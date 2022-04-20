Лукашенко требует новых репрессий

Правитель Беларуси встревожен возможностью повторения 2020 года, хотя «достаточно сил и средств, и тех ребят, которые станут рядом» и которые снесут «голову любому, который захочет нарушить мир и покой в нашей стране».

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На совещании «по вопросу обеспечения законности и правопорядка» 19 апреля Александр Лукашенко заявил, что белорусским властям «самоуспокаиваться и тем более обольщаться, несмотря на положительные тенденции, ни в коем случае нельзя». Под положительными тенденциями, видимо, имелся в виду практически ежедневный рост числа политзаключенных (на 20 апреля правозащитники заявляют о 1.135 политзеках), задержания железнодорожных диверсантов со стрельбой на поражение, еженедельные суды, в том числе за комментарии в соцсетях и фото с акций протеста против фальсификации президентских выборов и насилия властей лета-осени 2020 года.

Обращаясь к силовикам, Лукашенко заявил: «Вы что, забыли, что в 2020 году было? Или здесь три четверти людей сидит, которые рады тому, что произошло в 2020 году, и хотят повторения пройденного? Запомните: это не получится. У меня достаточно сил и средств и тех ребят, которые станут рядом, и мы снесем голову любому, кто сегодня хочет нарушить мир и покой в нашей стране, — заявил Лукашенко. — Может, сегодня кто-то хочет повоевать, как это происходит в Украине? Так вот, это тот путь — безалаберности, бюрократизма и непринятия мер. Это вы, наверное, просто мало знаете, что происходит в результате современной войны. А я хорошо погружен в эту войну и вижу, что происходит. Лучше быть подальше от войны, лучше, чтобы она у нас здесь, на нашей земле, не была».

Удар по профсоюзам

Сергей Антусевич © udf.by

Реакция силовиков не заставила долго ждать. В день совещания у Лукашенко в офисах независимых профсоюзов прошли обыски. Сегодня, 20 апреля, на связь не выходят 14 активистов из Белорусского конгресса демократических профсоюзов (БКДП), который объединяет последние независимые структуры профсоюзного движения в стране — Свободный профсоюз металлистов, Свободный профсоюз «Беларуськалия», Независимый профсоюз радиоэлектронной промышленности (РЭП). Последний 11 апреля этого года признан экстремистским формированием по решению Комитета госбезопасности. Известно, что в СИЗО КГБ сейчас находится вице-председатель БКДП Сергей Антусевич и лидер профсоюза РЭП Геннадий Федынич, на трое суток задержана сотрудница офиса БКДП Ирина Бут-Гусаим, сообщает правозащитный центр «Весна».

Эксперты не исключают, что удар по профсоюзам — превентивный, исключающий их активность в сложные для белорусской экономики времена, ведь к санкциям против Беларуси 2020-2021 годов добавляются дополнительные — за соучастие в российской агрессии против Украины.

Список журналистов за решеткой снова растет

20 апреля силовики со щитами и кувалдами пришли в квартиру редактора газеты «Новы час» Оксаны Колб, чтобы забрать ее на некий допрос. По информации Белорусской ассоциации журналистов со ссылкой на родных журналистки, Оксану Колб поместили в изолятор временного содержания на 10 суток. Причина — неизвестна. «Новы час» не выходит с августа 2021 года, сайт газеты заблокирован в Беларуси с октября 2021 года.

На сегодняшний день в неволе остаются 25 представителей белорусских медиа.

5 сентября на свободу должна выйти журналистка телеканала «БелСат» Катерина Андреева.

andreeva_chulcova © belsat

Однако 7 апреля муж Андреевой журналист Игорь Ильяш написал в своем Facebook: «Катерине Андреевой предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 356 («Измена государству»). Следствие завершено, дело вскоре будет передано в прокуратуру. Возможно, уже в мае состоится суд. Кате грозит от 7 до 15 лет лишения свободы. Мы не знаем, на основе каких событий возникло это обвинение. Делом занималось УКГБ по Гомельской области, следствие проходило в условиях полной секретности — т.е. вплоть до вчерашнего дня, в течение 55 суток после ее перевода в СИЗО, родственники не знали ни статуса Кати, ни статьи, по которой проводятся те самые “процессуальные действия”. Про суть обвинения мы ничего не знаем до сих пор и наверняка никакой информации на этот счет уже не получим — суд очевидно будет закрытым. Но не обязательно знать какие-то детали, чтобы понимать всю абсурдность подобного обвинения. Катя была приговорена к 2 годам лишения свободы за стрим с акции протеста, она уже 16 месяцев находится за решеткой. И вот за пять месяцев до завершения срока заключения ей внезапно выдвигают новое обвинение — в “измене родине”. В охваченном тоталитарным безумием государстве такая конструкция априори не может иметь ничего общего с законом и реальностью. Зато очевидна аналогия со сталинской практикой — накручивать новый срок политзаключенному, когда подходит к концу предыдущий. Причем и срок ей тоже угрожает вполне сталинский. Катя абсолютно невиновна. Она никогда не совершала ничего противозаконного. Это уголовное дело — чудовищная по своей циничности и жестокости месть за журналистскую деятельность». Новый суд над Катериной Андреевой может состояться уже во второй декаде мая.

В суд также передано дело старейшего информационного агентства БелаПАН. В ноябре 2021 года оно было признано экстремистским формированием, что сделало невозможным его дальнейшую работу в Беларуси. Когда начнется процесс — неизвестно, так как сейчас белорусские суды переполнены «политическими» делами.

Травмированный диктатор

«Лукашенко, судя по всему, чувствует, что хотя протесты подавлены, народной любви к нему не прибавилось. А если крепкой опоры на массу у авторитарной власти нет, то остается опора на репрессии, — пишет в своей колонке белорусский политический аналитик Александр Класковский. — Причем наверху стало явно неуютнее после того, как режим подыграл агрессии Кремля против Украины. Даже среди традиционного электората вождя далеко не все от этого в восторге».

Rlaskovsky © belsat

Аналитик задается вопросом: «Зачем сейчас, когда всё закатано в асфальт, продолжать карать людей, уже не рискующих выходить на улицу?» И отвечает: «А чтобы все боялись, сидели как мышь под метлой. Стремлением еще сильнее запугать общество, зачистить последние островки потенциальной крамолы можно объяснить и прошедшие 19 апреля, как раз в день громкого совещания, обыски в офисах и квартирах руководства независимых профсоюзов, задержания их лидеров и активистов. При том что эти профсоюзы в последнее время и так были зажаты, придавлены, не рисковали особо поднимать голову».

Стоит отметить также новации белорусских силовиков в трактовке самого понятия «экстремизм». Как сообщает Следственный комитет, признаками экстремизма являются порча имущества и осквернение сооружений, а также «символические звуки — например, сигналы автомобилей на дороге и насмешки над официальными лицами страны».

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