Глава МИД Беларуси призывает Запад пересмотреть отношения с Минском — сейчас они в «почти ледниковом периоде»

БЕЛАРУСЬ

Владимир Макей заявляет, что Беларусь «не собирается быть втянутой в войну», и просит восстановить диалог Брюсселя и Минска. Беларусь при этом по-прежнему остается плацдармом для российской армии в войне с Украиной, тылом, ремонтной базой и госпиталем.

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Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей направил письмо представителям европейских дипведомств еще 6 апреля. 14 апреля редактор RFE/RL Рикард Юзвяк обнародовал послание главы белорусского внешнеполитического ведомства в своем твиттер-аккаунте.

quite a letter from the foreign minister of #Belarus to some counterparts in the EU complaining about a "witch hunt" against Belarus, a new "ice age" & "Berlin wall" in EU-Belarus relations & rejection that Belarus "somehow being involved in the hostilities in #Ukraine". #Russia pic.twitter.com/L40cx8efIF — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) April 14, 2022

В письме Владимир Макей вспоминает «различные периоды» в отношениях страны с ЕС, «которые никогда не были легким путем». Но «нам всегда удавалось преодолевать временные трудности и развивать наше сотрудничество», отмечает он.

Неприятие белорусами итогов президентских выборов 2020 года и жестокие репрессии властей в ответ на массовые протесты Владимир Макей называет «неудачной чередой событий, произошедших с 2020 года», которая ввергла Беларусь и ЕС в «ледниковый период» — «на границе между нами выросла новая «берлинская стена».

«Вместо руки помощи мы сталкиваемся с обвинениями и санкциями, которые противоречат международным нормам и принципам. На наш взгляд, санкции, какими бы „умными“ они ни были, бьют в первую очередь по простым людям и никогда не помогают достичь желаемой цели», — считает Макей.

Напомним, что в августе 2020 года тот же Макей официально заявил после нового пакета санкций ЕС в отношении белорусского режима: «Это не первые санкции в нашей истории. И наша история на этом не закончится. Мы их пройдём так же, как и предыдущие».

Сейчас же министр называет политику Запада в отношении Беларуси «новой «охотой на ведьм». «Если санкционная политика ЕС призвана „изменить поведение Беларуси“, боюсь, что это приведет только к „меньшему количеству“ ЕС в Беларуси. Разве это отвечает интересам кого-либо в Европе?», — пишет Макей.

Министр иностранных дел Беларуси просит позволения прояснить позицию Беларуси «в отношении горячего конфликта» (между Украиной и Россией): «Мы категорически отвергаем любые инсинуации о том, что Беларусь каким-то образом вовлечена в военные действия в Украине. Беларусь не собирается быть втянутой в войну. У нас было достаточно войн в течение нашей долгой и сложной истории».

Стоит отметить, что 16 февраля — за неделю до нападения России на Украину в том числе и с белорусской территории — Владимир Макей заявил, что после окончания российско-белорусских учений «Союзная решимость — 2022» ни один российский солдат и ни одна единица российской военной техники не останутся на территории Беларуси. Официально учения заканчивались 20 февраля. Мировое сообщество считает Беларусь соучастницей российской агрессии.

Сейчас, считает Макей, всем сторонам следует отказаться от обвинений и навешивания ярлыков, подстрекательской риторики, односторонних ограничений — и переосмыслить парадигму будущих отношений Беларуси и ЕС.

«Давайте все обратимся к инструментам дипломатии, чтобы восстановить диалог, который является единственным средством для поиска пути движения вперед в любых обстоятельствах. Надеюсь, мудрость, прагматизм, поддержка суверенитета и независимости всех стран Европы, в том числе Беларуси, и желание сохранить мир и процветание для всех будут направлять нас в этих усилиях», — предложил министр иностранных дел Беларуси.

Содержание письма министра мало соотносится с направлениями мысли белорусского правителя Александра Лукашенко, который заявляет о поддержке российских устремлений, сообщает о превентивном характере ударов по Украине, в том числе и с территории Беларуси, называет фейками сообщения о военных преступлениях в Украине и т. д. Но, несомненно, письмо Макея не может быть личной инициативой министра — в Беларуси это невозможно. Что и дает повод российским блогерам, прогосударственным телеграм-каналам говорить о готовности Минска быстро развернуться в другую от Москвы сторону при неудаче российского вторжения.

Неожиданный безвиз

1 апреля власти Беларуси заявили об открытии своей границы на выезд из страны — после полутора лет режима «граница на замке» в стране многие восприняли это как первоапрельскую шутку. Но 3 апреля желающие граждане Беларуси с визами действительно смогли выезжать за пределы страны.

14 апреля появилась информация о безвизовом режиме въезда в Беларусь граждан Литвы и Латвии. А вот жителей Польши, несмотря на обилие родственников и могил предков в Беларуси, в этот режим не включили. Эксперты не исключают, что «безвиз» — это еще одна демонстрация готовности Минска к диалогу с ЕС.

Итак, как сообщает Госпогранкомитет Беларуси, безвизовый режим «будет действовать с 00.00 15 апреля по 15 мая включительно». По информации ГПК, режим вводится в том числе для «укрепления добрососедских отношений и развития въездного туризма».

Власти Латвии сразу же призвали своих граждан не посещать Беларусь, 15 апреля это же посоветовали Минобороны и МИД Литвы.

Оппозиция: помешать торгу

Глава инициативы Народное антикризисное управление, дипломат, экс-министр культуры Павел Латушко заявляет о программе действий НАУ «в связи с тем, что Лукашенко хочет торговаться с ЕС, используя войну против Украины».

«Команда НАУ инициировали проведение консультаций с министерствами иностранных дел стран Европейского союза и Великобритании, а также других демократических стран по тематике дальнейших шагов в отношении режима Лукашенко за соучастие в агрессии против Украины. Уже состоялись встречи с министрами иностранных дел Швеции и Польши, заместителями министров иностранных дел Чехии и Люксембурга, спецпредставителем МИД Франции, постпредом ЕС, а также МИДом Великобритании, — сообщает Павел Латушко в своем телеграм-канале. — Главная цель консультаций — не допустить уход режима Лукашенко от ответственности за агрессию в отношении Украины, а также за массовые репрессии в отношении белорусского общества».

Кроме того, предложение Минска о возобновлении диалога не коррелируется с действиями режима внутри страны. В Беларуси не прекращается преследование за инакомыслие, антивоенные взгляды и действия, задержания проходят ежедневно, суды как минимум еженедельно. По данным правозащитного центра «Весна», с 24 февраля в Беларуси задержано около 1500 граждан за антивоенные акции. Политзаключенными на 15 апреля признаны 1133 человека. За решеткой находятся 26 представителей медиа.

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