Бойня в Буче, санкции ЕС и диалог с Путиным: госсекретарь МИД Франции Клеман Бон дал интервью RFI

40 дней спустя после начала войны РФ против Украины и на фоне ужаснувших мир свидетельств массовых убийств мирных жителей в украинской Буче, как единая Европа и в целом Запад могут все-таки остановить «военную машину» Путина? 5 апреля на вопросы RFI о тактике действий и стратегических решениях Франции и ЕС ответил госсекретарь по европейским делам в МИД Франции Клеман Бон. В утреннем эфире с ним побеседовал журналист французской редакции Арно Понтюс.

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«Варварскими, гнусными и ошеломляющими» назвал Клеман Бон массовые расправы над мирными жителями в украинском городе Буча, откуда в конце прошлой недели ушли войска РФ. Вслед за президентом Франции он указал на необходимость тщательного расследования обстоятельств этой бойни, у которой, как отметил накануне Макрон, «есть ясные признаки военных преступлений».

Бойня в Буче и расследование

Поскольку, как отметил Бон, это понятие имеет четкие правовые характеристики, Евросоюз и Франция окажут Украине помощь в сборе доказательств и проведении расследования. Он сообщил, что накануне вечером министр юстиции Франции обсудил с украинским коллегой, а также генпрокурором Украины вопросы «незамедлительного» участия французских специалистов в работе следствия.

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Также в понедельник помощь Киеву была предложена по линии Европейского союза. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о формировании европейской следственной группы для совместной работы с украинскими коллегами. Она сообщила о готовности к сотрудничеству агентств Евросоюза, координирующих работу правоохранительных органов — Европола (полиция) и Евроюста (судебные органы и прокуратура).

Подготовка новых санкций ЕС

Бойня в Буче также ставит перед Евросоюзом вопрос о «дополнительных санкциях, которые мы должны наложить на Россию», вслед за французским президентом заявил госсекретарь Клеман Бон. Новый (пятый по счету с начала войны) пакет ограничительных мер должен быть утвержден уже в среду.

Если накануне президент Макрон говорил о возможности санкций против российского экспорта «угля и нефти», во вторник Клеман Бон назвал также другие сектора экономики РФ. Они гораздо «менее на виду, нежели энергоносители», но имеют важное значение для российского «импорта, экспорта и российской валюты» рубля. Французский госсекретарь назвал такие товары, как древесина, цемент, удобрения.

Чуть позже во вторник агентство France-Presse со ссылкой на источник в Евросоюзе сообщило, что Брюссель готовится к запрету импорта из РФ цемента, древесины, каучука, продукции химической промышленности (а также икры и водки).

Днем во вторник глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан подтвердил, что в ЕС продолжается обсуждение деталей новых санкционных мер, в том числе запрет на поставки в Европу продукции российской угольной и нефтяной отраслей.

Вопрос независимости ЕС от российских энергоносителей, как указал утром в интервью RFI Клеман Бон, остается «фундаментальным» и рассчитанным на перспективу. Что касается введения эмбарго на уголь и нефть, эти решения должны быть приняты «очень быстро», полагает госсекретарь по европейским делам в МИД Франции. Он отметил, что поставки российской нефти, от которых европейцы «относительно зависимы», приносят в бюджет РФ больше выручки, нежели газовый экспорт. Клеман Бон подчеркнул: «Нанести удар по [российской] нефти — это очень важно».

Проблема российского газа

Что касается постепенного отказа ЕС от российского газа, это не только инструмент санкционного «давления на Россию» или вопрос европейской «независимости» от РФ, но и важная часть политики в борьбе против изменений климата. Клеман Бон напомнил, что Еврокомиссия уже предложила детальный план сокращения закупок российского газа на две трети к будущей зиме. По словам французского госсекретаря, сегодня «речь идет не столько о введении немедленных санкций или эмбарго [на газ], сколько о том, чтобы в перспективе обходиться без него».

Нужно ли продолжать переговоры с Путиным

Отметив необходимость усиления санкционного давления на Владимира Путина, который продолжает войну против Украины, Клеман Бон высказался и за сохранение «дипломатического канала» для диалога с Москвой. «Несмотря ни на что», — указал представитель французского МИД.

То, что мы разговариваем с Путиным, не значит, что у нас есть малейшие иллюзии по поводу Путина, что мы освобождаем его от какой-либо ответственности, сталкиваясь со всеми этими зверствами, — подчеркнул Клеман Бон.

Представитель МИД отметил, что Эмманюэль Макрон не отказывается от переговоров с Путиным и ведет их, «всегда оставаясь в контакте» с президентом Украины Владимиром Зеленским, а «зачастую и по его просьбе». Признав «крайнюю сложность» этого диалога с Кремлем и сопутствующие ему «неудачи», Клеман Бон не согласился с высказанной накануне позицией премьер-министра Польши. Матеуш Моравецкий в понедельник обратился к французскому президенту: «Президент Макрон, сколько раз вы вели переговоры с Путиным? Чего вы достигли? Вы остановили какие-либо действия? С преступниками не договариваются, с преступниками надо бороться. Никто не вел переговоров с Гитлером. Вы бы договорились со Сталиным? Вы бы договорились с Пол Потом после этого? Хватит затягивать игру».

Госсекретарь по европейским делам в МИД Франции Клеман Бон в интервью RFI прокомментировал резкие слова премьера Польши.

Внесем ясность: наша политика в отношении России — это прежде всего санкции, это твердость, это солидарность с Украиной. Но наряду с этим — и без какой-либо наивности, без попустительства — (…) ответственность Франции — как председателя в Совете ЕС и всегда по согласованию с партнерами — состоит в том, чтобы пользоваться каждой возможностью для диалога, каждой даже слабой надеждой на [продолжение] диалога, — сказал в интервью RFI госсекретарь по европейским делам МИД Франции Клеман Бон.

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