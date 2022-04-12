Эмиграция от войны и диктатуры: россияне о своей новой жизни в Латвии

С началом войны в Украине множество россиян покинули родину. Значительную часть уехавших приняли страны Балтии и, в частности, Латвия. Корреспондент RFI поговорил с россиянами, оказавшимися в Риге, об их жизни до войны и сейчас.

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Максим Кузахметов, 52 года

«Я родился и всю жизнь жил в Санкт-Петербурге. Последние пять лет вел программу «Всё так +" на „Эхе“ и делал главную тему журнала „Дилетант“.

Мы уехали две недели назад. С женой и тремя младшими детьми. Выехали на машине через Нарву. У нас обычная шенгенская виза. Сейчас пытаемся решить вопрос с легализацией. Но все не очень просто. В любом случае в Россию мы не вернемся. Во всяком случае в путинскую.

Начало войны стало для меня полной неожиданностью. Я до последнего не верил, что это случится и доказывал, как друзьям в частных беседах, так и публично во время выступлений, что открытые военные действия невозможны. Я был абсолютно убежден, что это самоубийство для Путина, а значит вторжение исключено. Но, как и многие, я жестоко ошибся.

Я разочарован робостью ЕС. Западноевропейский прагматизм изумляет. Как можно продолжать покупать нефть и газ у откровенного агрессора? Надеюсь, что международное сообщество будет вскоре действовать более решительно. И начнёт оказывать реальную военную помощь Украине.

Когда мы ехали из России в Латвию мы, конечно, немного переживали. Вдруг нас встретят агрессивно? Но до сегодняшнего дня со стороны латышей встречаем только сочувствие. Вообще никакого намека на агрессию».

Нина Генина, 26 лет

«Я работаю в школе техническим специалистом, можно сказать, что айтишником. В Ригу я приехала вчера. Забронировала хостел, взяла рабочий ноутбук и немного вещей. К счастью, моя работа в школе позволяет делать ее удаленно, но вот как переправить мою зарплату из России сюда, пока не очень понятно.

Мы много спорили с моей мамой недели за три до начала войны. И я говорила, что он (Путин) может это сделать потому, что он сумасшедший. При этом я все равно до конца не верила в то, что война и правда начнется, и в начале мая планировала поехать попутешествовать по Украине, съездить в Одессу, Киев, Харьков, Львов и Днепр.

Я с пониманием отношусь к введенным [против РФ] санкциям и считаю их вполне оправданными. Жаль, только, что они затрагивают не только сторонников режима и агрессии на Украине, но и тех, кто все эти годы пытался этому режиму сопротивляться. Самый яркий пример — переставшие работать за рубежом карточки российских банков: россиян внутри страны эта мера никак не затронула, а вот тем, кто экстренно покинул Россию, это невероятно усложнило жизнь, а некоторых и вовсе поставило на грань выживания.

Что касается дальнейший действий ЕС и остального мира в отношении России, то я вполне допускаю, что уже введенных санкций достаточно, просто нужно немного времени, чтобы простые россияне в полной мере ощутили их эффект».

Лидия Новикова, 41 год

«В России я у меня был небольшой бизнес по изготовлению мягкой мебели и пошиву текстиля. Понимание, что надо уезжать, появилось в 2014-м после аннексии Крыма. В общей сложности на подготовку переезда, получение вида на жительство и прочее ушло почти пять лет. Живу в Риге с 2019-го с двумя детьми, на почве переезда разошлась с мужем — он не хотел уезжать. Прямо перед войной успела съездить в Россию повидать родителей. Здесь в Риге выучилась и работаю тренером по йоге.

В том, что война начнется, я не сомневалась еще со времен захвата Крыма, а когда стали появляться новости о стягивании войск к границе — стало ясно, что вот она. Рада, что успела съездить к родителям, очень боялась, что не смогу вернуться обратно.

Некоторую нерешительность Европы в плане санкций я вполне могу понять. Власти вынуждены маневрировать между угрозой путинской России и собственными избирателями. Латвия — небогатая страна, и с ростом цен на топливо тут очень сильно поднялись цены на все. И тем не менее я считаю, что нужно идти до конца и вводить полное эмбарго на покупку нефти и газа в России. Пусть за счет сильного падения уровня жизни, но надо додавить Путина. Это важнее.

Враждебности со стороны этнических латышей я практически не встречала, чего не скажешь о родившихся здесь русскоязычных жителях. Многие из них — настоящие жертвы российской пропаганды и полностью поддерживают нападение на Украину.

У нас в Риге есть такое сообщество „Новые Рижане“. С начала войны мы стараемся помогать украинцам и россиянам, попавшим в беду. Как правило это адресная помощь — мы собираем и отправляем посылки с лекарствами, одеждой, помогаем по возможности с переездом, иногда просто собираем и отправляем деньги, если никак больше помочь не можем».

Виктория Феофанова, 32 года

«Мы с моим бойфрендом — журналисты: он репортер, я редактор. Мы оба работали на протестах и писали о войне, и после принятия новых репрессивных законов вероятность стать их жертвой стала сильно отличаться от нуля. Тем более, что нас уже задерживали и признавали участниками „несанкционированных“ акций протеста. Мы приехали в Ригу около двух недель назад и пока в активных поисках работы, тем более что наши невеликие сбережения мы практически проели. С отъездом очень помогли латвийские власти — рабочие визы нам сделали буквально за три дня. А вот непосредственно с выездом возникли проблемы — моему бойфренду пришлось лететь через Ереван и Стамбул, а мне удалось уехать на автобусе.

Страх европейцев перед возможностью тотальной войны мне понятен, как понятны и возникающие проблемы с ростом цен и всем прочим. Но санкции нужны, другое дело, что они не должны быть огульными — Запад должен помочь выбраться из страны всем, кто не поддерживал и не поддерживает режим и хочет жить в свободном мире. Это само по себе нанесет путинскому режиму огромный урон, потому что либеральные ценности в России разделяют как правило наиболее образованные, квалифицированные и целеустремленные люди, без них Западу противостоять диктатуре Путина будет в разы сложнее.

Но вот прекращение работы банковских карточек и авиасообщения с европейскими странами этому, мягко говоря, не помогают и при этом практически никак не затрагивает поддерживающее Путина большинство, которое дальше Турции никуда никогда и не ездило.

За время, что мы здесь, мы ни разу не столкнулись с каким-то негативным отношением со стороны рижан, хотя никак не скрываем своего происхождения и обращаемся по-русски к людям на улице, в магазинах, общепите. Даже те, кто не могут ответить на русском же (а таких очень немного), не проявляют никакого раздражения и стараются помочь. И это при том, что живя в России, мы бессчетное количество раз слышали о „русофобских настроениях“ в Прибалтике. Все это оказалось полной чушью».

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