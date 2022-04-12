Лукашенко оправдывает ожидания Кремля — деваться некуда

КОММЕНТАРИИ

Встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина на Дальнем Востоке продемонстрировала абсолютную зависимость правителя Беларуси от Кремля. «Белорусские власти не определяют свою роль в войне России против Украины, здесь все зависит от воли Москвы», — считают эксперты.

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Александр Лукашенко сейчас самый частый гость Владимира Путина, единственный союзник России в регионе, предоставивший территорию Беларуси в качестве плацдарма российской армии в войне против Украины — наступление на Киев и Чернигов началось с Гомельской области, оттуда же и летели российские ракеты. Беларусь признана мировым сообществом соучастником агрессии, правда, санкции в отношении Минска чуть менее жесткие — армия Беларуси в войне пока не участвует.

Накануне встречи с Путиным на космодроме Восточный в Амурской области Лукашенко потребовал участия Беларуси в переговорах России и Украины, а также неких гарантий безопасности в послевоенном устройстве континента. Москва не возражала и даже поддержала. Правда, 12 апреля в гостях у Путина об этом он уже не говорил.

По мнению директора варшавского Центра политического анализа и прогноза, политолога Павла Усова, «цель спекуляций Лукашенко и его окружения вокруг переговоров России и Украины заключается прежде всего в том, чтобы полностью обесценить суть переговорного процесса», «включение Беларуси должно усложнить процесс, чтобы еще более проблемными стали вопросы окончания войны, чтобы эти вопросы в принципе не обсуждались».

На встрече 12 апреля Владимир Путин заявил, что на переговорах Киев отошел от стамбульских договоренностей и стороны вернулись в тупиковую ситуацию. Эти путинские слова в интервью RFI прокомментировал Павел Мацукевич, старший исследователь Центра новых идей, экс-дипломат, до августа 2020 года временный поверенный в делах Беларуси в Швейцарии.

Для Кремля вопрос переговоров в настоящий момент неактуален. Кремль заметит переговоры только тогда, когда Украина будет принимать российские условия, переговоры как результат перелома в войне или победы в войне, — отмечает Павел Мацукевич. — А высказывания на этот счет Лукашенко, полагаю, были связаны с тем, что, думая в одиночестве над своими перспективами и страны в целом, видимо, пришел к логичному выводу, что никакой исход этой военной кампании ничего хорошего ни ему, ни Беларуси не сулит.

«Вопросом гарантий безопасности для Беларуси Лукашенко пытается обрести субъектность, восстановить ее на международной арене, вернуть себе хоть какую-то позицию и влияние, которое он полностью потерял, он является на сегодняшний день очевидным для всех банкротом и марионеткой России, — считает Павел Усов. — В вопросе гарантий единственное желание этого персонажа — избежать в перспективе ответственности за те преступления, которые совершил его режим в отношении украинского народа».

Очередные разоблачения

Александр Лукашенко любит привозить в Москву или вручать в Минске некие секретные документы, раскрывающие козни «коллективного Запада». Потом, правда, про эти разоблачения обычно ничего не слышно. Так, в сентябре 2020 года он вручил премьеру России Мишустину аудиозапись разговора неких иностранных агентов Ника и Майка, которые раскрывали тайну отравления Навального и протестов в Беларуси. На предыдущую встречу с Путиным в марте Лукашенко привез карты, которые, по его словам, показывали «откуда на Беларусь готовилось нападение». Как и прежние разоблачения, карты стали мемом.

В этот раз Лукашенко решил раскрыть подоплеку трагических и болезненных для Украины событий — речь идет о военных преступлениях в городе Буча. По словам Путина, Лукашенко ему «сегодня давал документы, которые переданы в Федеральную службу безопасности России: как, кто (у них перехваты есть соответствующие), на каком транспорте приезжал в этот населенный пункт и создавал условия для организации этого фейка». Лукашенко заявляет, что ситуация в Буче — это «психологическая операция, которую провели англичане», «вместе с российскими нашими друзьями мы полностью с первого до последнего часа раскрыли эту гадкую, мерзкую позицию Запада».

Последний брат по оружию

После переговоров Лукашенко снова убеждал аудиторию, что Россия была вынуждена начать военные действия в Украине, иначе «Запад бы нанес по ней сокрушительный удар». Он также обвинил США в подталкивании Польши и Прибалтики к противостоянию с Беларусью, в новой холодной войне: «Мы когда-то решили, что холодная война закончена, та страница перевернута, и мы будем жить в новом цивилизованном, справедливом мире, основанном на взаимопонимании и торжестве международного права. Мы так думали. Запад так не думал. Не уничтожили они нас тогда, решили попробовать теперь». Но, по его убеждению, «однополярный мир рухнет, потому что его основа — США — сегодня разрушительна».

Лукашенко и Путин остаются братьями по оружию. Лукашенко демонстрирует свою полную лояльность Путину и полную зависимость тоже. Судя по всему, степень этой зависимости действительно очень высокая и касается абсолютно всех важных — и в экономике тоже — для Беларуси сфер. У него и возможностей маневрировать не осталось, — говорит Павел Мацукевич. — Очевидно, что после этой встречи Лукашенко связывает свою судьбу — вынужденно или невынужденно — исключительно с Россией. И в этом смысле дальнейшая роль Беларуси, дальнейшие шаги Лукашенко и Беларуси, судя по содержанию этой встречи, тоже определяются Россией. Белорусские власти не определяют свою роль в войне России против Украины, здесь все зависит от воли Москвы.

Что касается наиболее тревожного для белорусского общества вопроса — не вступит ли Лукашенко в войну и белорусской армией, то, по мнению Павла Усова, «перспективы крайне низкие».

Войти еще раз с севера в Украину сейчас? Это больше, чем самоубийство. Во-первых, украинская система обороны показала свою эффективность, во-вторых, настроения в Украине после злодейств российских войск на этом направлении будут смертельны для новых оккупантов. Проблема номер один сейчас для Лукашенко — это возможное получение Украиной ракет „земля — земля“. Я уверен, что если ракетные удары россиян с территории Беларуси продолжатся, Украина ответит по российским и белорусским объектам на территории Беларуси, — считает политолог.

Кроме того, Россия называет войну в Украине спецоперацией, «вот если статус российской кампании поменяется на „войну“, то тогда Лукашенко будет обязан помочь привлечением части военнослужащих к выполнению задач».

Но в Беларуси нет военачальников и подразделений с боевым опытом, это армия, которая умеет только маршировать на плацу, красить траву и асфальт и больше ничего. Думаю, Лукашенко осведомлен о состоянии белорусской армии, и несмотря на свои прежние заявления о двух-трех днях, за которые можно победить Украину, понимает, что если в Беларусь придут гробы с телами 18-19-летних, то его снесут даже „ябатьки“ (так в Беларуси после протестов 2020–2021 годов называют истовых сторонников Лукашенко — RFI). Уровень запропагандированности в Беларуси все же не такой высокий, как в России, о чем свидетельствуют и опросы, и телеграм-каналы, которые сообщают о передвижении российских войск, диверсиях на железной дороге и т. д. Смерти сотен белорусов в Украине приведут к совершенно предсказуемым последствиям для Лукашенко. Он наблюдал за ходом событий, если бы блиц-криг России удался, я более чем уверен, что Лукашенко постарался бы первым въехать на танке в Киев, ездил бы по Крещатику и рассказывал о подвигах. Как только увидел горящую русскую технику, трупы солдат — задумался серьезно, — прогнозирует Павел Усов.

«По итогам последних переговоров Путина и Лукашенко видно, что Кремль вполне устраивает та роль, которую играла Беларусь до сих пор. Если смотреть на ситуацию несколько шире и ориентироваться на ультимативные требования России, которые она выдвигала в декабре 2021 года — о сферах влияния, об отходе НАТО к границам 1998 года, то Украина — это только одна из целей. Да, военное противостояние происходит сейчас в Украине — с постепенным втягиванием в него стран Запада, но нельзя поручиться, что театр военных действий останется там, где он есть. И в этом смысле Беларусь еще может играть и роль государства, которое прикрывает Россию на западном направлении», — полагает Павел Мацукевич.

Новый СССР в усеченном виде?

На переговорах Лукашенко подчеркнул, что «никакие санкции Беларусь и Россию не наклонят и с пути не собьют». По его словам, страны сейчас углубляют сотрудничество по всем направлениям, «правительства Беларуси и России уже подготовили объемные пакеты мер по преодолению санкционного давления, поддержке экономик, развитию кооперации и импортозамещения, перенастройке логистических цепочек и переходу на новый механизм сотрудничества на внешнеэкономическом поле».

Мы увидим попытку создать внутренние механизмы экономической амортизации негативных эффектов от санкций. Грузоперевозки полностью отрезаны от главного ключевого рынка — Запада, то есть Беларусь становится абсолютно неинтересным партнером для Китая, которого привлекала транзитная зона. Будут какие-то нефтехимические концерны создаваться, естественно, пойдет речь и про объединение финансовых систем. По сути, речь идет о создании закрытой политической и экономической системы двух государств, — считает Павел Усов. — Не исключено, что Лукашенко вскоре признает ЛНР и ДНР, Абхазию и Южную Осетию, то есть возможно расширение Союзного государства за счет этих недогосударств. Для Путина, видимо, важен такой союз — скоро 9 Мая плюс столетие образования Советского Союза, надо же чем-то козырять. Почему бы и не воссоздать СССР в хоть каком-то уродливом виде.

На сегодняшних переговорах также обсуждалось участие Беларуси в совместных с Россией космических программах. Александр Лукашенко сообщил журналистам, что сам бы хотел полететь в космос, но у него «есть лично кого отправить», поэтому он подумает «над этим вопросом».

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