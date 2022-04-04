Партия премьера Виктора Орбана в четвертый раз подряд победила на выборах парламента Венгрии

Правящая консервативная партия «Фидес» венгерского премьер-министра Виктора Орбана на воскресных выборах в парламент страны одержала четвертую подряд победу. Утром 4 апреля премьер Венгрии получил поздравительную телеграмму от Владимира Путина. Наблюдатели ОБСЕ раскритиковали избирательную кампанию в Венгрии за «отсутствие справедливых правил» ее проведения в том, что касалось равного доступа к СМИ для правительства Орбана и оппозиции.

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После обработки 99 процентов бюллетеней у партии «Фидес» — более 53% голосов по партийным спискам и победы в 88 одномандатных округах. Как отмечает France-Presse, партия консерватора, националиста и евроскептика Виктора Орбана может рассчитывать на 135 из 199 мест в парламенте.

Оппозиционный проевропейский блок «Объединившиеся для Венгрии» набрал менее 35% голосов по партийным спискам, также одержав верх в 18 одномандатных округах. Это объединение, которое возглавил Петер Марки-Зай, получает порядка 56 депутатских мандатов. Явка на выборах превысила 63 процента.

Борьба на выборах в Венгрии шла за 199 депутатских кресел, 93 из которых распределяются по партийным спискам, а 106 — по одномандатным округам.

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе направила в Венгрию внушительную наблюдательную миссию из-за опасений по поводу честности голосования 3 апреля, отмечает France-Presse. На следующий день после выборов наблюдатели ОБСЕ указали на то, что избирательная кампания была «омрачена отсутствием справедливых правил»: они отметили в ней «повсеместное» преобладание заявлений и позиций правительства, а также «предвзятость СМИ».

«Для того, чтобы избиратели могли сделать осознанный выбор, крайне важно, чтобы кандидаты имели равный доступ к средствам массовой информации», — заявила 4 апреля на пресс-конференции в Будапеште представитель миссии ОБСЕ Кари Хенриксен. По данным ОБСЕ, «предвзятое и несбалансированное освещение» кампании было характерно для «общественных и многих частных СМИ» — «в основном в пользу правящей партии», что «ограничило возможности» венгров «сделать осознанный выбор».

Утром 4 апреля российский лидер Владимир Путин направил Орбану поздравительную телеграмму, в которой «выразил уверенность» — «несмотря на непростую международную обстановку» — в «развитии двусторонних партнерских связей» России и Венгрии.

Виктора Орбана критикуют за тесные связи с РФ, сложившиеся за последние годы, и отказ предоставлять Украине военную помощь для противостояния вторжению России. 26 марта премьер Венгрии заявил, что не будет поддерживать эмбарго на российские нефть и газ, а требования президента Украины Владимира Зеленского о военной помощи и санкциях против Москвы Орбан назвал противоречащими интересам Венгрии.

Владимир Зеленский обвинял Орбана в поддержке агрессии Путина против Украины. «Если это война, я называю ее войной, а не "специальной операцией". Если это угроза всей Европе, то я называю это угрозой всей Европе. Это называется честность, которой не хватает господину Орбану. Возможно, он потерял ее где-нибудь в контактах с Москвой», — говорил украинский президент.

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