30 лет Боснийской войне: «Что казалось историей человеческого бесчестия, возвращается на сцену»

В Сараеве, столице Боснии и Герцеговины на этой неделе проходят памятные мероприятия по случаю 30-годовщины блокады города боснийскими сербами, ставшей началом Боснийской войны, продлившейся четыре года и унесшей жизни около 100 тысяч человек. Несмотря на то, что боевые действия прекратились уже 30 лет назад, примирения сторон так до сих пор и не произошло, и, глядя на события в Украине, многие опасаются нового вооруженного конфликта на Балканах.

Реклама Читать далее

Боснийская война стала одной из серии войн за независимость на территории Югославии. К тому времени меньше года назад закончилась война за независимость Словении, так называемая «Десятидневная война», и вовсю продолжалась война в Хорватии. После объявления о выходе из состава Социалистической Федеративной Республики Югославия Словении, Хорватии и Македонии референдум о независимости решили провести власти Боснии и Герцеговины. Референдум состоялся 29 февраля 1992 года, однако его результаты не признали боснийские сербы, составлявшие примерно треть от всего населения Боснии и Герцеговины.

Сербы объявили о создании собственной Республики Сербской и выходе из состава Боснии, что привело к вооруженным столкновениям. Боснийских сербов поддержало правительство Республики Сербии — наследницы Югославии. Первоначально в войне было три противоборствующих силы: армия Республики Босния и Герцеговина, состоявшая преимущественно из боснийцев-мусульман, Хорватский совет обороны, в который вступили хорваты-католики, жившие в Боснии, и, наконец, православные сербы из Республики Сербской. Под конец войны хорваты и босняки объединились против сербов.

Война была отмечена особой жестокостью, этническими чистками с разных сторон, беспорядочными обстрелами населенных пунктов, четырехлетней осадой и бомбардировками Сараева, геноцидом в Сребренице. Международный трибунал по бывшей Югославии осудил 45 сербов, 12 хорватов и пять боснийских мусульман за военные преступления во время Боснийской войны. К пожизненному заключению были приговорены начальник штаба войск Республики Сербской Ратко Младич и первый президент Республики Сербской Радован Караджич. За четыре года войны погибли около 100 тысяч человек, 2,2 млн человек стали беженцами.

Осада Сараева продолжалась 44 месяца — с 5 апреля 1992 года по 29 февраля 1996-го. За четыре года войны по официальным данным погибли 11,5 тысяч жителей города. {{ scope.counterText }} {{ scope.legend }} © {{ scope.credits }} {{ scope.counterText }} i {{ scope.legend }} © {{ scope.credits }}

В самой Боснии и Герцеговине даже спустя 30 лет после войны, несмотря на прекращение боевых действий, полного примирения так и не наступило. После Дейтонских мирных соглашений 1995 года страна теоретически объединилась, но, по сути, осталась разделенной на Республику Сербскую и «хорватско-боснийскую Федерацию», которая, в свою очередь, делится на 10 кантонов, некоторые из которых с преимущественно боснийским населением, в других большинство составляют хорваты.

В последние месяцы, помимо непрекращающихся угроз полного отделения со стороны боснийских сербов, хорватские националисты заговорили о желании создать собственное автономное образование в составе Боснии и Герцеговины. «Нынешняя ситуация на Балканах не имеет ничего общего с ситуацией тридцатилетней давности, но лидеры очень хорошо знают, как играть на этих воспоминаниях, чтобы посеять страх», — объясняет в эфире France Culture специалист по Балканам Жан-Арно Деранс.

Национальная библиотека в Сараево стала символом разрушений во время Боснийской войны. В 2014 году здание восстановили, однако большая часть коллекции была навсегда утеряна. {{ scope.counterText }} {{ scope.legend }} © {{ scope.credits }} {{ scope.counterText }} i {{ scope.legend }} © {{ scope.credits }}

5 апреля в Национальной библиотеке в Сараеве, ставшей символом разрушений во время войны, состоялась историческая конференция, посвященная сопротивлению города во время войны. Перед началом конференции ее участники почтили минутой молчания погибших во время войны мирных жителей. Осада Сараева продолжалась 44 месяца — с 5 апреля 1992 года по 29 февраля 1996-го. За четыре года войны по официальным данным погибли 11,5 тысяч жителей города, в том числе 1600 детей и подростков.

В Национальной библиотеке выступила мэр боснийской столицы Бенджамина Карич, в своей речи она вспомнила войну в Украине. «То, что когда-то считалось частью истории человеческого бесчестия, возвращается на сцену через жестокость, разрушение и фашистскую идеологию в новых одеждах», — отметила Карич. «Из этого города, символа сопротивления, мы говорим, что никогда не нужно терять надежду и отказываться от борьбы за лучшее будущее. […] Покинутый почти всеми, без оружия, без электричества, без воды, без еды, без газа, Сараево так и не сдался», — добавила Карич, которой в момент начала войны в апреле 1992 года исполнился всего год.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться