава победившей партии становится премьер-министром страны. Последние 12 лет у власти оказывалась консервативная партия «Фидес», ее лидер Виктор Орбан сохранял должность премьера.

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В избирательных бюллетенях шесть партий и коалиций, однако ожидается, что основная борьба развернется между «Фидес» и оппозиционным прозападным блоком «Объединившиеся для Венгрии».

Согласно опросу, проведенному по заказу портала Politico.eu 29 марта, «Фидес» были готовы поддержать 50% опрошенных, в то время как отдать свой голос «Объединившимся для Венгрии» – 45%. Согласно другому опросу, Орбана поддерживали 39%, а лидера оппозиционной коалиции Петера Марки-Зая — 36%.

Блок «Объединившиеся для Венгрии» возник около полугода назад: шесть партий объединились для того, чтобы создать противовес «Фидес» и Орбану, занимавшему кресло премьер-министра в 1998-2002 годах и с 2010 по настоящее время. В коалицию вошли партии самого разного толка, от более правой, чем «Фидес», партии «Йоббик» до левой «Демократической коалиции». Сам Петер Марки-Зай известен довольно консервативными взглядами. Объединению партий, по целому ряду вопросов придерживающихся различных взглядов, способствовали и последние поправки в закон о выборах: для участия требовалось выдвинуть как минимум 71 кандидата в 14 одномандатных округах — практически невыполнимое условия для маленьких партий.

Борьба на выборах идет за 199 депутатских кресел, 93 из которых распределяются по партийным спискам, а 106 — по одномандатным округам.

Виктор Орбан уже долгие годы выступает критиком Евросоюза и ведет курс на сближение с Россией. В своей предвыборной кампании Орбан делал ставку на риторику о необходимости создания сильного национального государства, традиционные ценности и борьбу с нелегальной миграцией.

Оппозиция же строила избирательную кампанию вокруг обещания борьбы с коррупцией и сближения с Европой. Главный лозунг коалиции — «Венгрия для всех», что также является отсылкой к положению представителей ЛГБТ-сообщества, подвергающихся различным ограничениям со стороны правящей партии.

В преддверии выборов не обошлось без инцидентов. Один из венгерских журналистов сообщил, что на свалке возле города Тыргу-Муреш были найдены частично сожженные бюллетени, в которых были отмечены оппозиционные партии.

Виктор Орбан осудил российское вторжение в Украину, но подчеркнул, что в первую очередь заботится об интересах населения Венгрии и не допустит, чтобы страна стала участницей боевых действий. Так, Орбан отказал Украине в поставках летального вооружения, а также в транзите оружия из других стран по венгерской территории. При этом он подписал указ, разрешивший размещение в Венгрии сил НАТО.

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